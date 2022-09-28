«Открытие»: Газовые проблемы Европы — позитив для российских нефтегазовых компаний

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Газовые проблемы Европы — позитив для российских нефтегазовых компаний

· Российский рынок едва удерживался в плюсе к середине дня во вторник. Впрочем, в некоторых бумагах всё же состоялся отскок, как, например, в секторе информационных технологий. Рост бумаг газовых компаний связан как с отчётностью «Газпрома», так и с выходом из строя трубопроводов «Северный поток» Активность немного снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30 млрд рублей к середине дня по сравнению с 60,5 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 1912,81 п. (-1,06%), а индекс РТС - 1032,71 п. (-1,03%).

· Лидерами среди индексных бумаг были TCS Group, Fix Price, «Яндекс», «ЛУКОЙЛ» и «НОВАТЭК». Снижение демонстрировали лишь 4 индексные бумаги — ММК, «РусАл», МТС и «Ростелеком».

· В трубах «Северного потока», как первого, так и второго, упало давление. Сообщается о повреждении трёх из четырёх труб в экономических водах Швеции и Дании. Повреждение произошло почти одновременно. Власти ФРГ рассматривают в качестве основной версии диверсию. Последнее оставим на счёт будущих разбирательств, но для рынка важно то, что никаких запасных путей решения энергетических вопросов Европы не осталось, кроме ГТС Украины и газопровода «Ямал», а также турецкой трубы. На фоне этого активно дорожали акции газовых компаний, но и нефтяники не отставали, так как нефть может частично заменить газ при генерации электричества и тепла.

· Кроме того, «Газпром» предоставил блестящий полугодовой отчёт. Чистая прибыль по МСФО в I полугодии выросла в 2,6 раза до 2,514 трлн рублей. EBITDA за 6 месяцев составил 3,052 трлн рублей. Заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов также сообщил, что соотношение чистый долг на EBITDA достигло 0,23X.

· Рубль лишь в начале торгов проявил некоторую нерешительность, но затем вновь начал наступление на основные валюты. Поддержку рублю оказывает дорожающая нефть и продажи валюты экспортёрами. Текущее состояние импорта пока не позволяет изменить направленность рубля, так как импорт существенно уступает экспорту. В ближайшее время ситуация вряд ли сильно поменяется, если аварии на «Северных потоках» приведут к более устойчивым высоким ценам на нефть.

· На Forex существенно укреплялся фунт стерлингов. Банк Англии может собраться на экстренное заседание, в рамках которого попытается вернуть устойчивость фунту через внеочередное повышение ставки. Ещё в понедельник регулятор заявлял о том, что не будет испытывать долгих сомнений, дабы прибегнуть к необходимым действиям. Впрочем, текущие движения на рынке можно рассматривать в рамках технической коррекции сильно перегретого доллара. Аналогичное касается наиболее ликвидных облигаций. По 10-летним казначейским обязательствам США падение доходности составляет около 10 базисных пункта, по германским аналогам около 7 базисных пункта, а по британским около 15 базисных пункта. Впрочем, как британские 10-летние бумаги, так и итальянские продолжают демонстрировать доходность выше 4%.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 113,515 (-0,44%),

· EUR-USD - $0,9643 (+0,35%),

· GBP-USD - $1,0806 (+1,09%),

· USD-JPY - 144,41 (-0,23%),

· USD-RUB – 58,28 (-0,2%),

· EUR-RUB – 56,17 (-0,12%),

· CNY-RUB – 8,130 (+0,12%).

Европейские индексы пытаются отыграть часть потерь сентября на фоне коррекции доллара

· Ситуация на европейских площадках заметно ухудшилась по сравнению с началом дня. Укрепление фунта привело FTSE 100 к снижению. Германский DAX и французский CAC40 торговались в плюсе на 1,5%, но к середине сессии растеряли свои достижения.

· Текущее движение вверх многие называют «отскоком дохлой кошки», так как фундаментально ничего не меняется. Более того, Европа лишилась на неопределённый срок даже возможностей поставок по «Северным потокам». Также ничего не меняется в политике ФРС, которая продолжит ужесточаться.

· Аналитики Goldman Sachs полагают, что ЕЦБ также повысит ставку на 75 базисных пункта на каждом из ближайших заседаниях. То есть ситуация с доступностью кредитов продолжит ухудшаться.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7040,88 п. (+0,28%),

· DAX - 12328,11 п. (+0,82%),

· CAC 40 - 5819,43 п. (+0,87%).

Добыча в США сокращается из-за шторма в Мексиканском заливе

· Тропический шторм Иэн вносит коррективы в американскую нефтедобычу. Компании BP PLC и Chevron приостановили работу ряда нефтяных платформ в Мексиканском заливе. Ожидается, что Иэн может набрать силу урагана 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона.

· Также на рынке растёт убеждённость в том, что участники ОПЕК+ могут пойти на сокращение добычи. Об отслеживании ситуации и готовности действовать заявляет министр энергетики Ирака. Впрочем, сокращение может не потребоваться, если из-за аварии на «Северных потоках» Европа начнёт больше использовать нефть для генерации электричества и тепла.

· Предварительные результаты опроса Reuters указывают на то, что на рынке ждут увеличение американских запасов на 0,3 млн бар. за прошлую неделю. Вероятно, что вновь прирост будет обеспечен продажей стратегических резервов.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $85,41 (+1,61%),

· WTI - $77,82 (+1,45%),

· Алюминий - $2130,5 (-0,42%),

· Золото - $1644,6 (+0,69%),

· Никель - $22050 (-0,70%).

Американские инвесторы готовы отыграть перепроданность рынка

· Объём заказов на товары длительного пользования в США сократился за август на 0,2% при ожиданиях падения на 0,2%. Базовые заказы выросли на 0,2%, как и ожидалось. Более негативная картина складывается, если вычесть оборонную промышленность. В этом случае падение за месяц составляет 0,9%.

· На этом фоне фьючерсы на основные индексы США указывали на рост от 1,1% в Dow Jones до 1,6% в NASDAQ.

· Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что, вероятно, в следующем году потребуется выйти на плато по ставке. Рынок расценил заявление в качестве обозначения некоего потолка повышения.

· 14-ти дневный RSI индекса S&P 500 завершил вторник на отметке 25%, что явно находится на территории перепроданности. Соответственно, некоторые инвесторы готовы рискнуть сыграть в отскок. Также в Morgan Stanley указывают на то, что в ряде секторов настроения экстремально «медвежьи». Меж тем подобная ситуация также говорит о близости дна падения.

· До конца дня выйдут данные по ценам на жильё в США, которые могут показать замедление роста. Также в 17:00 мск появятся индекс потребительского доверия от Conference Board и статистика продажи новых домов.