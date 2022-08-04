«Открытие»: Металлурги и форс-мажоры не дают рынку взлететь

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Металлурги и форс-мажоры не дают рынку взлететь

· Российский рынок преимущественно торговался в плюсе в первой половине дня. Впрочем, масштабы роста были довольно скромными из-за слабости металлургов. Бумаги сектора информационных технологий немного улучшили своё положение после нескольких дней падения. Активность была невысокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи едва превысил 15,0 млрд рублей к середине дня по сравнению с 16,5 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2136,53 п. (-0,04%), а индекс РТС - 1119,40 п. (+0,29%).

· Лидерами среди индексных бумаг были VK Group, «Яндекс», TCS Group, «Магнит» и «Татнефть». Самыми слабыми оказались ММК, «Полюс», НЛМК, «Северсталь» и «РусАл».

· Падение бумаг ММК связано с очередными санкционными новостями. Компания и её дочерние предприятия оказались в очередном санкционном списке США. По остальным бумагам инвесторы также проявляют осторожность, поскольку они могут оказаться на очереди по включению в новые списки.

· Бумаги золотодобытчика «Селигдар» прибавляли более 3%. Компания продала свои акции дополнительного выпуска ООО «Максимус» и АО «Трежери Инвест». Было продано 37 645 270 штук по цене 50,1 рубля за одну бумагу.

· Макроэкономическая статистика дня оказалась весьма неожиданной. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ вырос в июле до 54,7 п. с 51,7 п. в июне.

· После прохождения экватора дня ситуация на рынке начала существенно портиться. Бумаги OZON Holdings оказались среди аутсайдеров на новостях о пожаре на складе в Истре. Предположительно, могли пострадать запасы на несколько миллиардов рублей. Акции «Россети» резко подешевели после объявления параметров слияния с «ФСК ЕЭС». Под сделку будут выпущены акции «ФСК ЕЭС», которые получат владельцы «Россети». Государство сохранит контроль над 75% акций плюс одна.

ЕЦБ начал покупать испанские и итальянские бонды вместо погашаемых немецких

· Рубль незначительно укреплялся против основных валют. Отметим, что объёмы торгов в евро превышали объёмы в китайском юане. Ликвидность в паре CNY-RUB к середине дня составила 29,5 млрд рублей по сравнению с около 31,0 млрд в паре EUR-RUB. Дисбаланс в пользу евро может быть связан с очередным поступлением средств на конвертацию по газовым контрактам за рубли.

· Доллар незначительно слабел против основных конкурентов. Доходности по европейским облигациям повышалась сильнее, чем по американским. Более того, итальянские и испанские бонды вновь дешевели сильнее германских, хотя ЕЦБ уже отразил в своей отчётности усилия по дефрагментации рынка. В период июнь-июль ЕЦБ использовал средства от погашенных германских бондов в размере 18 млрд евро для покупки итальянских облигаций на 12 млрд евро и испанских на 6 млрд евро. Предположим, что дальнейший рост доходностей по германским бондам будет оказывать поддержку евро.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 106,01 (-0,09%),

· EUR-USD - $1,0192 (+0,26%),

· GBP-USD - $1,2184 (+0,14%),

· USD-JPY - 133,67 (+0,37%),

· USD-RUB – 60,13 (-0,27%),

· EUR-RUB – 61,15 (-0,17%),

· CNY-RUB – 8,9260 (-0,49%).

BMW озвучивает опасения относительно II полугодия

· Европейские индексы преимущественно торговались в минусе в утренние часы. Ряд корпоративных предостережений и неприятная макроэкономическая статистика рисуют весьма мрачное второе полугодие.

· Бумаги германского Commerzbank дорожали в пределах 1%. Финансовая организация отчиталась лучше ожиданий, но главный исполнительный директор ожидает проблемы с рынком кредитования на фоне энергетического дефицита в II полугодии. Бумаги BMW обвалились более чем на 5%. Производитель автомобилей также ожидает волатильный рынок в II полугодии, как по вопросам сбыта, так и логистики поставок комплектующих. Меж тем поставщик микрочипов для автомобилестроения Infineon отчитался о росте выручки в II квартале на 33%. Банк Societe Generale смог отчитаться о меньших убытках в II квартале за счёт роста активности почти по всем направлениям бизнеса.

· Германский экспорт вырос за июнь на 4,5% при ожиданиях роста на 1,0%, а импорт увеличился на 0,2% при ожиданиях роста на 1,3%. Сводный индикатор деловой активности еврозоны упал в июле до 49,9 п. с 52,0 п. в июне. Впрочем, предварительная оценка составляла 49,4 п. Улучшение окончательной оценки произошло за счёт меньшего замедления в сфере услуг 51,3 п. вместо ожидаемых 50,6 п. Сводный индекс деловой активности Великобритании снизился до 52,1 п. с 53,7 п. в июне. Цены производителей еврозоны замедлили темпы годового роста до 35,8% в июле по сравнению с 36,1% в июне, но ожидалось замедление до 35,7%. Розничные продажи в еврозоне упали на 1,2% за июнь вместо ожидаемого роста на 0,2%.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7420,48 п. (+0,15%),

· DAX - 13483,11 п. (+0,25%),

· CAC 40 - 6433,17 п. (+0,36%).

ОПЕК+ не нашёл необходимости для резких шагов в сентябре

· Рынок нефти ждал вестей с совещания ОПЕК+. Reuters пишет о том, что Казахстан заявляет о возможной необходимости повысить производство в рамках альянса, дабы избежать перегрева рынка. Однако сам рынок пока не поверил в такую возможность, так как котировки повышались в середине европейских торгов. По сути, официальное объявление о повышении производства на незначительную величину не компенсирует сокращение поставок из РФ. Поэтому рынок может быть разочарован, если альянс увеличит производство на объём 400-600 тыс. бар. в сутки.

· В реальности, поступают новости с совещания, где согласны повысить добычу в сентябре лишь на 100 тыс. бар. в сутки. Некоторые даже шутят, что поездка президента США Джо Байдена обошлась в гораздо большие топливные затраты, чем ОПЕК готова дополнительно поставить.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $101,82 (+1,27%),

· WTI - $Light** - $96,1 (+1,78%),

· Алюминий - $2402 (-0,52%),

· Золото - $1780,9 (-0,49%),

· Никель - $22200 (-1,30%).

Американский рынок приветствует ростом отлёт Нэнси Пелоси с Тайваня

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост от 0,5% в Dow Jones до 0,6% в NASDAQ.

· Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула остров Тайвань под пристальным вниманием китайских истребителей СУ35. Боевых столкновений не произошло, хотя учения по окружению острова китайскими ВМС называют крупнейшими за всю историю.

· Китай уже объявил о заморозке ряда инвестиционных проектов в США, но для американского бизнеса это даже позитивная история, хотя производственная инфляция может получить дополнительный стимул.

· До конца дня выйдут индексы деловой активности в сфере услуг, включая индекс ISM, а также отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктам.

· Аптечная сеть CVS Health отчиталась лучше прогнозов благодаря продажам тестов на коронавирус и продажам страховых полюсов. Акции CVS Health дорожали почти на 4%.

· Moderna дорожала на 2,6%. Компания отчиталась лучше ожиданий благодаря широким продажам своей вакцины. Moderna также объявила о программе обратного выкупа на $3 млрд.

· Разработчик беспроводных решений связи Sierra Wireless согласился о продаже бизнеса канадскому производителю полупроводников Semtech за $1,2 млрд. Бумаги Sierra Wireless дорожали почти на 8%.