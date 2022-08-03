Freedom Finance Global: Минпромторг запустил распродажу в акциях металлургов

Аналитики Freedom Finance Global

К 13:00 мск 3 августа индекс Мосбиржи вырос на 0,49%, до 2147,78 пункта, РТС поднялся на 1,19%, до 1129,37, а индекс голубых фишек прибавил 0,58%.

В лидеры роста вышли VK (+5,58%), Ozon (+4,61%) и Яндекс (+3,32%). В аутсайдерах оказались ММК (-9,04%), НЛМК (-1,62%) и Северсталь (-1,49%)

В акциях VK отыгрывается вчерашняя новость о создании облачной платформы для разработки решений на основе машинного обучения.

Бумаги Яндекса дорожают на информации о трехкратном, до 3,2 млрд руб., росте выручки облачной платформы Yandex.Cloud, а также об увеличении числа клиентов сервиса на 89% г/г.

Акции металлургов попали под давление, после того как Минпромторг представил проект стратегии развития отрасли до 2030 года, а также дал прогноз, предполагающий, что на восстановление экспорта уйдет восемь лет. Обвал котировок ММК обусловлен еще и внесением в санкционный список Минфина США председателя совета директоров компании Виктора Рашникова с запретом для американских бизнес-структур проводить операции с участием ММК и аффилированных с ним компаний.

Цена на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,87%, до $99,67 за баррель.

Влияние на котировки оказывают новости с министерской встречи стран, входящих в соглашение ОПЕК+. Генсек организации экспортеров прогнозирует дальнейшее восстановление спроса на нефть, хотя признает, что оно будет медленнее, чем ранее. Это благоприятно для стоимости нефти в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что по итогам текущего заседания решения об увеличении добычи сверх принятого плана не последует. Еще одним фактором, определяющим динамику цен на энергоносители до конца текущих торгов, станут выходящие сегодня еженедельные данные о запасах сырой нефти в США (прогноз: снижение на 0,629 млн баррелей). Наш ориентир для котировок Brent на сегодня: коридор $98–103,5.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,38%, до 59,91. EUR/RUB опускается на 0,49%, до 60,75. До конца текущей сессии курс рубля к доллару останется в пределах​ 59–61,5, к евро — в границах 59,5–63,5.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2100–2200 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1100–1200 пунктов.