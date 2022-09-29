«Открытие»: Евросоюз может смягчить санкции в отношении ряда российских компаний

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Евросоюз может смягчить санкции в отношении ряда российских компаний

· Российский рынок торговался в плюсе в первой половине дня. Однако попытка вернуться выше уровня сопротивления 2000 пунктов оказалась безуспешной. Вниз индекс МосБиржи тянут бумаги производителей цветных металлов и VK Group. Впрочем, растущих индексных бумаг довольно мало. Сектор нефти и газа незначительно снижается, получая поддержку в виде растущих цен на нефть. Активность продолжает снижаться. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 29,0 млн рублей к середине дня по сравнению с 30,0 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 1982,12 п. (+1,47%), а индекс РТС - 1072,07 п. (+1,77%).

· Среди растущих индексных бумаг к середине дня были лишь МКБ, X5 Retail Group и «ФосАгро». Последние дорожали перед дивидендной отсечкой 29 сентября. Главными аутсайдерами стали VK Group, Polymetal, N+ Group, «»РусАл» и «Интер РАО».

· Слабость акций производителей цветных и драгоценных металлов связана с падением цен на соответствующие металлы. В условиях, когда доходность по 10-летним облигациям США превышает 4% давлению подвержены почти все рискованные активы. Это также относится и к черной металлургии. Бумаги ММК, НЛМК и «Северстали» теряли от 2,3% до 2,8%. Впрочем, как только в доходностях и долларе наметится коррекция, то от данных акций также следует ждать отскока.

· Positive Technologies объявила о завершении сбора заявок на вторичное размещение своих акций. Цена размещения установлена на уровне 1061,8 рублей за бумагу. Компания подтверждает, что в течение 12-ти месяцев каждый участник вторичного размещения сможет приобрести по аналогичной цене ещё одну акцию на четыре купленные.

· Издание Politico пишет о том, что Еврокомиссия предложит очередной пакет санкций против РФ, включая ограничения цены нефти. Однако одновременно будут смягчены некоторые санкции в отношении ряда товаров, включая удобрения и цемент. Соответственно, ждём вероятной реакции в бумагах производителей удобрений.

· Рубль весьма активно укреплял свои позиции. Продолжает действовать фактор положительного торгового баланса при незначительном восстановлении импорта, хотя правительство сообщает, что за время ограничений в Россию было ввезено уже 100 тыс. автомобилей. Однако это довольно скромный объём по сравнению с прежними временами.

· Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил журналистам в кулуарах форума «Казначейство 2022», что регулятор сейчас сохраняет нейтральный сигнал по денежной политике. То есть, пока Центробанк не находит достаточных оснований для рассмотрения изменения ставки в какую-либо сторону.

· Индекс доллара вновь повышается, реагируя на продолжающийся рост доходностей в США. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам немного снизилась на торгах в среду, упав ниже 4%. Однако пока это движение сложно назвать намечающейся коррекцией. Более ярко выраженная коррекция доходности на 30 базисных пунктов происходит в британских 10-летних обязательствах. Банк Англии объявил о временном проведении операций по выкупу долгосрочных государственных обязательств, к которым привязаны пенсионные вложения и ипотечные ставки. Покупка облигаций будет проводиться до 14 октября.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 114,455 (+0,36%),

· EUR-USD - $0,9567 (-0,28%),

· GBP-USD - $1,0591 (-1,34%),

· USD-JPY - 144,69 (-0,07%),

· USD-RUB – 58,23 (-0,39%),

· EUR-RUB – 55,42 (-1,3%),

· CNY-RUB – 8,051 (-1,28%).

Банк Англии вернулся к политике количественного смягчения

· Заявление Банка Англии немного притормозило падение европейских индексов, но продолжительность позитивной реакции была незначительной. По сути, это формально можно назвать количественным стимулированием, на которое фунт ответил резким ослаблением, а европейские индексы продолжили своё падение.

· Германия, Дания и Швеция официально называют актом саботажа повреждение трёх из четырёх труб «Северных потоков». Руководство Евросоюза обещает ответить по всей строгости, но пока никаких разумных доводов в пользу предполагаемых виновных не было сделано. Как минимум, происшествие резко повышает энергетическую уязвимость, так как лишает самой возможности доставлять газ до потребителей.

· Наиболее сильное снижение демонстрировали такие секторы, как нефть и газ, базовые материалы, розничная торговля и банки. Отдельно отметим сильное падение акций производителей рыбы на фоне предложения правительства Норвегии ввести 40% налог на ресурсы для рыбных хозяйств с 2023 года.

· Индекс потребительского климата Германии на октябрь упал до -42,5 п. с -36,8 п. на сентябрь. Отметим, что оценки делового доверия в Германии также снизились в сентябре на фоне энергетического кризиса. Во Франции индекс доверия потребителей упал до 79,0 п. с 82,0 п. в августе.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 6912,27 п. (-1,04%),

· DAX - 11958,01 п. (-1,50%),

· CAC 40 - 5670,86 п. (-1,44%).

Проблемы с «Северными потоками» могут увеличить потребность Европы в нефти

· Выход из строя «Северных потоков» создаёт условия, когда в отсутствии альтернатив европейские потребители будут активней использовать нефтепродукты для генерации электричества и тепла. Соответственно, прогнозы о росте потребления нефти в Европе на 0,7 млн бар. с октября могут быть пересмотрены в сторону повышения.

· Аналитики Goldman Sachs снизили ожидания по ценам нефти на 2023 год на фоне укрепившегося доллара и экономического замедления. Однако аналитики также говорят об улучшении ценовых прогнозов на длительную перспективу из-за проблем с предложением. Уже в IV квартале будут остановлены продажи из стратегических резервов США, а в 2023 году ожидается сокращение производства в России. При этом спрос на нефть в 2023 году увеличится на 2,0 млн бар. в день при неизменных объёмах производства в ОПЕК на фоне отсутствия достаточных резервных мощностей.

· Ключевым моментом для текущего дня будет выход официальных данных по запасам в США в 17:30 мск. Накануне API сообщил о росте запасов нефти за прошлую неделю на 4,2 млн бар. Однако может так случиться, что запасы вновь растут лишь за счёт стратегических резервов.

· Ураган Иэн набрал силу 4-ой категории, но, похоже обойдёт нефтяную инфраструктуру. Во всяком случае, ранее эвакуированные платформы BP PLC и Chevron возвращаются к работе.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $86,7 (+0,50%),

· WTI - $79,08 (+0,74%),

· Алюминий - $2098,5 (-0,73%),

· Золото - $1636,9 (+0,04%),

· Никель - $21325 (-2,44%).

Акции Apple портят общую картину нейтрального дня для американского рынка

· Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в США сократилось в августе до $87,30 млрд с $90,19 млрд в июле. Объём запасов на товарных складах вырос за август на 1,3% при ожиданиях роста на 0,4%. Запасы в розничной торговле, без учёта автомобилей, увеличились на 0,6%.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на негативный старт от плоского открытия в Dow Jones до падения на 0,5% в NASDAQ.

· Однако ситуация всё же может улучшиться. Доходности по казначейским обязательствам США отошли от утренних максимумов, когда по 10-летним бумагам доходность превысила 4,0%. Решение Банка Англии запустить безлимитное, но краткосрочное, количественное смягчение также позитивно воспринимается инвесторами.

· Впрочем, американским участникам торгов предстоит переварить множество выступлений представителей ФРС по различным вопросам. Ожидаются выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, председателя ФРС Джерома Пауэлла, управляющей ФРС Мишель Боумэн, президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина и президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Также позже выйдут данные по незавершённым продажам на рынке жилья.

· Общий относительно нейтральный план портят бумаги Apple, которые теряли до 3% на утренней сессии. Согласно информации в финансовых СМИ, компания отказалась от расширения производства новых смартфонов на фоне слабого спроса.

· Падение индекса S&P 500 происходит уже шесть сессий подряд. Более того, 8 из 9 сессий были закрыты в минусе. То есть можно говорить о сильной перепроданности рынка.