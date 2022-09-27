Комментарии «Открытие»: Отечественные акции подешевели на фоне совпавших внешних и внутренних негативных факторов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед началом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки пытаются расти, индекс доллара снижается, нефть дорожает. Производители нефти говорят о возможных действиях в ответ на падение цен. Вероятно, что отечественный рынок попытается отыграть потери предыдущего дня, хотя могут возобладать внутренние факторы. Во всяком случае, мотивации на покупку у внутреннего инвестора немного. Рубль может ослабнуть после прохождения пика налоговых платежей. Отечественные акции подешевели на фоне совпавших внешних и внутренних негативных факторов Российский рынок заметно подешевел в начале недели. Прежде всего, стоит говорить об эмоциональной реакции на геополитическое обострение и желание некоторых инвесторов продать свои акции с иными целями использования наличности. Кроме того, внешний фон не располагает к оптимизму, так как в Европе рецессия уже почти состоявшийся факт, а крепкий доллар давит на цены товаров основного российского экспорта. Однако от более глубокого падения рынок спасает его крайняя дешевизна, о чём чуть ниже. Активность была, как и полагается, высокой. Объём сделок на основной секции московской Биржи составил 85,669 млрд рублей, что почти на треть ниже максимального дневного объёма в сентябре.

По итогам торгов 26 сентября индекс МосБиржи - 1933,35 п. (-7,49%), а индекс РТС - 1043,44 п. (-8,62%). Лидеры снижения на 23:50 мск: VK-гдр 330,2 -21,34% TCS-гдр 2 105 -17,52% Сургнфгз-п 20,75 -17,33% Сургнфгз 17,35 -16,59% FIVE-гдр 1 050 -16,03% Все отраслевые индексы завершили торги в минусе. Наиболее сильное падение показали информационные технологии (-11,72%), строительные компании (-9,79%) и потребление (-9,17%). Индекс МосБиржи опускался в течение дня до 1841,42 п., а РТС до 1002,60 п.

Прежде всего, обратим внимание, что наиболее сильные распродажи коснулись сектора информационных технологий. Данные бумаги были во многом интересны социальным группам молодых специалистов, которые сегодня предпочитают выводить свои средства из российских инвестиционных инструментов. Кроме того, в Европе озвучиваются планы более широких санкций именно против IT сектора. Плюс к этому секторы потребления и строительных компаний явно не находятся в фаворитах на фоне предполагаемого снижения спроса, как на потребительские товары вне первой необходимости, так и на ипотеку. Падение сектора нефти и газа на 8% это в большей степени внешняя история, так как прогнозы рецессии в Европе и некоторых других ключевых регионах предполагают одновременное снижение спроса на энергоносители.

Если же говорить о дешевизне рынка, то на это указывает ряд технических показателей. Как отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», более 80% акций индекса МосБиржи торгуется ниже своей 200-дневной скользящей. Также обратим внимание, что соотношение стоимости МосБиржи относительно прибыли за 12 месяцев составляет 3,2%, а относительно ожидаемой прибыли уже 2,5%. То есть компании могут выкупить себя с рынка за 2,5 лет, а, с учётом, меньшего, чем капитализация, объёма акций в свободном обращении, то сроки выкупа вовсе становятся смешными. То есть рынок по всем своим канонам выглядит крайне дешёвым. Более того, в былые времена коэффициент P/E составлял 5-6, что было также признаком сильной недооценённости. Соответственно, это отражает крайнюю фазу геополитического риска, но история показывает, что российские активы неизбежно восстанавливают свою стоимость. Для примера, если «Газпром» выполнит обещание выплатить дивиденды за I полугодие, то его текущая дивидендная доходность составляет почти 25%.

Вечером стало известно, что Великобритания объявила очередные персональные санкции против топ менеджеров Сбербанка, «Газпром Банка» и «Совкомбанка». В случае аналогичных действий со стороны Евросоюза под угрозой становятся российские поставки нефти и газа в Европу, что накануне зимы является откровенным самовредительством, но иррациональность современной политики уже не вызывает удивление. К тому же возникает риск ответных действий РФ, где могут не принять какие-либо исключения по операциям для подсанкционных банков.

Рубль укреплялся основную часть дня, но к концу уже начал уступать доллару и юаню. Завершается пик налоговых платежей, а это означает, что поддержка экспортёров сойдёт на нет. До этого российская валюта укреплялась на фоне более короткого периода конвертации внешней выручки, поскольку экспортёры откладывали продажу валюты в надежде на более слабый курс рубля во второй половине сентября. В течение недели доллар может вернуться к уровню 60 рублей и немного выше.

Доллар продолжал укрепление против основных конкурентов, но отошёл от своих утренних максимумов. Прежде всего, на динамику американской валюты влиял британский фунт, который в утренние часы слабел до $1,0328. К вечеру он смог отыграть часть потерь, но на рынке не исключают стремление к паритету, так как ставка Банка Англии отстаёт от ставки ФРС, инфляция в Великобритании выше, чем в США, а политика нового кабинета явно является инфляционной и продолжает традицию на ухудшение финансовой устойчивости. К тому же фунт для многих государств перестал быть резервной валютой второго выбора из-за её политизации. Рост доходностей наиболее ликвидных облигаций продолжился. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повышалась более чем на 19 б.п. выше 3,88%, по итальянским почти на 20 б.п. выше 4,55%, а по британским более чем на 45 б.п. выше 4,28%. На этом фоне отмечается явное бегство капитала в более устойчивые германские бонды. Дело в том, что подобный рост доходностей по итальянским облигациям может говорить о скором кризисе недоверия на рынке облигаций. Также вызывает вопрос будущие иены на фоне продолжающегося роста разрыва доходностей японских и американских облигаций. Вероятно, что Банк Японии может не справиться с масштабным оттоком капитала и будет вынужден, если не повысить ставку, то намекнуть на это. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 114,062 (+0,97%),

EUR-USD - $0,9609 (-0,83%),

GBP-USD - $1,0688 (-1,47%),

USD-JPY - 144,71 (+0,95%),

USD-RUB – 58.395 (+0,82%),

EUR-RUB – 56,24 (-0,08%),

CNY-RUB – 8,120 (+0,35%). Все три основных индекса США официально на территории «медвежьего» рынка Американские акции подешевели пятый день подряд. Dow Jones закрылся на отметке 29260,81 п., а это означает, что он упал более 20% от своего максимума 4 января. Последний раз индекс вошел на территорию «медвежьего» рынка 11 марта 2020 года, но весьма резво из неё вышел уже 26 марта. Таким образом, все три основных индекса США официально находятся в «медвежьем» рынке. Относительно Dow Jones можно сказать, что в техническом плане это предполагает падение ещё минимум на 5%-7%.

Происходит это на фоне продолжающегося укрепления доллара, что стало следствием роста доходностей по казначейским обязательствам США. Доходность по 10-летним бумагам подскочила выше 3,8%, что является максимальным значением с апреля 2010 года.

Инвесторы нацелились на 200-дневную скользящую, которая проходит на уровне 3585, где может состояться разворот, если не на полномасштабный рост, то, как минимум, на отскок.

Ряд представителей ФРС побеспокоили информационное пространство своими заявлениями в понедельник. Новый президент ФРБ Бостона Сюзан Коллинс полагает, что при всём наличии рисков спада есть шансы избежать этого. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик уверен в том, что ФРС сохраняет кредит доверия общества. «Когда я общаюсь с людьми в моём регионе, то меня до глубины трогают слова об уверенности в эффективности мер Федрезерва», - подчеркнул он.

Акции PG&E подорожали на 1,1%. Компания вновь возвращается в индекс S&P 500. Чуть более двух лет назад электрогенерирующая PG&E вышла из состояния банкротства. В индексе она заменит Citrix Systems, которую покупают частные фонды.

Итог дня по секторам: Real Estate -2,63%, Energy -2,57%, Utilities -2,43%, Financials -1,69%, Materials -1,64%, Communication Services -1,31%, Industrials -1,13%, Health -1,01%, Technology y -0,67%, Consumer Discretionary -0,18%, Consumer Staples +0,01%. По итогам торгов: DJIA - 29260,81 п. (-1,11%),

S&P 500 - 3655,04 п. (-1,03%),

NASDAQ - 10802,92 п. (-0,60%). Прибыль в промышленности Китая продолжает сокращаться Азиатские индексы преимущественно торговались в плюсе. Фьючерсы на индексы США указывали на рост около 0,8%. Индекс доллара терял около 0,3% и торговался ниже 113,7 п. В Китае дорожают акции потребления и туризма, а в Японии рост рынка возглавляют акции технологичных компаний.

Китай в ближайшие дни уйдёт на неделю праздников. В этой связи на рынке пользуются спросом акции туристических компаний и потребления. К примеру, индекс производителей алкоголя повышался на 1,5%. Однако под давлением сектор энергетики, а производители цветных металлов теряли около 2%. Впрочем, Reuters пишет, ссылаясь на свои источники, что ряд китайских фондов получили правительственные просьбы не устраивать массовые распродажи акций перед съездом КПК. Тем не менее, акции технологичных компаний в Гонконге дешевели. Продолжился рост в бумагах казино, работающих в Макао на ожиданиях большого притока туристов после смягчения карантинных мер. Национальное Бюро статистики КНР не стало публиковать годовую динамику прибыли китайских предприятий. Однако за первые 8 месяцев прибыль сократилась на 2,1% в годовом выражении по сравнению с падением на 1,1% за семь месяцев.

Японские акции ориентируются на динамику американских фьючерсов. Соответственно, на рынке наблюдается рост. Основное внимание покупателей сосредоточено в технологичных бумагах, которые наиболее пострадали из-за распродаж последних дней. Так, бумаги производителя промышленных роботов Fanuc повышались почти на 1,8%, а производителя аккумуляторов TDK более чем на 2%. Однако в бумагах Tokyo Electron падение продолжилось, хотя и не с прежним размахом. В целом, минус демонстрировали лишь секторы недвижимости и морских перевозок. Акции Toyota Motor повышались на 1,2%, а Mitsubishi UFJ Financial почти на 1%. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 26535,71 п. (+0,39%),

Hang Seng - 17736,41 п. (-0,66%),

Shanghai Composite - 3076,14 п. (+0,82%). Сезон ураганов в Атлантике напоминает о себе Нефть дорожала в рамках азиатской сессии. Поддержку оказывает небольшое ослабление доллара и ряд заявлений производителей, которые не намерены терпеть низкие цены на нефть при крайне высокой инфляции.

В частности, министр энергетики Ирака говорил о том, что производители следят за рынком и намерены предпринимать усилия по сохранению баланса.

Также напоминает о себе сезон ураганов. BP PLC и Chevron Corp. приостановили работу ряда платформ в Мексиканском заливе из-за опасений, связанных со штормом Ян, который может достичь силы урагана. В настоящее время он находится над карибскими островами. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $84,91 (+1,01%),

WTI - $77,55 (+1,10%),

Алюминий - $2138,5 (-0,05%),

Золото - $1639,9 (+0,40%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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