«Открытие»: Рубль провёл наступление через юань

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Геополитическая эскалация вокруг Тайваня негативно сказывается на рынках Азии. Капитал бежит от риска в японскую иену, золото и доллар. Нефть дешевеет на фоне слухов о возможном увеличении производства в ОПЕК+. Меж тем статистика повсеместно слабеет, намекая о грядущем экономическом спаде. Для российского рынка эти внешние новости имеют непосредственное отношение. Под давлением может быть сектор нефти и газа, так как КНР становится главным импортёром российского сырья. Однако рубль может показать неожиданное укрепление через продажу китайской валюты, которая приобрела существенные геополитические риски. В течение дня отчитаются X5 Retail Group и ГМК «Норникель»

Российский рынок снизился по итогам торгов в понедельник. Крепкий рубль и продолжение фиксации прибыли в IT секторе оказывали основное давление. Бумаги сталеваров немного приободрились на планах мер поддержки со стороны властей. Активность была относительно высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 34,423 млрд рублей.

По итогам торгов 1 августа индекс МосБиржи — 2180,09 п. (-1,52%), а индекс РТС — 1138,79 п. (+0,85%).

9 отраслевых индексов снизились и лишь один показал рост. Сектор транспорта поднялся на 0,28%. Самым слабым оказался финансовый сектор (-2,3%).

Банковский сектор стал слабейшим по итогам дня за счёт бумаг ведущих банков. Сбербанк подешевел на 3,46%, а ВТБ на 2,31%. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российским финансовым организациям может потребоваться рассрочка резервов на десять лет, чтобы списать потери от западных санкций.

Рост бумаг металлургов частично связан с заявлениями министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым. По его словам, в II квартале экспорт российских металлургов сократился лишь на 20%. Загрузка предприятий сократилась с 93% до 80%. Загрузка ММК упала до 62%, а «Северстали» до 72%. Впрочем, на рынке сложилось мнение, что ситуация может быть заметно хуже. По сути, наиболее существенные проблемы со сбытом листового проката из-за остановки ряда предприятий автомобильной промышленности. В связи с положением в отрасли Минпромторг подготовил предложения по поддержке металлургической отрасли, включая корректировку акциза на жидкую сталь, а также пересмотр формулы расчета НДПИ с учетом положения каждого конкретного предприятия. Также может быть создан резервный фонд для выкупа продукции металлургов.

Бумаги «Газпрома» подешевели на 1,67%. Компания снизила добычу газа в первые семь месяцев на 12% до 262,4 млрд кубометров. Спрос на внутреннем рынке упал на 2%, а поставки в дальнее зарубежье упали на 34,7% до 75,3 млрд кубометров. Вырос экспорт газа по «Силе Сибири на 60,9%.

Продолжилась коррекция в секторе IT компаний (-1,96%). Сектор показал существенный рост в июне, а также стал чемпионом июля. Однако компании могут столкнуться с серьёзными проблемами в сфере технического переоснащения из-за блокировки поставок компьютерного и серверного оборудования. Соответственно, расходная часть может заметно возрасти.

Бумаги «РусАл» подешевели на 2,16%. Алюминиевая компания сократила прибыль по РСБУ в I полугодии в 1,7 раза до 85,48 млрд рублей. Выручка упала в 2,2 раза до 70,3 млрд рублей. Прибыль была, в основном, сформирована за счёт прочих доходов в размере 41,6 млрд рублей. Также на прибыль повлиял отложенный налог в объёме 27,28 млрд рублей.

Акции «Лукойл» вошли в пятерку лидеров индексных бумаг. Котировки впервые с 6 июля попытались подняться выше 4000 рублей, но удержать уровень не смогли. Чистая прибыль компании по РСБУ за I полугодие составила 520,5 млрд рублей, что в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за отчетный период выросла в 1,9 раза, до 1,7 трлн рублей, себестоимость увеличилась в 1,5 раза, до 1 трлн рублей.

Производственная активность в России снизилась в июле до 50,3 п. с 50,9 п. в июне. Похоже, что дефицит импорта всё же оказывает поддержку российским промышленникам.

Рубль провёл наступление через юань

Рубль заметно укрепил свои позиции. При этом основная поддержка россиянину оказывалась через юань, который ослаб больше, чем евро и доллар. Объём сделок в паре CNY-RUB составил 68,488 млрд рубле. Вероятно, что слабость рубля всё же временно завершилась с налоговым периодом. Чётких правил бюджетного правила пока нет, поэтому валютные интервенции для более выгодной конвертации это нерегулярное мероприятие.

ЦБ РФ обновил некоторые свои прогнозные оценки. Спад экономики в текущем году составит 4,0%-6,0%, а в 2023 году сокращение ВВП составит 1,0%-4,0%. Годовая инфляция на конец III квартала ожидается на уровне 14,6%.

Доллар преимущественно слабел на Forex. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась более чем на 4 базисных пункта и опустилась уже к 2,61%. Однако схожие потери были в германских бондах, поэтому укрепление евро не было столь акцентированным. Австралийский доллар укреплялся на 0,35% против валюты США в ожидании повышения ставки Резервного Банка Австралии. Доходности по бондам периферийной Европы снижались более активно, так как мог начать действовать специальный механизм поддержки облигаций в переходный период. Доходность 10-летних итальянских бондов упала на 18 базисных пункта, а аналогичных испанских почти на 7 базисных пункта.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 105,293 (-0,46%),

EUR-USD - $1,0258 (+0,31%),

GBP-USD - $1,2252 (+0,57%),

USD-JPY - 131,61 (-1,22%),

USD-RUB – 60,17 (-2,35%),

EUR-RUB – 61,87 (-0,96%),

CNY-RUB – 9,0330 (-3,18%).

Слабая статистика вновь становится хорошей новостью для рынка США

Американские индексы завершили день незначительным снижением. Статистика продолжает ухудшаться, но для инвесторов это также сигнал о возможном изменении политики ФРС в обозримом будущем.

Индекс ISM в производственной сфере снизился в июле до 52,8 п. с 53,0 п. в июне. Однако прогноз экономистов предполагал снижение до 52,1 п. Индекс производственной активности снизился в июле до 52,2 п. с 52,7 п. в июле. Более впечатляет то, что уже в июне расходы на строительство упали на 1,1% при ожиданиях их роста на 0,2%.

Одной из главных историй дня на рынке были новости про Boeing (+6,1%). Профсоюз работников оборонных предприятий компании проголосует по новому трудовому соглашению во вторник, что стало причиной отмены ранее запланированной забастовки, которая должна была начаться 1 августа. Компания также решила вопросы по инспектированию исправлений и нареканий по B787 Dreamliner с Администрацией Авиатранспорта.

Check Point Software отчиталась лучше ожиданий на фоне резкого роста спроса на услуги интернет безопасности. Однако компания сообщила более скромные результаты постоянной подписки на услуги. Бумаги провалились на 4,5%.

4 сектора S&P 500 показали рост и 7 снизились. Наилучшие достижения у сектора цикличных товаров (+0,55%). Самые большие потери в энергетике (-2,18%) на фоне падения котировок нефти.

По итогам торгов:

DJIA - 32798,40 п. (-0,14%),

S&P 500 - 4118,63 п. (-0,28%),

NASDAQ - 12368,98 п. (-0,18%).

Рынки Азии в геополитической тревоге

Азиатские торги проходят в нервной геополитической обстановке. Слухи о визите председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань нервируют инвесторов от Японии до Китая. Также на японские акции давит крепкая иена.

Китайский CSI300 терял около 2,5% к середине торгов. Власти в Пекине обещали жёсткий ответ на попытки США поддержать сепаратистов Тайваня. Более того, США заявляют, что не испытывают испуга в отношении китайских угроз. Предположительно, Пелоси планирует прибыть на остров к вечеру, а 3 августа встретится с парламентариями. На этом фоне китайские ВВС усилили патрулирование воздушной границы между КНР и Тайванем. Наибольшее снижение демонстрировали недвижимость, здравоохранение, ресурсы и новая энергетика. В Гонконге сектор технологичных компаний терял около 4%. Американский регулятор по бухгалтерской отчётности публичных компаний заявляет о том, что не потерпит каких-либо ограничений доступа к аудированной отчётности компаний с листингом в Нью-Йорке.

Иена продолжает существенно укрепляться. На азиатских торгах она достигла уже 130,5 за доллар. Происходит это на фоне сокращения разрыва доходности японских и американских бондов, что стимулирует репатриацию японского капитала. Напряжённость между КНР и США также негативно отражается на настроении локальных инвесторов, так как это может привести к очередной санкционной войне, а то и к горячему конфликту с непредсказуемыми последствиями. Бумаги Tokyo Electron теряли 2,5%, производителя кондиционеров Daikin почти 3,0%, а производителя промышленных роботов Fanuc около 2,5%. Сильная иена привела к падению акций Toyota на 2%. Акции известного производителя грузовиков Hino Motors потеряли более 9% на слухах в прессе, что фальсификации с данными по выбросам могут оказаться гораздо больше. Производитель сенсоров и прочей электроники TDK отчитался лучше ожиданий, что привело к росту акций более чем на 11%.

Банк Австралии, как и предполагалось, повысил ставку на 50 базисных пункта до 1,85%. Однако реакция австралийского доллара была негативной. Похоже, что австралийский регулятор также может столкнуться со сложным выбором между борьбой с инфляцией и необходимостью поддержания экономики. Также австралийский доллар является заложником геополитической ситуации вокруг Тайваня, так как Австралия является одним из крупнейших поставщиков сырья в Китай.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 27630,54 п. (-1,30%),

Hang Seng - 19626,00 п. (-2,68%),

Shanghai Composite - 3186,47 п. (-2,25%).

Саудовская Аравия может поддержать идею увеличения производства ОПЕК+

Нефть находилась под давлением. Fox News сообщает, что Саудовская Аравия может поддержать предложение о повышении добычи в рамках ОПЕК+ на предстоящем совещании 3 августа. Впрочем, вызывает сомнение источник такой информации, так как телеканал Fox News ранее не был замечен в предоставлении столь чувствительной инсайдерской информации по намерениям Саудовской Аравии.

Меж тем, Минэнерго США сообщает, что стратегические резервы сократились за прошлую неделю на 4,6 млн бар. до 469,9 млн бар. Это минимальный объём с 1985 года.

По состоянию на 8:45 мск: