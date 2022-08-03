«Открытие»: Ждём небольшой отскок российского рынка с попытками дальнейшего укрепления рубля

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать позитивным. Нефть удерживается выше $100 за баррель Brent, азиатские рынки растут на фоне воинственной риторики Китая, но отсутствия физических воздействий на американскую высокопоставленную делегацию на Тайвань. Индекс доллара торгуется стабильно, а валюты риска пользуются спросом. Соответственно, ждём небольшой отскок российского рынка с попытками дальнейшего укрепления рубля.

Санкционная риторика и фиксация прибыли увели российский рынок в глубокий минус

Российский рынок снизился по итогам торгов во вторник. Укрепление рубля и негативный внешний фон сыграли основную роль в формировании пессимистичного настроя инвесторов. Мир следил с тревожностью за визитом председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и китайской реакцией. Некоторые даже считали, что может разгореться вооружённый конфликт. Однако визит начался, а бряцанье оружием это ещё не конфликт, хотя риторика из Пекина остаётся крайне жёсткой. Всего две индексные бумаги выросли, а среди аутсайдеров преобладали представители сектора информационных технологий. Активность снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,914 млрд рублей по сравнению с 34,423 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 2 августа индекс МосБиржи - 2137,30 п. (-1,96%), а индекс РТС - 1116,12 п. (-1,99%).

Все 10 секторов российского рынка показали снижение. Самый слабый результат был у отраслевого индекса строительных компаний (-3,47%). Потери более 2% состоялись в секторах нефти и газа (-2,22%), металлов и добычи (-2,18%), потребление (-2,07%), информационных технологий (-2,67%).

Пока рынок следил за внешней ситуацией, пришли очередные санкционные новости в отношении санкций против РФ и её граждан. Минфин США объявил свои меры против Андрея Григорьевича Гурьева, Андрея Андреевича Гурьева, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко. Однако американское ведомство разъясняет, что санкции не затронут «ФосАгро» (-1,29%), «Шереметьево» и «Еврохим», так как доли этих лиц менее 50% в структуре владения бизнесом. Непосредственные санкции против компании были введены в отношении ММК (-4,35%). В остальном, новые ограничения касаются высокотехнологичных структур и оборонных предприятий.

X5 Retail Group сообщила о росте выручки в II квартале на 18,6% до 647,95 млрд рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 18,7%. Торговые площади увеличились на 7,1%, а LFL-продажи на 11,7%. Продажи цифровых бизнесов повысились на 38,4%. Прибыль возросла на 19,2% до 167,02 млрд рублей. Рост выручки за I полугодие составил 18,8%. Компания планирует в текущем году открыть ещё 400 магазинов жёсткого дисконта «Чижик», поскольку данный формат понравился покупателям и доказал свою эффективность.

После закрытия торгов появился отчёт ГМК «Норникель» (-2,89%). Чистая прибыль компании в I полугодии увеличилась на 18% до $5,1 млрд. Консолидированная выручка достигла $9 млрд. Показатель EBITDA упал на 16% до $4,8 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 53%.

Рубль провёл день в попытках укрепиться против всех трёх основных конкурентов. Попытка против доллара провалилась, а вот против евро и юаня достижения состоялись. Более того, евро ослаб заметнее, что мы можем связать с конвертацией в рамках газовых поставок за рубли. Объём торгов юанем снизился до 58,79 млрд рублей, хотя с 21 июля превышал 60 млрд рублей, а 28 июля был зафиксирован рекорд на уровне 70,2 млрд рублей. В любом случае, предложение валюты остаётся достаточно высоким, а вот объём спроса незначительный. Более того, постепенно может снизиться спрос со стороны физических лиц на покупку юаня, так как освободившиеся средства с высокодоходных мартовских депозитов не бесконечные.

Доходность по американским долговым обязательствам США резко выросла в вечерние часы. Частично это можно связать с падением напряжённости после лишь словесного ответа Китая на визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Доходность по 10-летним бумагам подскочила на 18 базисных пункта почти до 2,76%. Однако для доллара столь сильное движение означает рост доходности. Соответственно, индекс доллара заметно повышался в вечерние часы, а евро, фунт и иена существенно ослабли. Также нужно отметить, что выступили три представителя ФРС, которые вновь не стали признавать рецессию и, по сути, подчеркнули, что регулятор находится лишь в начале пути по ужесточению денежной политики для борьбы с инфляцией. Слабел также австралийский доллар, но в данном случае могло сыграть то, что Резервный Банк Австралии не смог убедить рынок в решительности дальнейшего повышения ставки. На заседании 2 августа регулятор поднял ключевую ставку сразу на 50 базисных пункта до 1,85%.

По состоянию на 23:20 мск:

DXY - 106,168 (+0,79%),

EUR-USD - $1,0167 (-0,93%),

GBP-USD - $1,2165 (-0,7%),

USD-JPY - 133,14 (+1,16%),

USD-RUB – 60,295 (+0,21%),

EUR-RUB – 61,25 (-1,0%),

CNY-RUB – 8,9700 (-0,70%).

Представители ФРС намекают на более жёсткую политику регулятора

Американские индексы завершили торги существенным падением. Однако визит председателя Нэнси Пелоси сложно назвать главным фактором падения. Китай начал военные учения вблизи Тайваня, посол США был вызван для вручения ноты протеста, но «страшные» сценарии не реализовались, хотя Пелоси говорила одно перед визитом, а на Тайване уже заявила о поддержке Тайбэя.

Основные распродажи на рынке происходили под аккомпанемент выступлений представителей ФРС. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли сообщила, что ФРС даже близко не находится от завершения борьбы с инфляцией. Она подчеркнула свою удовлетворённость началом этой борьбы и текущим состоянием дел, но инфляция всё ещё крайне высокая. По её словам, было бы преждевременно начинать ликвидировать принятые меры.

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс полагает, что достижение ставки на уровне 3,5% к концу года это всё ещё разумный сценарий. Он полагает, что повышение ставки на 50 базисных пункта в сентябре это основной сценарий, но нельзя исключать и более агрессивного повышения. Иначе, если регулятор не получит подтверждения улучшения ситуации, то может принять на вооружение более жёсткую политику. И, наконец, точку в вопросе «голубиных» мыслей ФРС поставила президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер. По её мнению, нет никаких сигналов для смягчения позиции ФРС. Она не обнаружила каких-либо признаков стабилизации инфляции. Таким образом, надежды рынка на скорое изменение позиции Федрезерва были развеяны. Более того, может состояться ещё более суровое повышение ставки.

Меж тем число доступных вакансий на американском рынке труда сокращается уже третий месяц подряд. В июне их число упало до 10,7 млн с 11,3 млн в мае и 11,9 млн в апреле. Однако перейдём к отдельным акциям.

Uber Technologies впервые в своей истории сообщила о достижении позитивного денежного потока в II квартале, хотя убытки оказались впечатляющими, но были связаны с переоценкой инвестиций. Бумаги Uber Technologies подорожали на 18,9%.

Акции Caterpillar упали на 5,8%. Компания неплохо отчиталась по прибыли, но выручка оказалась хуже ожиданий. Менеджмент заявляет о таких негативных факторах, как уход из России, слишком крепкий доллар и рост издержек на логистику.

Пивоваренная Molson Coors отчиталась на уровне ожиданий. Однако лучше ожиданий, но менеджмент отмечает переход прежних потребителей продукции на более дешёвые варианты. Акции Molson Coors потеряли более 10%.

Кофейная Starbucks, напротив, смогла воспользоваться инфляцией для получения результата выше ожиданий, даже на фоне карантинных мер в Китае.

Все 10 секторов S&P 500 оказались в минусе. Самые слабые результаты были у финансов (-1,07%), промышленность (-1,05%), материалы (-1,01%) и недвижимость (-1,3%).

По итогам торгов:

DJIA - 32396,17 п. (-1,23%),

S&P 500 - 4091,19 п. (-0,67%),

NASDAQ - 12348,76 п. (-0,16%).

Азиатские рынки успокоились в отношении воинственных заявлений КНР

Настроение азиатских инвесторов стабилизировалось, а то и улучшилось. Китайский рынок приостановил своё падение, а в Японии участники торгов покупают компании с сильной отчётностью, чему также способствует ослабление иены.

Визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси не привёл к каким-либо военным столкновениям между КНР и ВС Тайваня. Китай запустил интенсивные военные учения, но не более того. Вызов американского посла для осуждения действий Пелоси также неприятное событие, но далёкое от крайне негативных сценариев. Пекин объявил о торговых ограничениях для острова, но запрет на импорт цитрусовых это незначительная мера. Меж тем в Шанхае наблюдался рост оборонного сектора на 4,5%. В Гонконге дорожали акции технологичных компаний, которые имеют листинг в Нью-Йорке. Порадовал рост индекса деловой активности в сфере услуг от Caixin до 55,5 п. в июле с 54,5 п. в июне.

Японские инвесторы сосредоточились на акциях компаний, которые предоставляют сильную отчётность. Аномальная жара в ряде стран позитивно сказалась на продажах кондиционеров Daikin Industries. Акции компании дорожали более чем на 4% на фоне улучшения финансовых ожиданий. Бумаги владельца бренда Hello Kitty компании Sanrio дорожали на 12% на фоне сильной отчётности и улучшения прогнозов на финансовый год. Бумаги банков смотрелись слабо. Акции Mitsubishi UFJ Financial теряли более 2%. Меж тем индекс деловой активности в сфере услуг Японии снизился до 50,3 п. в июле с 51,2 п. в июне.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 27733,75 п. (+0,50%),

Hang Seng - 19863,07 п. (+0,88%),

Shanghai Composite - 3209,74 п. (+0,74%).

Данные API говорят о росте запасов нефти в США

Нефть Brent торговалась в лёгком минусе. Американский Институт Нефти опубликовал статистику, согласно которой на неделе до 29 июля коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,2 млн бар., запасы бензина снизились на 204 тыс. бар., а дистиллятов снизились на 351 тыс. Согласно опросу Wall Street Journal, на рынке ждут сокращение запасов нефти на 0,7 млн бар., падение запасов бензина на 1,3 млн бар., а также увеличение запасов дистиллятов на 700 тыс.

По состоянию на 8:50 мск: