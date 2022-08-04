Freedom Finance Global: Нефть пробила $100 за баррель, ожидаем ретест

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

Торги на Московской бирже 4 августа начались разнонаправлено. К 13:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,41%, до 2115,31 пунктов. РТС поднялся на 0,02%, до 1106,17, а индекс голубых фишек снизился на 0,44%.

В лидеры роста в первой половине дня вышли акции Ozon (+4,97%) , Veon (+4,29%) и VK (+4,22%).

В аутсайдерах оказались бумаги X5 Retail Group (-4,13%), Россети (-3,51%) и ФСК ЕЭС (-2,46%)

Акции компании Ozon и VK в лидерах роста на фоне сообщений о выделении правительством льготного кредита для выполнения обязательств перед держателями еврооблигаций, что является беспрецедентным случаем.

Veon дорожает после публикации отчетности за второй квартал 2022 года. По МСФО выручка выросла на 5,6%, до $2 млрд, а EBITDA во 2 квартале составила $913 млн против $808 млн годом ранее.

Бумаги ФСК ЕЭС и Россетей в лидерах падения на фоне вчерашнего решения совета директоров ФСК проводить конвертацию по обыкновенным акциям с коэффициентом 1:6,7, в том время как соотношение рыночных цен составляло 1:8-1:9.

Цена нефти марки Brent растет в моменте на 0,57% до $97,33 за баррель. Вчера котировки черного золота упали почти на 5% после решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти в сентябре всего на 100 тыс. баррелей в сутки, а также на фоне роста запасов сырой нефти в США на 4,467 млн баррелей, вместо прогноза на снижение на 0,629 млн баррелей. Сегодня происходит коррекционный рост котировок, наверняка они снова протестируют отметку в $100 за баррель.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,31% до 60,26. EUR/RUB растет на 0,15%, до 61,13.

Сегодня к концу текущей сессии прогнозируем диапазон​ 59,00–61,50 рублей за доллар и 59,50–63,50 рублей за евро.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2070–2150 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1080–1140 пунктов.

Прогноз по нефти Brent сегодня торги в диапазоне $96,00-100,00.