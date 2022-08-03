Freedom Finance Global: Коррекция может смениться отскоком

Аналитики Freedom Finance Global:

В ходе торгов 2 августа на российском рынке продолжилась коррекция. Большинство бумаг завершили сессию на отрицательной территории. В небольшом плюсе закрылись акции Магнита (+0,27%). В то же время падение возглавили бумаги других ретейлеров — Ленты (-9,52%) и Ozon (-7,42%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 60.

ГМК Норникель (-3,47%) отчитался за первое полугодие по МСФО. Благодаря росту цен на никель и палладий, а также за счет реализации складских запасов выручка компании составила $9 млрд, оставшись на уровне прошлого года. EBITDA сократилась на 16% г/г, до $4,8 млрд, из-за увеличения издержек на фоне инфляции и операций разового характера. Капитальные затраты повысились на 80% г/г, до $1,8 млрд. В этой связи свободный денежный поток сократился на 25%, до $1,1 млрд. Реакция рынка на ре лиз оказалось слабонегативной. Рост капзатрат, долговой нагрузки и снижение рентабельности Норникеля (впрочем, последняя все еще находится на очень высоком уровне) могут привести к сокращению дивидендов. Свободный денежный поток компании по итогам года может оказаться в районе 800 руб. на акцию. С одной стороны, за счет благоприятной конъюнктуры цен в условиях прямого санкционного давления Норникелю удалось сохранить выручку на уровне первого полугодия 2021-го, даже несмотря на укрепление рубля. С другой — сильная волатильность на товарных и финансовых рынках, наложившаяся на внутренние обстоятельства (прежде всего, необходимость увеличения капитальных затрат), привела к сокращению рентабельности росту долговой нагрузки. Компания считает рынки металлов сбалансированными. В долгосрочной перспективе ожидается дефицит никеля, но данное предположение не выступит близким драйвером роста котировок эмитента. Ожидаем, что акции ГМК в августе будут консолидироваться в диапазоне 14,5–16,5 тыс. руб.

Прогнозируем смешанную динамику. За коррекцией может последовать отскок. Ориентир по Индексу МосБиржи: диапазон 2150–2200 пунктов. Пара USD/RUB, вероятнее всего, останется в пределах 59–61. Динамика рубля по-прежнему близка к боковой, предполагаем, что его курс к доллару еще какое-то время будет оставаться в коридоре 55–61.