«Открытие»: Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо позитивная

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо позитивная. Индексы в Азии демонстрируют осторожный рост, но в большей степени он основывается на ожиданиях стимулов. Экономика Китая явно ослабла в июле, а на горизонте маячит очередная точка геополитической напряжённости. Российский рынок начнёт новую неделю с консолидации, или небольшого снижения. Рубль продолжит испытывать давление со стороны валютных интервенций через юань.

Итоги предыдущей недели

· За прошедшую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2096,75 п. до 2213,81 п., а индекс РТС снизился с 1161,47 п. до 1129,24 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,0212 до $1,0226. Пара USD-RUB повысилась с 57,29 до 61,62, а EUR-RUB с 58,30 до 62,47. Нефть Brent подорожала с $103,20 до $110,01 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1727,40 до $1762,90 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust остались на уровне 1005,87 тонн. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3961,63 п. до 4130,29 п.

· Основной рост российскому рынку обеспечили компании сектора информационных технологий. С начала месяца сектор поднялся на 26,32% и стал лидером. Однако именно существенный рост в июне и июле стал поводом для коррекции в конце недели и месяца. Лишь за торги в пятницу сектор просел на 4,76%. Также отметим весьма сильную отчётность «Магнита» за II квартал и I полугодие. Розничная сеть показала весьма существенный рост выручки. Сектор потребления, в целом, взял второе место по результатам месяца, прибавив 15,49%. По большому счёту именно в этом секторе пока сохраняется относительно устойчивый рост, поскольку продовольствие это базовая потребность людей. Одним из худших за июль стал сектор металлов и добычи, потеряв 7,97%. Сталевары столкнулись с потерями внешних рынков, да и на внутреннем вынуждены снижать цены. Операционная отчётность показывает, что главная тройка сталеваров существенно снизила производство в II квартале. Впрочем, худшим сектором всё же стали телекоммуникации, потерявшие 9,35%.

· Рубль на прошедшей недели заметно ослаб. Основное давление осуществлялось через пару CNY-RUB, где был зафиксирован рекорд объёмов на уровне 70,2 млрд рублей в день. Примечательно, что объёмы торговли юаней уже регулярно превышают объёмы торговли евро. Евро и доллары становятся бесполезным активом для российских банков. Впрочем, таким же активом становится японская иена, сделки с которой на Московской Бирже будут приостановлены с 8 августа. Основные международные расчёты производятся в юанях и рублях. К слову говоря, даже российский СПГ с Сахалина также будет отгружаться за рубли. Пока сложно утверждать, что именно Минфин стоит за валютными интервенциями, но резкий рост объёмов и акцентированное ослабление рубля указывают именно на это. С другой стороны, ещё одним фактором давления на рубль может стать размещение облигаций российских компаний в юанях. По этому пути уже пошла компания «РусАл», предложив инвесторам два выпуска по 2 млрд юаней каждый. Поэтому вероятность дальнейшего ослабления рубля уже доминирует над вероятностью его укрепления.

· На внешних рынках основные ожидания рынка были связаны с решением ФРС. Американский регулятор не стал принимать неожиданные решения и повысил ставку ещё на 75 базисных пункта до 2,25%-2,50%. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл звучал довольно «мягко», что рынок принял с оптимизмом. Далее уже настроение «быкам» повысила статистика по США. ВВП страны упал на 0,9% в II квартале, зафиксировав факт наступления технической рецессии. Это пока не помогает остановить разгон инфляции. Core PCE индекс ускорился до 4,8% в июне. Тем не менее, многие инвесторы верят в то, что ФРС в обозримом будущем начнёт менять свою риторику и направленность денежной политики. В еврозоне инфляция ускорилась до 8,9%, но политика ЕЦБ пока кажется довольно странной. Вместе с недавним повышением ставки на 50 базисных пункта европейский регулятор направляет существенные суммы на выравнивание доходностей стержневой и периферийной Европы. Впереди первая неделя месяца, которая принесёт уже данные за июль.

События предстоящей недели

· Прежде всего, отметим, что в воскресенье вышли индексы деловой активности Китая. Промышленный PMI упал до 49,0 п. в июле с 50,2 п. в июне при прогнозе роста до 50,4 п. В сфере услуг индекс упал до 53,8 п. с 54,7 п. в июне при ожиданиях снижения до 53,9 п. Соответственно, сводный индикатор опустился до 52,5 п. с 54,1 п. в июне.

· Швейцария и Канада не работают в первый день недели. В этот день выйдут индексы деловой активности в промышленности по различным странам. Безработица могла остаться в еврозоне на уровне 6,6% в июне. В США также выйдет статистика расходов на строительство за июнь (ожидается слабый рост на 0,2%). Также выйдет индекс ISM в производственной сфере США.

· Резервный Банк Австралии может принять во вторник решение о повышении ставки на 50 базисных пункта до 1,85%. Днём выйдет не столь значимая статистика по безработице в Испании. На вечер из интересного только отчёт Американского Института Нефти по запасам той самой нефти и нефтепродуктов.

· В среду публикуются индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы по различным странам. Безработица в Новой Зеландии могла упасть в II квартале до 3,1% с 3,2% в I квартале. Германский экспорт мог возрасти за июнь на 0,7%, а импорт на 1,3%. Инфляция в Швейцарии могла ускориться до 3,6% в июле с 3,4% в июне. Днём выйдут цифры по ценам производителей еврозоны. Ожидается замедление роста до 35,7% в июле с 36,3% в июне. Днём состоится совещание стран ОПЕК+, но на рынке не ждут планов изменения добычи. В США, кроме индексов PMI, уточнят производственные заказы за июнь, а также выйдет ISM в сфере услуг за июль. Далее Минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти и нефтепродуктов.

· Австралия в четверг опубликует данные по экспорту и импорту за июнь. Германия может сообщить о падении производственных заказов за июнь на 0,7%. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительстве. Банк Англии может повысить ставку на 25 базисных пункта до 1,50%. Впрочем, мы не исключаем более агрессивного повышения вслед за решительными действиями ЕЦБ и ФРС. В США традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, а также данные по экспорту и импорту в июне. Вечером выступит президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер.

· Германия в пятницу может сообщить о падении промышленного производства за июнь на 0,4%. Днём также выйдут отчёты по промышленному производству в Италии, Франции и Испании. Однако всё внимание рынка обращено на вечернюю статистику в США. Ожидается 250 тыс. новых рабочих мест за июль и сохранение безработицы на уровне 3,6%. Закроет вечер отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России, вероятно, Минфин объявит параметры реализации бюджетного правила.

Sony предупреждает о слабом потребительском спросе

· Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. В Гонконге под давлением бумаги технологичных компаний, в Шанхае наблюдались осторожные покупки на фоне заявлений регулятора фондового рынка о фокусе на стабильность финансовых потоков, японские акции дорожали, но Sony предупреждает о снижении потребительского спроса.

· Японские индексы демонстрировали осторожный рост, который сдерживался негативными новостями от корпораций. Sony, чьи акции теряли более 5%, разочаровала своими квартальными результатами, а также предупреждает о слабости потребительского рынка. Акции Fujitsu теряли более 7%. Компания показала слабые результаты за II квартал из-за роста издержек на фоне проблем с логистикой и дефицита комплектующих. Индекс производственной активности Японии снизился в июле до 52,1 п. с 52,2 п. в июне.

· Китайские акции в Шанхае преимущественно дорожали. В воскресенье вышел индекс производственной активности от Национального Бюро Статистики. Индекс упал до 49,0 п. в июле с 50,2 п. в июне. Однако в понедельник вышел схожий индекс от Caixin, который в большей степени учитывает малый и средний бизнес. Показатель упал до 50,4 п. с 51,7 п. в июне при прогнозе 51,5 п. Однако рынок обрадовал факт положительной оценки динамики. Рынок в Гонконге находился под давлением акций технологичных компаний. Бумаги Alibaba теряли до 5% в утренние часы из-за включения акций в американский список кандидатов на делистинг. В США бумаги Alibaba потеряли 11%. Менеджмент компании заявляет о том, что будет отслеживать развитие ситуации, но официальная позиция руководства состоит в том, чтобы сохранять листинг, как в Гонконге, так и Нью-Йорке. В Шанхае акции преимущественно дорожали. Регулятор финансового рынка заявляет о том, что стабильность операций рынка капитала является приоритетом для властей. Также официальная пресса пишет об отмене налога с продаж электромобилей вслед за сокращением налога с продаж транспортных средств. Соответственно, сектор новой энергетики демонстрировал рост на 2%. Секторы застройщиков, как в Шанхае, так и в Гонконге, теряли более 2,5%. Инвесторы продолжают испытывать тревогу из-за долговых проблем строительных компаний. Также отметим геополитическую ситуацию. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси планировала посетить Тайвань, что вызвало крайнее недовольство в Пекине. Официальное заявление её офиса не упоминает Тайвань в качестве точки остановки её азиатского турне, но ситуация уже накалилась до предела, вплоть до боеготового китайского флота и переброски дополнительных сил НОАК.

По состоянию на 8:25 мск:

· NIKKEI 225 - 27962,69 п. (+0,58%),

· Hang Seng - 20184,79 п. (+0,14%),

· Shanghai Composite - 3259,90 п. (+0,20%).

Слабая статистика из Китая намекает на слабый нефтяной спрос

· Нефть немного дешевела на торгах в понедельник. Давление на котировки оказывает статистика из Китая, которая указывает на замедление крупнейшей экономики восточного полушария, даже после снятия суровых карантинных мер в весенний период. Кстати, в КНР было зафиксировано всего 393 новых случая заражения коронавирусом в минувшее воскресенье. Ещё неделю назад ежедневно регистрировали до 1000 случаев.

· Также отметим рост буровой активности в США. Согласно данным Baker Hughes, за прошлую неделю число активных буровых в США выросло на 6 единиц до 607 единиц. Соответственно, текущую добычу в США оценивают уже выше 12,0 млн бар. в сутки, что подтвердил последний отчёт Минэнерго.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $103.23 (-0.71%),

· WTI - $97.56 (-1.07%),

· Алюминий - $2443.5 (-1.81%),

· Золото - $1776.3 (-0.31%).