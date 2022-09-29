Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 сентября: 3 071,1101 руб/1 г золота и 35,1000/1 г серебра ЦБ РФ с 29 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 071,1101 руб.

1 грамм серебра - 35,1000 руб.

1 грамм платины - 1 614,2000 руб.

1 грамм палладия - 3 927,4500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5900 р. (0,08%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,72%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8100 р. (0,11%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,3599 р. (1,59%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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