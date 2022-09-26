«Открытие»: Внешний фон перед началом торгов в России негативный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Азиатские рынки снижаются, нефть дешевеет, доллар продолжает обновлять максимумы, фунт в отвесном падении на решениях нового правительства. В Европе может разгореться конфликт между Брюсселем и новым правительством Италии. Bloomberg называет состояние европейской экономики близким к тому, что было после Второй мировой войны. Российский рынок может вновь попытать на прочность уровень поддержки 2000 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль готов ослабнуть, но продажи валюты экспортёров сделают его более устойчивым по сравнению с аналогами на Forex.

Итоги предыдущей недели

· За прошедшую неделю индекс МосБиржи упал с 2435,18 п. до 2089,87 п., а индекс РТС с 1275,03 п. до 1141,81 п. Пара EUR-USD упала с $1,0013 до $0,9689. Пара USD-RUB упала с 60,27 до 57,92, а EUR-RUB с 59,81 до 56,31. Нефть Brent подешевела с $91,35 до $86,15 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1682,10 до $1651 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust упали с 960,85 до 947,23 тонн. Индекс широкого рынка S&P 500 упал с 3873,33 п. до 3693,23 п.

· Минувшая неделя оказалась довольно сложной для российского рынка. Главным фактором вновь стала геополитика. Новая фаза конфликта побуждает очередные ожидания санкционных действий и неуверенности самих инвесторов. Плюс к этому рецессия в Европе перешла из разряда вероятной в статус наступающей. Усиление доллара на глобальном рынке также приводит к снижению цен на сырьевые товары российского экспорта. Плюс к этому далеко не все корпоративные события оказались положительными. GlobalTrans объявила о приостановке выплаты дивидендов, хотя отчётность за I полугодие оказалась весьма сильной. Etalon Group увеличила прибыль в I полугодии в 9 раз. Positive Technologies объявила о вторичном размещении акций, но рынку это намерение не понравилось. Ещё большим негативом стали известия о том, что Минфин планирует в 2023 году получить дополнительно 1,4 трлн рублей от повышения экспортных пошлин и НДПИ, то есть сократить через это прибыль компаний и потенциальные дивиденды. В среду индекс МосБиржи опускался до отметки 2002,73 пункта на пике падения, но смог затем отыграть часть потерь. Под давлением сектор информационных технологий, который вновь становится объектом санкционных планов в Европе. Немного порадовала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая предложила правительству рассмотреть возможность покупки в резервы цветных и драгоценных металлов, но пока предложение не приобрело конкретную форму. В четверг топ менеджер «Газпрома» подтвердил планы выплатить дивиденды 51,03 рублей на акцию, что сделало бумаги «Газпрома» лидером дня. Впрочем, уже в пятницу позитивные настроения быстро сменились негативными. Вышедшие статистические данные в Европе указывают на то, что рецессия уже наступила.

· Рубль провёл прошедшую неделю в некотором отрыве от реальности. Впрочем, курс его укрепился относительно всех основных конкурентов. Причина этому в том, что экспортёры ждали более слабый рубль во второй половине сентября и откладывали конвертацию выручки. Соответственно, они были вынуждены продавать валюту в более короткие сроки, что привело к существенному росту объёма избыточного предложения. Кроме того, глава государства заявил, что бюджетное правило может не появиться до 2024 года.

· Внешние рынки жили в потоке решений центральных банков. Национальный банк Швейцарии повысил ставку на 75 базисных пункта, но ждали на рынке более жёсткого решения, что привело к ослаблению франка. ФРС не только повысила ставку на 75 базисных пункта, но и председатель Джером Пауэлл говорил о твёрдости регулятора в подавлении инфляции. Члены ФРС также повысили свои ожидания по максимальной ставке, что спровоцировало новую волну роста доходностей казначейских обязательств и укрепление доллара. Британский фунт провалился после решения Банка Англии повысить ставку лишь на 50 базисных пункта. К тому же новый премьер-министр Трасс озвучила свою крайне инфляционную программу поддержки населения с одновременным снижением налогов. Ставки повышены центральными банками Норвегии и Швеции. Лишь ЦБ Турции ставку снизил до 12,0% при инфляции выше 80%, а Банк Японии оставил денежную политику без изменений. Однако японский регулятор уже вынужден проводить валютные интервенции, дабы поддержать курс национальной валюты. Итоговый аккорд недели сыграли предварительные данные по деловой активности. В еврозоне ситуация продолжила ухудшаться и рецессия становится не вероятным событием, а состоявшимся. С учётом того, что ставки в мире продолжают расти и будут оставаться на высоком уровне какое-то время, то мы можем предположить дальнейшее ухудшение в экономике.

События предстоящей недели

· Поскольку Япония отдыхала в пятницу, то предварительные индексы деловой активности выйдут в понедельник. Также в этот день выступит управляющий Банка Японии господин Курода. Германия опубликует предварительные данные по ВВП за III квартал. Также в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. В США опубликуют индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Впрочем, самое интересное начнётся вечером. Выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард, а в США публично говорят президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер.

· Китай во вторник сообщит данные по объёму прибыли в промышленности за август. Во вторник днём говорит председатель ФРС Джером Пауэлл, как и председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США выйдет статистика заказов на товары длительного пользования. Ожидается падение на 0,5% за август. Далее поступят отчёты цен на жильё в США. К слову, это один из главных источников инфляции и замедление их роста может снизить градус напряжённости на рынке. Ожидается, что темпы роста цен в 20 крупнейших городах США замедлились до 17,0% в июле с 18,6% в июне. Вечером выйдет индекс потребительского доверия от Conference Board, появятся данные по продаже нового жилья за август, а API опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктам. Выступит президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард.

· Банк Японии опубликует в среду протокол своего последнего заседания. В Германии выйдет индекс потребительского климата. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард вновь будет говорить публично. В США ожидается отчёт по сальдо внешней торговли товарами. Далее статистика по незавершённым сделкам на рынке недвижимости США. Выступят президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и председатель ФРС Джером Пауэлл. В России выйдет большой пакет статистики, включая промышленное производство за август, рост реальных зарплат за июль и розничные продажи. Ожидается, что в августе розничные продажи упали на 8,5% в годовом выражении.

· В четверг начнут поступать данные по инфляции в отдельных странах еврозоны. Ожидается, что в Германии инфляция ускорилась в сентябре, а за месяц выросла на 1,1%. Днём в еврозоне выйдет отчёт по оценке потребительского и делового доверия, индексы экономических ожиданий и делового климата. По всем показателям ожидается снижение. В США также важный день. Традиционно выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также появятся окончательные оценки ВВП за II квартал.

· Япония может сообщить в пятницу о падении безработицы за август до 2,5% с 2,6% в июле. Промышленность Японии могла вырасти на 0,2% за август. Китай в этот день публикует индексы деловой активности от НБС за сентябрь. Ожидается, что деловая активность в промышленности замедлилась до 49,2 п. с 49,4 п. в августе. Индекс производственной активности от Caixin, напротив, может показать рост до 50,2 п. с 49,5 п. в августе. Безработица в Германии могла остаться на уровне 5,5% в сентябре. Ключевой статистикой дня будет инфляция в еврозоне. Ожидается, что она ускорится до 9,6% с 9,1% в августе. Далее ещё крайне важный отчёт по ценам личного потребления в США. Ожидается, что Core PCE ускорится до 4,7% в августе по сравнению с 4,6% в июле. Выступят представители ФРС Брейнард, Мейстер, Уильямс и Боумен. Закрывают день отчёты потребительского доверия от Университета Мичигана и Baker Hughes по активным буровым.

Британский фунт в штопоре на инфляционных действиях нового правительства

· Новая неделя началась с весьма бурных событий на рынках. Китайские акции пытались дорожать, японские дешевели на фоне интервенций Банка Японии. Фунт в штопоре, евро продолжает слабеть. Индекс доллара поднимался выше 114 пунктов.

· Ситуация на валютном рынке способствует тому, чтобы капитал уходил в более высокодоходные инструменты с максимальной защитой. Таковыми сегодня являются доллар и американские казначейские обязательства. Планы нового правительства Великобритании одновременно бороться с инфляцией и снижать налоги привели к обвалу фунта стерлингов, который на азиатской сессии слабел до $1,0328. Под давлением остаётся евро на признаках явной рецессии. Кроме того, доходность по таким бондам, как итальянские, находится на предкризисном уровне, поскольку страна с долгом около 150% ВВП вряд ли сможет выдержать такие высокие ставки. Иена слабела, игнорируя попытки Банка Японии сдержать этот процесс. Одновременно доходность по японским 10-летним бондам поднялась до 0,256%, что превышает верхнюю планку регулятора 0,25%. То есть бегство капитала из иены продолжается, даже на фоне продаж долларов центральным банком. В самом деле, разрыв в доходностях между японскими и американскими 10-летними бондами превышает 3,5 процентного пункта.

· Японский Nikkei 225 завершил первую половину дня в шаге от уровня 26500 пунктов. Бумаги инвестора в технологичные компании SoftBank Group теряли более 4%, как и акции производителя оборудования для полупроводниковой промышленности Tokyo Electron. Акции Mazda Motor теряли более 5% на заявлении о планах остановки производства в России. Более стабильно торговались акции транспортных компаний. Потери были даже в финансовом секторе. Так, Mitsubishi UFJ Financial теряли около 4,8%, а Sumitomo Mitsui Financial около 3,3%. Впрочем, это не идёт ни в какое сравнение с обвалом бумаг нефтеразведочной Inpex Corp, которые провалились на 9,5% на фоне падения котировок Brent до $85 за баррель. В понедельник также вышли японские предварительные индексы деловой активности за сентябрь. В промышленности активность упала до 51,0 п. с 51,5 п. в августе, а в сфере услуг поднялась до 51,9 п. с 49,5 п. на фоне смягчения мер против COVID-19.

· Китай жил отдельной жизнь. Акции Поднебесной пытались расти на фоне внешнего хаоса. Особый оптимизм коснулся акций казино и туристического сектора на фоне смягчения правил посещения Макао. В Гонконге бумаги HSBC провалились на 8%, как и многие акции финансовых организаций за пределами Китая на ожиданиях роста издержек из за проблем на рынках облигаций. В будущем, когда доходности стабилизируются, банки смогут получить значительные преимущества. Однако текущий рост доходностей обещает значительные переоценки и увеличения рисков по позициям.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 26438,06 п. (-2,64%),

· Hang Seng - 17833,79 п. (-0,55%),

· Shanghai Composite - 3076,67 п. (-0,38%).

Сильный доллар и рецессия толкают цены на нефть вниз

· Нефть дешевеет в начале недели. Как минимум, на рынке доминируют два главных фактора – укрепление доллара и ожидания рецессии. Индекс доллара на азиатской сессии поднимался выше 114,4 на фоне провала фунта стерлингов, а признаки рецессии, по сути, подтвердились в еврозоне статистикой, вышедшей в пятницу.

· Примечательно, что американские нефтяники пока не реагируют на снижение цен. Согласно данным Baker Hughes, на неделе до 23 сентября число активных нефтяных буровых в США выросло на 3 единицы до 602 штук. С другой стороны, уже на следующей неделе состоится очередное совещание ОПЕК+ и от этого картеля можно ждать более решительных шагов, чем сокращение производства на 100 тыс. бар., на которое союзники отважились в начале сентября.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $85,37 (-0,91%),

· WTI - $78,01 (-0,93%),

· Алюминий - $2146 (-0,88%),

· Золото - $1645,2 (-0,63%).