Freedom Finance Global: Геополитические риски растут

Аналитики Freedom Finance Global:

Сессию 2 августа американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,67%, до 4091 пункта, Nasdaq потерял 0,16%, Dow Jones снизился на 1,23%. Все 11 входящих в индекс широкого рынка секторов показали снижение. Хуже рынка представители индустрии недвижимости (-1,30%) и финансовые компании (-1,07%). Менее глубокую, чем рынок в целом, коррекцию продемонстрировали энергетические компании (-0,21%) и телекомы (-0,18%).

The Toronto-Dominion Bank (TD: -0,26%) планирует расширить свой инвестиционно-банковский бизнес в США через покупку Cowen Inc. (COWN: +8,37%) за $1,3 млрд.Выручка Uber Technologies, Inc. (UBER: +18,90%) за апрель-июнь увеличилась вдвое, достигнув $8,1 млрд. Впервые за квартал компания сгенерировала положительный свободный денежный поток.SunPower Corporation (SPWR: +9,43%) за второй квартал нарастила клиентскую базу на рекордные 19,7 тыс. (+51% г/г).

Важнейшим фактором во время вчерашней торговой сессии стало интервью президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли телеканалу CNBC. Представительница регулятора заявила, что ФРС еще предстоит проделать большую работу, прежде чем она возьмет инфляцию под контроль, а это подразумевает более высокие процентные ставки в будущем. В свою очередь, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс предположил, что Центробанк продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, пока не добьется снижения инфляции. Эванс считает, что в сентябре ставку могут повысить еще на 50 б.п.

Китайские военные заявили о намерении провести серию военных операций в связи визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, вызвавшего протесты официального Пекина. Планы КНР способны повлиять на настроения инвесторов, так как сигнализируют об усилении американо-китайского противостояния. Сегодняшние заявления Пелоси по итогам встреч с властями Тайваня могут оказать давление на рынки акций.

Доходность десятилетних трежерис накануне остановилась на 2,75%, доходность двухлетних выросла на 2 б.п., до 3,07%. Показатель для 30-летних госбондов достиг 2,98%.

Торги 3 августа на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в зеленой зоне, лишь китайский CSI 300 опустился на 0,97%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,18%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,53%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на символические 0,04%.Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $99,51 за баррель. Золото торгуется по $1783,5 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4050–4100 пунктов.

Сегодня публикации важной макростатистики не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 1 пункт до 39.

S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после его недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее падение, учитывая, что RSI находится в зоне перекупленности. MACD не подает определенных сигналов к смене текущей динамики. Ближайшая поддержка для S&P 500 располагается на пересечении трендового и коррекционного канала на отметке 3800 пунктов.