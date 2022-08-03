«Открытие»: Акции IT-компаний продолжают коррекцию после чемпионского июля

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Акции IT-компаний продолжают коррекцию после чемпионского июля

· Российский рынок преимущественно торговался в минусе в первой половине дня. Утренняя попытка выйти в плюс натолкнулась на распродажи в секторе информационных технологий, финансовом, потребительском, а также химии и нефтехимии. Активность была довольно высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 21,5 млрд рублей к середине дня.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2193,46 п. (-0,92%), а индекс РТС - 1138,27 п. (+0,80%).

· Лидерами среди индексных бумаг оказались ММК, «ЛУКОЙЛ», «Северсталь», НЛМК и «Интер РАО». Самыми слабыми были HeadHunter, OZON Holdings, VK Group, «Яндекс» и Fix Price.

· Сектор информационных технологий стал лучшим по итогам июля, а также показал неплохой рост в июне. Соответственно, учитывая текущую сложную ситуацию с развитием, включая усложнение процессов технического обновления, потенциальный рост на обозримую перспективу исчерпан и многие инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль.

· Бумаги «Газпрома» теряли около 1,2%. Компания снизила добычу газа в первые семь месяцев на 12% до 262,4 млрд кубометров. Спрос на внутреннем рынке упал на 2%, а поставки в дальнее зарубежье упали на 34,7% до 75,3 млрд кубометров. Вырос экспорт газа по «Силе Сибири на 60,9%.

· Рост бумаг металлургов частично связан с заявлениями министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым. По его словам, в II квартале экспорт российских металлургов сократился лишь на 20%. Загрузка предприятий сократилась с 93% до 80%. Загрузка ММК упала до 62%, а «Северстали» до 72%. Впрочем, на рынке сложилось мнение, что ситуация может быть заметно хуже. По сути, наиболее существенные проблемы со сбытом листового проката из-за остановки ряда предприятий автомобильной промышленности. В связи с положением в отрасли Минпромторг подготовил предложения по поддержке металлургической отрасли, включая корректировку акциза на жидкую сталь, а также пересмотр формулы расчета НДПИ с учетом положения каждого конкретного предприятия.

· Также отметим сохраняющуюся слабость акций золотодобывающих компаний. Евросоюз в 7-ом пакете одобрил санкции по запрету импорта российского золота и ювелирных изделий.

· Производственная активность в России снизилась в июле до 50,3 п. с 50,9 п. в июне. Похоже, что дефицит импорта всё же оказывает поддержку российским промышленникам.

Китайский юань провалился на Московской Бирже

· Рубль начинал день с ослабления против основных валют. Однако к середине дня картина заметно поменялась. Пара CNY-RUB остаётся главным двигателем курса, но на сей раз осуществляется более активная продажа китайской валюты, что приводит к изменениям в других парах. Объём ликвидности в паре CNY-RUB составил 33,5 млрд рублей в первой половине дня. Впрочем, если рассматривать ситуацию в рамках глобального рынка, то отметим укрепление AUD и NZD против доллара США почти на 0,7%.

· Высоко ликвидные облигации торговались без существенной волатильности. Впрочем, есть признаки того, что ЕЦБ приступил к использованию программы снижения фрагментации рынков облигаций. Доходность по итальянским 10-летним бондам снижалась более чем на 11 базисных пункта, а по испанским на 4 базисных пункта. Тем не менее, снижался индекс доллара, но основное давление оказывала иена на фоне сокращения разрыва доходностей японских и американских 10-летних бондов до минимального значения за четыре месяца.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 105,435 (-0,33%),

· EUR-USD - $1,024 (+0,14%),

· GBP-USD - $1,2234 (+0,42%),

· USD-JPY - 132,23 (-0,75%),

· USD-RUB – 60,68 (-1,53%),

· EUR-RUB – 61,85 (-0,99%),

· CNY-RUB – 9,0430 (-3,03%).

Инфляция негативно отразилась на розничных продажах Германии

· Европейские индексы продолжают упорный рост. Слабая статистика в этом не является помехой, поскольку повышает шансы на менее жёсткую политику ЕЦБ. Банковский сектор внёс основной вклад в повышение индексов.

· Акции банка HSBC дорожали более чем на 5%. Финансовая организация отчиталась лучше ожиданий по прибыли. Кроме того, было отвергнуто предложение Ping An Insurance Group Co. По разделению бизнеса, так как менеджмент считает такой шаг финансово затратным.

· Статистика дня была удручающей. Розничные продажи Германии в июне упали на 8,8% в годовом выражении по сравнению с падением на 1,1% в мае. Лишь за июнь они упали на 1,6%. Окончательное значение индекса деловой активности в промышленности еврозоны оказалось чуть лучше, чем предварительная оценка. Индекс снизился лишь до 49,8 п. с 52,1 п. в июне (предварительное значение составляло 49,6). В Великобритании, напротив, снижение оказалось чуть хуже. Индекс упал до 52,1 п. в сравнении с 52,8 п. в июне и предварительной оценки 52,2 п. Безработица в еврозоне осталась на уровне 6,6% в июне.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7465,77 п. (+0,57%),

· DAX - 13560,45 п. (+0,57%),

· CAC 40 - 6478,31 п. (+0,46%).

Восстановление добычи в Ливии добавило негатива для нефти

· Слабая статистика по Китаю и замедление европейской промышленности негативно отразились на рынке нефти. Котировки Brent снижались почти на 3%.

· Также Национальная Нефтяная Компания Ливии сообщает о восстановлении добычи до 1,2 млн бар. в сутки по сравнению с 0,8 млн бар. ещё полторы недели назад. Снятие блокады с ряда экспортных терминалов позволило быстро вернуться к прежним объёмам производства.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $101,36 (-2,51%),

· WTI - $95,42 (-3,24%),

· Алюминий - $2453,5 (-1,41%),

· Золото - $1789,5 (+0,43%),

· Никель - $24170 (+2,33%).

Президент ФРБ Миннеаполиса напомнил о длительной борьбе с инфляцией

· Фьючерсы на основные индексы США снижались от 0,2% в Dow Jones до 0,35% в S&P 500. Прошедший июнь оказался лучшим для DJIA и S&P 500 с ноября 2020 года.

· Президент ФРБ Миннеаполиса нил Кашкари заявил в воскресном интервью CNBC, что ФРС всё ещё привержена снизить инфляцию до 2%, но пока регулятор очень далёк от достижения своей цели.

· Акции Boeing дорожали более чем на 5% в рамках утренней сессии. Участники профсоюза работников оборонных предприятий компании проведут голосование по новому трудовому соглашению во вторник. Соответственно, их забастовка, которая должна была начаться в понедельник, не состоится. Также появились новости, что Администрация по Авиатранспорту одобрила результаты инспекции и разрешила восстановить поставки B787 Dreamliner.

· Китайский производитель электромобилей Neo заявил о строительстве завода в Европе. Предприятие будет располагаться в Венгрии. Бумаги компании дорожали на 3%.

· Check Point Software отчиталась лучше ожиданий на фоне резкого роста спроса на решения по безопасности в интернете из-за роста хакерских атак. Однако бумаги компании теряли почти 5% на утренней сессии.