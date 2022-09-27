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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 сентября: 3 064,7400 руб/1 г золота и 35,4300/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 064,7400 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,4300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 629,7600 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 912,1599 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,2400 р. (1,86%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1500 р. (3,14%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,9700 р. (4,23%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 139,4799 р. (3,44%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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