Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 сентября: 3 122,9800 руб/1 г золота и 36,5800/1 г серебра ЦБ РФ с 24 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 122,9800 руб.

1 грамм серебра - 36,5800 руб.

1 грамм платины - 1 701,7300 руб.

1 грамм палладия - 4 051,6399 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 92,8601 р. (2,89%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9500 р. (2,53%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 81,4800 р. (4,57%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 124,5700 р. (2,98%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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