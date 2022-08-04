Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 августа: 3 446,8000 руб/1 г золота и 39,3800/1 г серебра ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 446,8000 руб.

1 грамм серебра - 39,3800 руб.

1 грамм платины - 1 772,0601 руб.

1 грамм палладия - 4 249,0698 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6701 р. (0,54%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,23%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8300 р. (0,90%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,7101 р. (0,68%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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