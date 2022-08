Freedom Finance Global: На повестке дня внешняя политика

Сессию 1 августа основные американские фондовые площадки завершили небольшим снижением. S&P 500 скорректировался на 0,28%, до 4119 пунктов, Nasdaq опустился на 0,18%, Dow Jones — на 0,14%. В лидеры роста вышел сектор нециклических потребтоваров (+1,21%), в аутсайдерах оказались представители энергетики (-2,18%).

Celsius Holdings (CELH: +11,1%) объявила о долгосрочном дистрибьюторском соглашении с PepsiCo, Inc. (PEP: +1,1%), которое предусматривает денежные инвестиции в размере $550 млн и назначение одного из членов совета директоров. Ожидается, что партнерство повысит эффективность продаж и маркетинга.Как передает Reuters, FAA одобрило план инспекции в Boeing (BA: +6,1%) для возобновления поставок 787 Dreamliners.Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян призвал к мерам по увеличению продаж автомобилей. В стране готовится запуск третьего бренда авто в средней и нижней ценовой категориях. Июльские поставки NIO Inc (NIO: +2,3%) выросли на 26,7% г/г. Объемы продаж Li Auto Inc. (LI: +3,8%) и XPeng Inc. (XPEV: +0,2%) увеличиваются ежемесячно.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, как ожидается, 2 августа прилетит на Тайвань, где на следующий день должна состояться ее встреча с президентом Цай Иньвэнь. Это может стать первым за 25 лет визитом на спорную территорию на уровне спикера Конгресса. Власти Китая выступают с резкой критикой посещения представителями высшего руководства США территории Тайваня, который считают своим отколовшимся регионом. За последние дни из Пекина не раз раздавались угрозы и предупреждения о серьезных политических последствиях встречи лидера Тайваня и г-жи Пелоси. В Южно-Китайском море, недалеко от Тайваня, развернуты учения вооруженных сил КНР. Эскалация конфликта между Пекином и Вашингтоном может привести к масштабным негативным экономическим последствиям не только для его непосредственных участников, но и для всего мира с учетом той доли, которую занимает в нем экспорт из Китая.

Торги 2 августа на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Гонконгский Hang Seng упал на 2,52%, китайский CSI 300 опустился на 1,95%, японский Nikkei 225 скорректировался на 1,42%. EuroStoxx50 с открытия сессии теряет 0,58%.Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $98,8 за баррель. Золото торгуется по $1787 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4070–4130 пунктов.

Сегодня выйдут данные о количестве открытых вакансий на рынке труда США за июнь (прогноз: 11,144 тыс. после 11,254 тыс. месяцем ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance Global сохранился на уровне 38.

Пробив верхнюю границу коррекционного растущего канала, S&P 500 не дошел до горизонтального уровня сопротивления 4170, откатившись вниз. Индикаторы RSI и MACD пока не дают сигналов к изменению тренда, но свидетельствуют о возможности скорого затухания восходящего импульса.

В этот вторник, 2 августа, результаты за второй квартал представит производитель полупроводников AMD (AMD). Консенсус FactSet предполагает рост выручки компании на 69,6% (+40% без учета эффекта от приобретения Xilinx) при повышении скорректированной EPS на 63,2%. Мы полагаем, что AMD в отчетном периоде зафиксирует замедление роста продаж ввиду слабых результатов в секторе компьютерной техники в целом.

После закрытия сегодняшних торгов квартальную отчетность выпустит PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Ожидается повышение чистой выручки корпорации на 8,6% г/г, до $6,78 млрд. Из-за ускорения роста расходов прогнозируется снижение скорректированной EPS на 24% г/г, до $0,87. Охлаждение спроса на электронную коммерцию, ухудшение макроэкономических условий, а также пришедшиеся на отчетный период карантинные ограничения в Китае дают основания рассчитывать на слабую динамику объемов онлайн-платежей на платформе.

Кроме того, сегодня за второй квартал отчитается онлайн-сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb, Inc. (ABNB). В консенсус заложено увеличение выручки компании более чем в 1,5 раза, до $2,11 млрд, и повышение скорректированной EPS более чем втрое, до $0,67. Совокупная стоимость бронирований, как ожидается составит $17,127 млрд, что немного меньше результата за первый квартал. Между тем рост показателя в реальном выражении должен составить 4,2%.