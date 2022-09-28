Комментарии «Открытие»: Корпоративные новости взбодрили российский рынок Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед началом торгов в России остаётся негативным. Нефть пока удерживается вблизи $85 за баррель Brent, но страхи рецессии продолжают портить перспективы. Азиатские рынки преимущественно снижаются на фоне крепкого доллара и весьма высокой доходности американских облигаций. Также не радуют действия некоторых корпораций, которые, как Apple, отказываются от планов увеличения производства. Российский рынок, скорее всего, будет консолидироваться, или продолжит снижение. Во всяком случае, цены на сырьевые товары снижаются, а это главный фактор будущих доходов экспортёров. Рубль также будет под давлением, так как фактор налогового периода остаётся в прошлом. Корпоративные новости взбодрили российский рынок Отечественный рынок смог завершить день в плюсе на фоне коррекции вверх бумаг IT сектора и повышения акций нефтегазовых компаний. Аварии на нитках «Северных потоков» привели к росту стоимости газа и нефти. «Газпром» также подтвердил намерение выплатить промежуточные дивиденды. Активность снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 52,656 млрд рублей по сравнению с 85,669 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 27 сентября индекс МосБиржи - 1953,46 (+1,04%), а индекс РТС - 1053,46 п. (+0,96%). Лидеры роста на 23:50 мск: TCS-гдр 2 413 14,63% VK-гдр 375,4 13,69% ЭН+ГРУП ао 372,5 12,37% Yandex clA 1 713,2 11,03% OZON-адр 1 086,5 10,03% Лидеры снижения на 23:50 мск: Полюс 5 484 -1,59% 3 отраслевых индекса завершили день в минусе и 7 показали рост. Самые большие потери были в телекоммуникациях (-1,61%), а также металлах и добыче (-1,28%) на фоне слабости бумаг «Полюс», «РусАл» и ММК. Самый сильный рост был в информационных технологиях (+2,95%) и финансах (+2,42%).

Бумаги VK Group были среди лидеров индексных бумаг, показав рост более чем на 8%. VK Company Limited договорилась о продаже MY.GAMES Александру Чачава, управляющему партнеру LETA Capital, за $642 млн. Соглашение включает все активы MY.GAMES, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. Сама VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под маркой VK Play.

«Газпром» предоставил блестящий полугодовой отчёт. Чистая прибыль по МСФО в I полугодии выросла в 2,6 раза до 2,514 трлн рублей. EBITDA за 6 месяцев составил 3,052 трлн рублей. Заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов также сообщил, что соотношение чистый долг на EBITDA достигло 0,23X. «Блестящие финансовые результаты «Газпрома» по итогам I полугодия 2022 года на фоне рекордных цен на газ не являются сюрпризом, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Ранее компания уже анонсировала чистую прибыль за указанный период в размере 2,5 трлн руб., что превышает совокупный финансовый результат за два предыдущих календарных года. На наш взгляд, сильное финансовое положение и высокий объем ликвидности делают вероятность утверждения выплат промежуточных дивидендов (в размере 51,03 руб. на акцию) на ВОСА, запланированное на 30 сентября, очень высокой. Впрочем, в условиях резкого сокращения объемов поставок газа в Европу будущие финансовые потоки «Газпрома» пока представляются крайне неопределенными. В настоящий момент мы сохраняем рекомендацию по бумагам компании НА УРОВНЕ РЫНКА».

В трубах «Северного потока», как первого, так и второго, упало давление. Сообщается о повреждении трёх из четырёх труб в экономических водах Швеции и Дании. Повреждение произошло почти одновременно. Власти ФРГ рассматривают в качестве основной версии диверсию. Последнее оставим на счёт будущих разбирательств, но для рынка важно то, что никаких запасных путей решения энергетических вопросов Европы не осталось, кроме ГТС Украины и газопровода «Ямал», а также турецкой трубы. На фоне этого активно дорожали акции газовых компаний, но и нефтяники не отставали, так как нефть может частично заменить газ при генерации электричества и тепла.

Рубль укрепился против евро, но ослаб против доллара и юаня. Завершение налогового периода лишает российскую валюту сильного фактора поддержки. Однако на замену приходят высокие цены на газ в Европе в связи с аварией на «Северных потоках» и дорожающая нефть на ожиданиях сокращения производства в ОПЕК+. Во всяком случае, об этом пишут в финансовых СМИ, что РФ предложила участникам соглашения сократить добычу ещё на 1 млн бар.

Доллар корректировался лишь до начала американской сессии, а затем ситуация начала стремительно меняться. При этом статистика в США была весьма противоречивой. Цены на недвижимость продолжили снижение в августе, но вот продажи новых домов показали второй самый сильный месячный прирост. Соответственно, это вызвало обеспокоенность, что в ФРС продолжат настаивать на дальнейшем росте ставки. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США устремилась к 4,0%, потянув за собой доходности других наиболее ликвидных облигаций. Естественно, что доллар вернулся к укреплению, фунт растерял свой рост более 1% в дневные часы, а евро ушёл в минус. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 114,127 (+0,09%),

EUR-USD - $0,9593 (-0,17%),

GBP-USD - $1,0733 (+0,4%),

USD-JPY - 144,86 (+0,08%),

USD-RUB – 58,46 (+0,11%),

EUR-RUB – 56,15 (-0,16%),

CNY-RUB – 8,155 (+0,43%). Американские акции пасуют перед доходностью облигаций Торги в США начинались вполне оптимистично, но итог дня оказался иным. Индексы растеряли свой оптимизм на фоне продолжающегося роста доходностей по казначейским обязательствам и закрылись на минимальных значениях с 2020 года.

Рост продаж новых домов в августе оказался слишком позитивной неожиданностью для инвесторов. При этом снижение цен в июле-августе лишь стало провоцирующим фактором. В годовом выражении рост цен на недвижимость замедлился до 16,06% по сравнению с 18,66% в июне. Однако этого замедления хватило, чтобы покупатели недвижимости активизировались. В итоге, в августе состоялся рост на 28,8% по сравнению с июлем. Это второй самый большой прирост (предыдущий рекорд установлен в июне 2020 года, когда прирост за месяц составил 30,6%).

На фоне сильной статистики по продаже нового жилья доходность 2-х летних казначейских обязательств США поднялась выше 4,30%, а по 10-летним бумагам вплотную приблизилась к 4,0%. Естественно, что для рынка подобные доходности являются весьма привлекательной альтернативой акциям. При этом индекс потребительского доверия, в отличие от Европы, вырос в сентябре до 108,0 п. с 103,6 п. в августе. То есть рост ставки ФРС пока не беспокоит обычных граждан.

Заказы на товары длительного пользования сократились за август на 0,2%, что оказалось лучше ожиданий падения на 0,4%. При этом без учёта оборонной составляющей падение составило 0,9%, но для США оборонный сектор это столь же нормальное производство, как и выпуск стиральных машин.

Представители ФРС особой мрачностью не отличались. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс говорил о том, что ставка должна выйти на плато в 2023 году. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что мягкое приземление экономики всё ещё возможно. Председатель ФРС выступал на конференции по криптовалютам, но заявлений в отношении монетарной политики не делал. Вместо этого он говорил о необходимости регулирования данной сферы.

Результаты дня по секторам: Consumer Staples -1,76%, Utilities -1,7%, Real Estate -1,28%, Communication Services -0,72%, Industrials -0,31%, Financials -0,3%, Health -0,21%, Technology +0,22%, Materials +0,23%, Consumer Discretionary +0,29%, Energy +1,16%. По итогам дня: DJIA - 29134,99 п. (-0,43%),

S&P 500 - 3647,29 п. (-0,21%),

NASDAQ - 10829,50 п. (+0,25%). Китайские застройщики вновь пропускают платежи по своим обязательствам Настроения в Азии были негативные. Рост доходностей в США и растущая вероятность глобальной рецессии заставляют инвесторов уходить от рисков.

Офшорный юань достиг минимума против доллара США на фоне бегства капитала от риска. Впрочем, для экспортной экономики КНР это скорее позитивный момент. Тем не менее, китайские акции снижались. Индекс производителей цветных металлов упал почти на 4%. Индекс новой энергетики провалился на 3%. Даже оборонный сектор упал почти на 3%. В Гонконге падение было ещё более выраженным. Индекс застройщиков провалился на 5%. Впрочем, основной негатив предоставили акции CIFI Holdings, которые потеряли более четверти своей цены. Компания пропустила платежи по ряду своих долговых обязательств.

Индекс Nikkei 225 падал ниже 26000 пунктов. На определённом этапе 220 акций индекса торговались в минусе. Лишь сектор энергетики пытался расти в начале торгов, но затем он также ушёл в минус. Негативом для поставщиков Apple стало сообщение, что компания отложила планы увеличения производства на фоне слабого спроса. Из знаковых акций отметим падение бумаг Softbank Group на 2,5%, Fast Retailing на 4,7%, Tokyo Electron на 2,1% и Toyota Motor на 1,9%. По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 26059,54 п. (-1,93%),

Hang Seng - 17420,21 п. (-2,46%),

Shanghai Composite - 3060,41 п. (-1,08%). Ураган Иэн прошёл стороной мимо нефтедобычи в Мексиканском заливе Нефть дешевела на фоне крепкого доллара и роста вероятности глобального спада. Впрочем, даже во времена экономической рецессии может существовать дефицит поставок, который приведёт к росту цен.

Накануне котировки активно повышались на слухах, что Россия намерена предложить ОПЕК+ снизить добычу на 1 млн бар. в сутки в рамках совещания 5 октября. При этом аварии на газопроводах «Северного потока» лишь добавляют основания для ожиданий более высокого спроса на нефть в Европе. Вместо дорогого газа потребители могут использовать нефтепродукты до 0,7-1,0 млн бар. в сутки. Соответственно, этот дополнительный спрос наткнётся на дефицит поставок, тем более, что с 5 декабря Евросоюз намерен отказаться от морских поставок нефти из РФ.

Статистика API больше поддерживает «медведей». Согласно данным отраслевого института, на неделе до 23 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,2 млн бар. Запасы бензина упали на 1,0 млн бар. Запасы дистиллятов увеличились на 0,44 млн бар.

Негативом для нефти также стало то, что ураган Иэн не повлиял на нефтяное производство в Мексиканском заливе. Компании начали возвращать персонал на платформы. Таким образом, потери добычи не превысили 0,4 млн бар. за пару дней. По состоянию на 9:05 мск: Brent - $85,03 (-1,44%),

WTI - $77,5 (-1,27%),

Алюминий - $2096 (-0,85%),

Золото - $1631,2 (-0,31%). info4

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