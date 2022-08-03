Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 августа: 3 428,1299 руб/1 г золота и 39,4700/1 г серебра ЦБ РФ с 3 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 428,1299 руб.

1 грамм серебра - 39,4700 руб.

1 грамм платины - 1 756,2300 руб.

1 грамм палладия - 4 220,3599 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 69,8500 р. (2,00%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5600 р. (1,40%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,3000 р. (0,98%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,8800 р. (1,07%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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