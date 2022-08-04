Freedom Finance Global: Российские акции и рубль умеренно снижались

Аналитики Freedom Finance Global:

Коррекция на российском фондовом рынке в ходе торгов 3 августа существенно замедлилась: к последнему часу основной сессии индекс Мосбиржи опускался на 0,43%, а РТС терял 0,58%.

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не привел к открытому противостоянию между материковым Китаем и Тайванем, что ослабило напряжение на американских и других ведущих фондовых площадках мира. Российский рынок остается под давлением новостей геополитики и корпоративных событий.

В лидерах роста в преддверии публикации отчетности за второй квартал оказались депозитарные расписки VK (+7,9%). Не исключено, что компания сумеет преподнести инвесторам приятные сюрпризы. Акции ФСК ЕЭС (+5,8%) поддержали новости о рекомендованной советом директоров допэмиссии на сумму 874,4 млрд руб., что связано с предстоящим объединением с Россетями. Обыкновенные акции Татнефти (+3,04%) пользуются спросом у покупателей после выхода сильных результатов по РСБУ за первое полугодие.

Обыкновенные акции Россетей (-22,4%) стали абсолютными лидерами падения ввиду обеспокоенности ряда миноритарных акционеров по поводу соблюдения их законных прав и интересов в процессе присоединения эмитента к ФСК ЕЭС. Котировки ММК (-9,3%) попали под давление корпоративных новостей и заявлений Минпромторга. Бумаги ИСКЧ (-4,7%) вошли в фазу технической коррекцией после бурного роста.

Цена на нефть Brent упала на 1,4%, до $99,18 за баррель, реагируя на итоги заседания ОПЕК+, на котором было принято решение с 1 сентября увеличить квоты на добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки.

Золото дешевеет на 0,92%, до $1773,3 за тройскую унцию.

Рубль в паре с основными валютами демонстрировал околонулевую динамику: пара USD/RUB снизилась на 0,08 руб., до 60,38, пара EUR/RUB опустилась на 0,05 руб., до 61,2. Ориентиры для курса рубля к доллару и евро на предстоящие торги: 59–62 и 60–63 соответственно.

Индекс Мосбиржи в этот четверг, 4 августа, по нашим прогнозам, продолжит колебаться в диапазоне 2100–2200 пунктов.