«Открытие»: Металлурги остаются источником пессимизма

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать позитивным. Однако это касается лишь зарубежных бумаг. Падение цены нефти до многомесячного минимума может привести к просадке сектора нефти и газа в начале дня. Также может возобновиться снижение акций IT сектора. Нефтяной фактор может оказать давление на рубль. Впрочем, даже при текущих ценах торговый баланс РФ будет оставаться сильным.

Металлурги остаются источником пессимизма

Российский рынок незначительно снизился по итогам торгов в среду. Однако, если бы не просадка сектора металлов и добычи, то день мог бы сложиться вполне удачно. Бумаги ММК стали аутсайдером среди индексных бумаг после новостей о санкциях против компании. Прочие представители сектора оказались под давление опасений схожих действий. Бумаги OZON Holdings не смогли принять участие в отскоке акций информационных технологий из-за пожара на складе в Истре. Активность была невысокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил по итогам дня по сравнению с 27,914 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 3 августа индекс МосБиржи - 2123,92 п. (-0,63%), а индекс РТС - 1105,99 п. (-0,91%).

6 отраслевых индекса российского рынка снизились и 4 выросли. Наиболее сильный рост показал сектор информационных технологий (+3,31%) благодаря отскоку бумаг VK Group и «Яндекс», которые понесли существенные потери в предыдущие дни. Бумаги OZON не смогли поучаствовать в движении вверх из-за новостей о пожаре на складе в Истре. Впрочем, компания заверяет, что большая часть убытков покроется страховкой.

Самым слабым был сектор металлов и добычи (-2,97%). Накануне стало известно об очередных санкциях против компании ММК и её дочерних предприятий, включая зарубежные. Продажи бумаг прочих металлургов, скорее всего, связаны с опасениями включения их в санкционные списки в будущем. Также негативную динамику показали бумаги золотодобывающих компаний. Швейцария решила продолжить похороны своего нейтралитета и одобрила 7-ой пакет санкций Евросоюза против РФ, а также ввела запрет на импорт российского золота и ювелирных изделий.

Просадка сектора электроэнергетики составила 1,78%. Бумаги «Россети» упали на 21,42% после новостей об условиях слияния с «ФСК ЕЭС». «ФСК ЕЭС» выпустит дополнительные акции, которые будут распределены между акционерами «Россети» и других присоединяемых компаний. В собственности государства останется 75% бумаг плюс одна акция. Коэффициенты конвертации были определены следующим образом: в одну обыкновенную акцию ФСК номиналом 50 копеек конвертируется 0,09040 / 0,60580 обыкновенной и 0,09040 / 1,27300 привилегированной акций «Россети». Озвученные коэффициенты конвертации реализуют негативный сценарий для акционеров «Россетей», что и нашло свое отражение в падении котировок. Однако для привилегированных акций данная конвертация оказывается выгодной, что обусловило рост соответствующих бумаг «Россети».

Также отметим продолжающийся рост интереса частных инвесторов к финансовому рынку. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2022 года превысило 20,8 млн (+385,9 тыс. за июль), ими открыто 34,8 млн счетов. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июле составила 77%, в объеме торгов облигациями — 25,7%, на спот-рынке валюты — 26,6%, на срочном рынке — 72,7% То есть сегодняшний рынок акций и фьючерсов, по сути, это рынок частных лиц.

Продажи газа за рубли ослабили евро на Московской Бирже

Рубль пытался укрепляться в течение всего дня, но к вечеру не смог удержать свои позиции против доллара и юаня. Меж тем, россиянин отыграл немного у евро. Объём торгов в евро был почти на 10% выше, чем в юане – 55,3 млрд рублей против 50,6 млрд рублей, что весьма необычно с 21 июля. Соответственно, мы можем предположить, что давление на европейскую валюту оказывалось в рамках конвертации средств по оплате поставок газа за рубли. Объёмы торгов евро впервые превысили объёмы торгов юанем с 20 июля. Также отметим, что снижение волатильности в основных парах может указывать на относительное равновесие интересов ЦБ и Минфина.

Вновь отметим рост доходности по германским бондам и менее значимый рост доходности по итальянским и испанским. Согласно отчётности ЕЦБ, в июне-июле были погашены германские бонды на 18 млрд евро, из которых было потрачено 12 млрд евро на покупку итальянских долгов и 6 млрд евро на покупку испанских. Однако доходность американских бумаг повышалась более высокими темпами. По 10-летним бумагам она выросла на 10 базисных пункта выше 2,71%. Благодаря этому индекс доллара вышел в плюс. Впрочем, основные потери были не в евро, а в японской иене, так как она является наиболее чувствительной к изменениям разрыва доходностей национальных облигаций.

По состоянию на 23:20 мск:

DXY - 106,248 (+0,14%),

EUR-USD - $1,017 (+0,04%),

GBP-USD - $1,2148 (-0,16%),

USD-JPY - 133,92 (+0,56%),

USD-RUB - 60,58 (+0,47%),

EUR-RUB - 60,98 (-0,44%),

CNY-RUB – 8,9860 (+0,18%).

Акции США позитивно отреагировали на отлёт председателя палаты представителей США с Тайваня

Американские индексы завершили торги среды сильным ростом. С одной стороны, статистика пока не подтверждает мрачные ожидания рецессии, а, с другой, импульс к росту был обеспечен международными новостями.

Визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не привёл к военному обострению в регионе. Китай ограничился масштабными учениями и яркими дипломатическими возмущениями. Пекин объявил о некоторых экономических мерах против Тайваня и США, но рынок пока не считает их существенными.

Объём заказов в обрабатывающей промышленности вырос за июнь на 2%. Впрочем, ещё из данных по заказам на товары длительного пользования мы знаем, что значительную часть этого роста обеспечили оборонные заказы. Индекс ISM в сфере услуг поднялся в июле до 56,7 п.

Также внимание инвесторов продолжает уделяться корпоративным событиям и отчётам. PayPal и Moderna отчитались лучше ожиданий. Компании также авторизовали программы обратного выкупа на $15 млрд и $3 млрд соответственно. Moderna также прогнозирует продажи вакцин усилителей от COVID-19 на уровне $21 млрд в текущем году.

Gilead Sciences отчиталась о выручке в размере $6,26 млрд за прошедший квартал, что существенно превзошло ожидания аналитиков на уровне $5,86 млрд. Годовой прогноз также оказался лучше ожиданий. Бумаги Gilead Sciences подорожали на 6,6%.

Electronic Arts смогла заработать $0,47 на акцию при прогнозах Wall Street на уровне $0,28 на акцию. Во многом результат был связан с успешным франчайзингом игры FIFA.

Starbucks сообщила о слабых результатах на китайском рынке, но в США сравнимые продажи выросли на 3%, а общие продажи на 9%. Акции компании повысились более чем на 3%.

10 отраслевых индексов выросли и лишь энергетика показала падение на 2,97%. Рост более 2% показали секторы коммуникаций (+2,48%), цикличных товаров (+2,52%) и информационных технологий (+2,69%).

По итогам торгов:

DJIA - 32812,50 п. (+1,29%),

S&P 500 - 4155,17 п. (+1,56%),

NASDAQ - 12668,16 п. (+2,59%).

Китай активизирует инфраструктурное строительство

Внимание инвесторов в Азии сместилось с проблематики Тайваня на экономические вопросы и перспективы. Японский рынок реагировал на корпоративную отчётность, а в Китае оценивают новые инфраструктурные проекты, призванные поддержать экономику.

Китайская пресса пишет о том, что 3876 проектов было начато в июле с объёмом инвестиций 2,4 трлн юаней. Xinhua также сообщает, что власти планируют вложить до 150 млрд юаней в развитие сети высоковольтных линий электропередач. Соответственно, на рынке пользовались спросом акции, связанные с инфраструктурным строительством. В Гонконге активно повышался индекс технологичных компаний, а бумаги Alibaba подорожали на 4%.

Японский рынок торговался в плюсе. Ещё пару дней назад иена укреплялась до 130,5 за доллар, но к четвергу ослабла до 133,8 на фоне возобновления роста разрыва доходности японских и американских бондов. Бумаги автомобилестроительной Subaru Corp. дорожали более чем на 7% благодаря сильной отчётности. Глава компании также выразил уверенность в росте продаж на американском рынке. Бумаги Casio Computer Co. Дорожали на 7,6% также после сильной отчётности и улучшения прогноза на финансовый год. Отметим рост бумаг полупроводниковой отрасли вслед за своими коллегами на американском рынке. К примеру акции Tokyo Electron повышались на /3,6%.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 27909,48 п. (+0,60%),

Hang Seng - 20092,84 п. (+1,65%),

Shanghai Composite - 3174,75 п. (+0,35%).

Рост американских запасов уронил Brent ниже $100 за баррель

Нефть накануне подешевела до многомесячного минимума, хотя ОПЕК+ повысила планы добычи в сентябре лишь на 100 тыс. бар. в сутки. Первоначально рынок отреагировал покупкой нефтяных контрактов. Однако после этого поступили свежие данные по запасам в США, которые активизировали продавцов.

Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 29 июля коммерческие запасы нефти выросли на 4,5 млн бар. до 426,6 млн бар. Запасы бензина увеличились на 0,2 млн бар., а дистиллятов упали на 2,4 млн бар. Меж тем стратегические запасы упали за прошлую неделю на 4,6 млн бар. То есть рост коммерческих запасов вновь обеспечен истощением стратегических. В годовом плане запасы упали на 15,19% до 896,41 млн бар. с 1.057 млн бар. год назад. Рынок также обратил внимание на то, что поставки бензина снизились до 8,6 млн бар. в сутки, что на 8,8% ниже прошлогоднего показателя.

Дополнительным негативом для нефти стало сообщение о том, что представители Ирана и США отправились в Вену, дабы провести очередной раунд переговоров по ядерной сделке. Перспективы переговоров всё ещё остаются неясными, но желание администрации Джо Байдена снизить цены на нефть перед промежуточными выборами осенью может подтолкнуть США к определённым послаблениям в сторону Тегерана.

По состоянию на 8:50 мск: