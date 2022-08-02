Freedom Finance Global: Отчетности задают тон лидерам роста и снижения

Аналитики Freedom Finance Global

На торгах 2 августа к 13:00 мск индекс Мосбиржи упал на 1,09%, до 2156,36 пункта, РТС опустился на 0,61%, до 1131,69, индекс голубых фишек просел на 1,18%.

В плюсе остаются акции Татнефти (+0,46%), Магнита (+0,47%) и Северстали (+0,14%). Сильнее рынка в целом корректируются бумаги HeadHunter (-3,30%), Энел (-3,13%) и VK (-2,86%).

Котировки Татнефти выглядят лучше рынка благодаря вышедшим накануне результатам по РСБУ за первое полугодие. Из отчета следует, что чистая прибыль компании увеличилась с 76,9 млрд руб. за январь-июнь 2021-го до 152,16 млрд руб. по итогам того же периода текущего года.

В то же время публикация отчета по РСБУ для Энел стала поводом для снижения. За первые полгода 2022-го компания сгенерировала чистый убыток в объеме 3,42 млрд руб., тогда как годом ранее получила 1,42 млрд руб. чистой прибыли.

Цена на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,92%, до $99,10 за баррель. Полагаем, что до конца дня она продолжит колебаться в диапазоне $98,00–103,50.

Пара USD/RUB опустилась на 0,11%, до 60,1, а EUR/RUB — на 0,85%, до 61,02. До конца текущей сессии курс рубля к доллару останется в пределах 59–61,5, а к евро — в коридоре 59,5–63,5.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2100–2200 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1100–1200 пунктов.