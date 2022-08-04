Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 августа: 3 446,8000 руб/1 г золота и 39,3800/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 446,8000 руб.
  • 1 грамм серебра - 39,3800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 772,0601 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 249,0698 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6701 р. (0,54%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,23%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8300 р. (0,90%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,7101 р. (0,68%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года
«Загород пойдет в рост». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о перспективах рынка
История + современность = комфортная среда. Евгения Пуляевская о реализации проектов на Цесовской набережной
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги