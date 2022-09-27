Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 сентября: 3 064,7400 руб/1 г золота и 35,4300/1 г серебра ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 064,7400 руб.

1 грамм серебра - 35,4300 руб.

1 грамм платины - 1 629,7600 руб.

1 грамм палладия - 3 912,1599 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,2400 р. (1,86%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1500 р. (3,14%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,9700 р. (4,23%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 139,4799 р. (3,44%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



