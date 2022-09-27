«Открытие»: Российский рынок обновляет очередные минимумы с весны

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок обновляет очередные минимумы с весны

· Отечественный рынок взял курс на снижение с первых минут торгов понедельника. Причин этому достаточно, начиная от геополитической повестки, до крайне негативных процессах на внешних рынках, где под давлением рынки облигаций на ожиданиях глубокой рецессии. Естественно, что вместе с рецессией может прийти падение спроса на товары российского экспорта. Активность была весьма высокой и уже к середине дня объём сделок на основной секции Московской Биржи перевалил за 60,5 млрд рублей.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 1947,25 п. (-6,82%), а индекс РТС - 1059,21 п. (-7,23%).

· Растущих индексных бумаг к середине дня не было. Самые большие потери от 14,4% до 20,4% были в обыкновенных бумагах «Сургутнефтегаз», OZON Holdings, VK Group, ГК «ПИК» и привилегированных «Сургутнефтегаз».

· По сути, каких-либо комментариев по рынку не требуются. Распродажи это продолжение эмоциональной реакции на дальнейшее обострение геополитической обстановки вкупе с желанием отдельных инвесторов использовать средства на бирже на иные цели. Кроме того, внешние рынки продолжают испытывать потрясения в виде дальнейшего укрепления доллара на фоне роста доходности американских казначейских обязательств. Доходности также растут на других рынках, но это, скорее, уже является негативом для соответствующих валют. В частности, британский фунт обвалился до исторического минимума против доллара и остановился в трёх с небольшим фигурах от паритета. Ряд центральных банков уже проводит валютные интервенции, дабы удержать рынок от паники.

· Рубль на этом фоне смотрится островом стабильности, ибо спрос на валюту остаётся низким, а вот экспортёры вынуждены реализовывать свою выручку в более короткие сроки, так как откладывали этот процесс в первой половине сентября, рассчитывая на более выгодный курс.

· Ситуация на Forex немного успокоилась. Фунт отыграл более 4-х фигур от своего минимума. Успехи евро скромнее, но и потери в утренние часы были не столь большими. Банк Японии смог удержать иену от излишнего ослабления, но курс всё же находился около 144,3 за доллар, что близко к минимальным значениям дня. Теперь немного о рынках облигаций. Доходность по 10-летним американским бумагам повышается почти на 10 б.п. и превышает 3,78%. Рост доходности по германским бондам был заметнее, но сократился до 7 б.п., а 10-летние бонды торгуются с доходностью 2,94%. Далее ситуация уже не столь радужная. Доходность по итальянским бондам растёт на 15 б.п. выше 4,5%, что также является реакцией на победу право центристов на парламентских выборах, за что Брюссель уже обещал наказать Италию. Более заметный разгром в британских облигациях. Доходность по 10-летним бумагам подскочила на 30 б.п. выше 4,13%. Естественно, что это реакция рынка на одновременные попытки сдержать инфляцию при снижении налогов и, по сути, стимулирующих выплатах населению. То есть начинает подвергаться сомнению общая финансовая устойчивость Великобритании. Тем более, что сегодня на рынках становится крайне дорого занимать, а британский фунт ещё получил геополитическое отягчение в виде участия в заморозке российских валютных резервов.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 113,472 (+0,45%,

· EUR-USD - $0,9646 (-0,44%),

· GBP-USD - $1,0795 (-0,48%),

· USD-JPY - 144,16 (+0,57%),

· USD-RUB – 57,90 (-0,03%),

· EUR-RUB – 55,57 (-1,30%),

· CNY-RUB – 8,092 (+0,0%).

Итальянский рынок позитивно реагирует на победу право центристов на парламентских выборах

· Итальянский FTSE Mib index демонстрировал рост на фоне победы коалиции право центристов на парламентских выборах Лидер партии Джорджиа Мелони обещала не рисковать с итальянскими финансами и поддерживать восточную политику Запада, хотя, судя по итальянским газетам, избиратели рассчитывали на изменение подхода. Тем не менее, на рынке дорожали акции банков, а также Telecom Italia более чем на 5%.

· Европейский Stoxx 600, напротив, торговался в минусе на фоне слабости бумаг энергетических и добывающих компаний, так как цены на металлы и нефть находятся под давлением крепкого доллара и рисков рецессии.

· Индекс деловых ожиданий Германии провалился до 75,2 п. в сентябре с 80,5 п. в августе. Ожидалось скромное снижение до 79,0 п. Оценка текущей ситуации ухудшилась до 94,5 п. с 97,5 п. в августе, а индекс делового климата упал до 84,3 п. с 88,6 п. в августе.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 6983,97 п. (-0,49%),

· DAX - 12283,19 п. (-0,01%),

· CAC 40 - 5783,09 п. (-0,01%).

Страхи рецессии и сильный доллар загнали нефть на минимум за девять месяцев

· После небольшого отскока в утренние часы нефть вновь под давлением. Котировки Brent проверяют на прочность уровень $84 за баррель. Таким образом, нефтяные цены падают до минимальных значений за 9 месяцев. Основной страх это рецессия в Европе и ряде других ключевых стран. Также важным фактором является крепкий доллар.

· Однако загадкой остаётся реакция ОПЕК+, министры которого совещаются 5 октября. Вероятно, что планы добычи вновь будут скорректированы. Впрочем, само снижение цен уже приведёт к определённым потерям в производстве. Кроме того, рынок может проигнорировать решение участников соглашения, так как из-за недостатка инвестиций добыча во многих странах не дотягивает до официальных квот. В любом случае, рынок пока не отыграл все свои страхи, а критическим уровнем для ОПЕК+ считается уровень $80 за баррель.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $84,98 (-1,36%),

· WTI - $77,68 (-1,35%),

· Алюминий - $2151 (-0,65%),

· Золото - $1649,4 (-0,37%),

· Никель - $22335 (-4,60%).

Продолжающийся рост доходностей снижает мотивацию американских инвесторов на покупку акций

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,4% в NASDAQ до 0,6% в S&P 500. Падение может продолжиться пятый день подряд.

· Текущий год 10-летние казначейские обязательства США встречали с доходностью около 1,65%. Соответственно, значения на сегодняшний день около 3,78% являются существенным фактором демотивации для инвестиций в акции. Если же говорить о 2-х летних бумагах, то их доходность более чем вдвое превышает дивидендную доходность S&P 500.

· Сентябрь ещё раз доказал, что является самым слабым месяцем для американского рынка, какие бы причины этому не способствовали.