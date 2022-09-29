Комментарии «Открытие»: Противоречивые санкционные сигналы из Европы помогли российскому рынку показать прирост Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Укрепление доллара возобновилось, как и рост доходностей по казначейским обязательствам США. Тем не менее, азиатские рынки преимущественно повышаются, но в Китае вновь проявляются проблемы рынка недвижимости. Нефть незначительно корректируется, хотя ситуация со стратегическими запасами в США продолжает ухудшаться. Ждём от российского рынка склонности к консолидации на достигнутых уровнях. Вероятна волатильность в бумагах, компаний, которые могут получить послабления в санкциях от Европы. Рубль может ослабнуть после существенного укрепления накануне. Противоречивые санкционные сигналы из Европы помогли российскому рынку показать прирост Российский рынок смог закрыть торги среды в плюсе, хотя этому мешали, как новости из Европы, так и бюджетные инициативы правительства. Росту индексов способствовали бумаги розничных торговых сетей, «Яндекса», «ЛУКОЙЛ» и производители удобрений. Активность немного снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 49,270 млрд рублей по сравнению с 52,656 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 28 сентября индекс МосБиржи - 1963,86 п. (+0,53%), а индекс РТС - 1074,57 п. (+2,0%). Лидеры роста на 23:50 мск: Магнит ао 4 750 5,99% FIVE-гдр 1 137,5 4,74% Yandex clA 1 780 3,9% ДетскийМир 64,44 2,29% ФосАгро ао 7 155 1,84% Лидеры снижения на 23:50 мск: ЭН+ГРУП ао 358,5 -3,76% Polymetal 253,5 -3,65% VK-гдр 362 -3,57% Ростел -ао 52,19 -3,23% ИнтерРАОао 2,57 -2,69% 4 отраслевых индекса снизились, а 6 показали рост. Самыми слабыми были секторы строительных компаний (-1,04%) и финансов (-0,73%). Самый сильный рост показал сектор информационных технологий (+5,72%).

Отечественный рынок в большей степени переваривает внутреннюю повестку, чем внешние риски. Еврокомиссия угрожает очередным пакетом санкций, который должен будет сократить доходы РФ на $7 млрд в год. Предполагаются потолок цен на нефть, ограничения на поставки оборудования и запрет европейцам занимать руководящие посты в российских компаниях. Однако новости эти, по большей мере, остались незамеченными. Лишь акции «ФосАгро» и «Акрона» реагируют более внятно на перспективу смягчения условий поставки в Европу. Если говорить о вероятных послаблениях, то удобрения становятся ещё менее доступными для европейцев на фоне энергетического кризиса. Схожая энергетическая подоплёка и в поставках российского цемента. В остальном, рынок жил внутренними событиями.

Прежде всего, бумаги «НОВАТЭК» теряли более 2% на фоне планов правительства повысить налог на прибыль для экспортёров СПГ до 32% на период 2023-2025 годов. В результате этой меры предполагается получить до 200 млрд в год.

Акции «Газпрома» также не избежали налоговых осложнений. Минфин планирует получать до 50 млрд рублей в месяц через увеличение НДПИ в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. Естественно, что это очередной минус для будущих дивидендных ожиданий. При этом остаются неясными шансы возвращения на европейский рынок. Они ещё больше ухудшились после атаки на «Северные потоки», которые могут не возобновить свою работу, если не будет проведён ремонт в кратчайшие сроки. Кстати, Совбез ООН всё же соберётся по данному вопросу в пятницу. Все заинтересованные стороны уже признали данное событие актом саботажа, а в России возбуждено расследование по факту международного терроризма. Однако всё это не даёт ответ на вопрос о том, когда и как будут проводиться ремонтные работы.

Металлурги не оценили предложение Минфина установить планку отсечения акциза на жидкую сталь на уровне 30 тыс. рублей за тонну. Предполагается, что компании смогут применять нулевую ставку акциза при отрицательной рентабельности.

QIWI сообщает о росте выручки в II квартале на 68,8% до 10,2 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 9,6% до 3 млрд рублей. Объём платежей в платёжном сегменте достиг 499,7 млрд рублей. Однако совет директоров оставил вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении. «В настоящее время существуют и технические сложности для распределения дивидендов, например, ограничения Центрального банка РФ на выплату дивидендов иностранным материнским компаниям, а также отсутствие налаженного взаимодействия между Euroclear и Национальным расчетным депозитарием (НРД). Полное влияние санкций на российскую экономику и другие рынки, на которых работает QIWI, остается неясным и требует осторожности в интересах всех акционеров и компании», говорится в сообщении компании.

Positive Technologies объявила о завершении сбора заявок на вторичное размещение своих акций. Цена размещения установлена на уровне 1061,8 рублей за бумагу. Компания подтверждает, что в течение 12-ти месяцев каждый участник вторичного размещения сможет приобрести по аналогичной цене ещё одну акцию на четыре купленные. В результате вторичного размещения доля акций в свободном обращении достигает 11,9%.

Немного о слабости строительного сектора. В летний период данный сегмент рынка испытывал надежды в связи с льготными программами правительства, которые были призваны повысить спрос со стороны населения. Однако в последнее время продавцы недвижимости отмечают резкое падение спроса. Как минимум, это заметно на столичном рынке. Неопределённость геополитической ситуации и стремление некоторых граждан поменять страну жительства негативно сказывается на жилищном спросе. Схожие причины слабости в банковском секторе, где также принимается законодательство, которое предусматривает льготы для мобилизованных, или отмену кредитных обязательств. Соответственно, сложно в подобной обстановке ожидать оптимизма по этим направлениям.

Тем не менее, доля организаций, получивших убыток, в январе-июле увеличилась всего на 0,7 процентного пункта, а доля прибыльных составила 70,8%. Отгадка этой статистики частично проявляется в августе, когда годовые темпы падения промышленного производства замедлились до 0,1% при ожиданиях спада на 0,9%. То есть необходимость замещать импорт позитивно сказывается на активности российских производителей.

Рубль активно укреплял свои позиции. Минфин планирует бюджет на 2023 год с дефицитом 2% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов допустил возможность покупки юаней в ФНБ в конце года, но делать это придётся в рамках прежнего бюджетного правила. Тем не менее, на ближайшее время таких покупок не планируется.

Инфляция немного напоминает о себе. Впервые за несколько месяцев был зафиксирован недельный прирост цен на 0,08% на неделе до 26 сентября. Однако годовые темпы роста цен замедлились до 13,71%. Тем не менее, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил журналистам в кулуарах форума «Казначейство 2022 о том, что регулятор сейчас сохраняет нейтральный сигнал по денежной политике. То есть пока Центробанк не находит достаточных оснований для рассмотрения изменения ставки в какую-либо сторону.

Ситуация на валютном рынке определялась коррекцией доходностей наиболее ликвидных облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала на 24 б.п. почти до 3,70%, хотя ещё накануне штурмовала уровень 4,0%. Впрочем, чемпионами были всё же британские обязательства. Доходность 10-летних бумаг упала на 50 б.п. до 4,014% благодаря возвращению Банка Англии к покупке долгосрочных облигаций. Британский фунт торговался в течение дня в диапазоне $1,054- $1,0916. Его бросало. К вечеру фунт всё же смог укрепить свои позиции, но валютные эксперты допускают новую волну ослабления ниже паритета при следующей попытке укрепления доллара. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 112,63 (-1,24%),

EUR-USD - $0,9735 (+1,47%),

GBP-USD - $1,0888 (+1,43%),

USD-JPY - 144,13 (-0,47%),

USD-RUB – 57,54 (-1,57%),

EUR-RUB – 55,475 (-1,2%),

CNY-RUB – 8,023 (-1,62%). Банк Англии временно спасает рынки Решение британского регулятора вернуться к покупке долгосрочных долговых обязательств внушило инвесторам мысль о том, что регуляторы всё же могут в любой момент сменить курс на ужесточение денежной политики. Кроме того, важным фактором коррекционного отскока американского рынка стала его сильная перепроданность. До этого индекс S&P 500 6 дней подряд закрывал торги в минусе.

Доходности американских казначейских обязательств также показали существенное снижение. Ещё во вторник доходность 10-летних обязательств превышала 4,0% впервые с 2010 года. Однако на фоне действий британского регулятора доходность по данному индикативному инструменту вернулась ниже 3,75%, что немедленно отразилось на степени принятия риска.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в США сократилось в августе до $87,30 млрд с $90,19 млрд в июле. Объём запасов на товарных складах вырос за август на 1,3% при ожиданиях роста на 0,4%. Запасы в розничной торговле, без учёта автомобилей, увеличились на 0,6%. Объём незавершённых продаж на рынке недвижимости США сократился за август на 2% при ожиданиях снижения на 1,4%.

Заявления представителей ФРС, преимущественно, игнорировались рынком. Меж тем президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что на фоне слабого прогресса ФРС не должна себя сильно ограничивать диапазоном 4,25%-4,50% на конец года. Пока существует предубеждённость в том, что следующие решения будут в пользу повышения ставки на 75 б.п. и 50 б.п. до конца года. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс вновь заявил о своём взгляде на достижение плато по ставке в марте будущего года. Более того, он подчеркнул риск достижения чрезмерно высокой ставки.

Акции Biogen подорожали на 39,85%. Компания сообщила о позитивных результатах испытания препарата профилактики Альцгеймера. Препарат существенно снижает темпы деградации когнитивной функции на ранних этапах болезни.

Бумаги Apple снизились на 1,27%. Поводом для пессимизма послужили сообщения в СМИ, что компания отказалась от планов наращивания производства из-за слабого спроса на новые смартфоны.

Динамика по секторам: Energy +4,4%, Communication Services +3,17%, Consumer Discretionary +2,81%, Materials +2,63%, Industrials +2,24%, Health +2,2%, Financials +1,91%, Real Estate +1,87%, Consumer Staples +1,19%, Utilities +1,1%, Technology +0,92%. По итогам торгов: DJIA - 29683,74 п. (+1,88%),

S&P 500 - 3719,04 п. (+1,97%),

NASDAQ - 11051,64 п. (+2,05%). Сектор недвижимости Китая остаётся источником проблем Азиатские рынки продолжили американский оптимизм. Китайские инвесторы даже смогли не обращать внимание на провал бумаг CIFI Holdings на фоне проблем с обслуживанием долга. Японские инвесторы традиционно черпают вдохновение в динамике американского рынка.

Наиболее сильный рост в Японии демонстрировал сектор здравоохранения. Спросом пользовались акции компаний, которые участвовали в разработке препарата профилактики Альцгеймера вместе с Biogen. В частности, акции Eisai достигали лимита дневного роста вторую сессию подряд. Акции других фармацевтов также существенно подорожали, включая Shionogi & Co с ростом более 4,5% и Chugai Pharmaceutical с ростом более 3%. Бумаги инвестора в технологичные компании Softbank Group повысились на 2,2%. Однако рост всё же был далёк от широкого. Акции производителя оборудования для полупроводниковой индустрии Tokyo Electron теряли около 2,2%. Бумаги банка Mitsubishi UFJ Financial подешевели на 1,8%, реагируя на падение доходностей в США. Динамика бумаг Toyota Motor также была довольно слабой.

Рост китайского рынка был довольно скромным. Застройщик CIFI Holdings сообщил о проблемах с денежными потоками из за трастового продукта, который использовался для финансирования проекта в Тяньзине. Меж тем продажи недвижимости оказались довольно слабыми. Менеджмент, естественно, обещает сделать всё необходимое, хотя ситуация в индустрии крайне напряжённая. Народный Банк Китая предостерёг участников рынка от однонаправленных ставок по юаню, чем вызвал стабилизацию курса. Рост демонстрировали энергетические компании и фармацевты, а вот продажи преобладали в банковском секторе и недвижимости, что можно отнести на счёт влияния ситуации с CIFI Holdings. Собственно, в Гонконге сектор недвижимости терял около 2,5%. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 26414,17 п. (+0,92%),

Hang Seng - 17421,65 п. (+0,99%),

Shanghai Composite - 3053,59 п. (+0,28%). Стратегические запасы нефти в США продолжают активно сокращаться Нефть незначительно дешевела на азиатских торгах на фоне возвращения доллара к укреплению. На рынке также опасаются, что предстоящая праздничная неделя в Китае покажет самый низкий трафик за многолетний период. Во всяком случае, власти КНР призывают граждан ограничить число поездок и участие в многолюдных мероприятиях. Впрочем, как мы уже неоднократно говорили, спад потребления ещё не означает, что слабый спрос будет полностью удовлетворяться предложением.

Накануне котировки нефти резко повысились благодаря ослаблению доллара и «бычьему» отчёту по запасам. Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 23 сентября коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,215 млн бар. при ожиданиях роста на 0,44 млн бар. При этом стратегические резервы сократились на 4,6 млн бар. Запасы бензина упали на 2,42 млн бар., а дистиллятов на 2,89 млн бар. Можем предположить, что частичная остановка добычи в Мексиканском заливе на этой неделе приведёт к тому, что продажи из стратегических резервов будут увеличены. На прошлой неделе добыча в США сократилась на 100 тыс. бар. до 12,0 млн бар. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $88,65 (-0,75%),

WTI - $81,53 (-0,75%),

Алюминий - $2135 (+0,52%),

Золото - $1652 (-1,08%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

Курсы валют в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске. Доллар, евро, юань

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня Новые вводные. Реакция иркутского бизнеса на частичную мобилизацию Дети мобилизованных москвичей смогут бесплатно посещать детские сады Штаб помощи семьям мобилизованных будет создан в Приангарье Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







