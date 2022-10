Комментарии «Открытие»: Российские металлы не хотят видеть в Европе Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Российские металлы не хотят видеть в Европе · Утренний спокойный рост на российском рынке сменился распродажами. Под давлением сталевары и производители цветных металлов на новостях из Европы. Однако падение всё же происходит при сниженной активности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 23,1 млрд рублей к середине дня по сравнению с 29,0 млрд рублей днём ранее. · По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 1936,32 п. (-1,40%), а индекс РТС - 1070,34 п. (-0,39%). · Лидерами среди индексных бумаг были МКБ, «Яндекс», «Ростелеком» и GlobalTrans. Наибольшее снижение демонстрировали N+ Group, ГМК «Норникель», «Северсталь», ГК «ПИК» и НЛМК. · Ситуация на рынке начала меняться после первой новости о том, что в Евросоюзе рассматривают в качестве варианта очередных санкций запрет на поставки российской стали. Нельзя сказать, что данное направление было активным в последние месяцы, но прямой запрет может сказаться на транзитных продажах через другие страны. · Следующим этапом негатива стали сообщения о том, что Лондонская Биржа Металлов (LME) рассматривает вариант отказа от торговли российскими металлами. Естественно, что в первую очередь речь идёт об алюминии, никеле и меди. Поэтому мы наблюдаем N+ Group и ГМК «Норникель» среди аутсайдеров рынка. С другой стороны, Лондон это не единственная площадка в мире, где торгуются металлы. Весьма динамично развивается рынок металлов в Шанхае, где также проводятся сделки с алюминием, никелем, медью и редкоземельными элементами. Результатом планов LME пока стало то, что цены на алюминий и никель резко пошли вверх на ожиданиях снижения доступности складских запасов этих металлов. · Бумаги МТС теряют более 3%. АФК «Система» отмечает в своём ежеквартальном отчёте, что: «Материальная инфраструктура в странах присутствия МТС в существенной части находится в плохом состоянии, что может отрицательно сказаться на результатах деятельности МТС. Материальная инфраструктура в странах присутствия МТС не всегда соответствует современным техническим требованиям, в течение последних лет не всегда финансировалась в достаточном объеме и не всегда поддерживалась на должном уровне». По сути, речь идёт о будущем росте издержек на фоне затруднений с импортом оборудования, или ухудшения инфраструктуры стран присутствия. · Акционеры «НОВАТЭК» одобрили промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 45 рублей на одну обыкновенную акцию. Дата дивидендной отсечки 9 октября. Кстати, сегодня последний день торгов бумаг «ФосАгро» с дивидендами. · Бумаги «Газпрома» снижались более чем на 2%. Власти Швеции сообщают об обнаружении ещё одной утечки из «Северных потоков». Таким образом, две из них находятся в эксклюзивной зоне Дании и две в эксклюзивной экономической зоне Швеции. Более того, наличие ещё одной утечки может означать более существенные разрушения трубопроводной системы, что затруднит её ремонт, или сделает его невозможным. Меж тем ставки страхования СПГ танкеров в Лондоне существенно выросли. · Рубль укреплял свои позиции относительно безналичных валют, торгуемых на Московской Бирже. При всех проблемах российский экспорт пока приносит больше доходов, чем расходуется на импорт. Сам же импорт в большей степени начинает использовать локальные валюты стран СНГ и китайский юань. Это наглядно видно из объёмов торгов. Пара CNY-RUB почти вдвое превосходит по активности EUR-RUB и на 30% отстаёт от USD-RUB. · Доллар в утренние часы заметно дорожал на Forex, но днём, с возобновлением операций Банка Англии, растерял часть своих достижений. Тем не менее, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США растёт почти на 10 базисных пункта выше 3,83%. Столь же внушительный рост доходностей в Европе. При чём аномально дешевеют германские бонды на фоне потери стратегического резерва в виде российских газопроводов. Доходность 10-летних бондов подскочила почти на 15 базисных пункта выше 2,27%. Сегодня можно лишь с ностальгией вспоминать времена, когда правительство Германии могло занимать средства по отрицательным ставкам. Усилий Банка Англии пока не хватает для того, чтобы остановить рост доходностей. Вновь речь идёт о 10-летних облигациях, к которым привязано более четверти ипотечных и иных кредитов. Доходность по ним растёт почти на 20 базисных пункта выше 4,20%. По состоянию на 15:15 мск: · DXY - 113,052 (+0,48%), · EUR-USD - $0,9705 (-0,3%), · GBP-USD - $1,0848 (-0,38%), · USD-JPY - 144,71 (+0,37%), · USD-RUB – 56,95 (-1,03%), · EUR-RUB – 55,30 (-0,31%), · CNY-RUB – 7,986 (-0,46%). Европейские инвесторы готовятся к очередному инфляционному шоку · Европейские индексы возобновили снижение на фоне разрушения «Северных потоков» и негативных корпоративных прогнозов. · H&M сообщает о падении прибыли в своём III финансовом квартале на фоне роста инфляционных издержек, снижения покупательской активности и потерь, связанных с уходом из России. Бумаги H&M теряли более 4%. Акции владельца бренда Zara компании Inditex теряли более 2%. Британский продавец одежды Next также вынужден снизить свои прогнозы продаж и прибыли. Next отмечает существенное ухудшение ситуации в августе. С другой стороны, германский производитель кухонной техники и утвари Rational повышает свои прогнозы, что может говорить о смене потребительского поведения в сторону от ресторанного к домашнему питанию. · И, наконец, европейские инвесторы готовятся к очередному инфляционному шоку. Утром появилась информация от Business Insider, что германская инфляция может составить 10% в сентябре. Позже эта информация была подтверждена официально. То есть рост цен ускорился до 10,0% с 7,9% в августе. Собственно говоря, прогнозы на инфляцию в еврозоне также направлены на эту цифру. Меж тем представители ЕЦБ не перестают убеждать рынок в своей решимости бороться с инфляцией через повышение ставки. · Оценка потребительского и делового доверия в еврозоне упала до 93,7 п. с 97,3 п. в августе. Индекс делового климата опустился до 0,81 п. с 0,83 п. в прошлом месяце. По состоянию на 15:15 мск: · FTSE 100 - 6929,24 п. (-1,09%), · DAX - 12016,39 п. (-1,37%), · CAC 40 - 5692,80 п. (-1,25%). ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи · Нефть избавилась от утренней неуверенности и смогла выйти в небольшой плюс. Повреждение ключевой инфраструктуры поставок газа в Европу означает, что в случае реального дефицита европейским странам придётся заменять природный газ нефтепродуктами для генерации электричества и тепла. При этом в ОПЕК+ усиливается мнение о необходимости сократить планы добычи на следующей встрече. · Еще неделю назад появилась информация, что Россия может предложить сократить добычу на 1 млн бар. в сутки. Reuters пишет, что ключевые игроки ОПЕК+ также обсуждают возможное сокращение поставок в ответ на падение цен. · Новости из США также указывают на то, что около 150 тыс. бар. производства нефти всё же остановлено из-за урагана Иэн. В общем объёме это незначительные потери, но они могут сказаться на статистике запасов за текущую неделю. По состоянию на 15:15 мск: · Brent - $89.46 (+0.16%), · WTI - $82.26 (+0.13%), · Алюминий - $2285 (+7.58%), · Золото - $1659.2 (-0.65%), · Никель - $22930 (+5.16%). Эйфория от действий Банка Англии прошла · Статистика в США также выходит весьма интересная. Итог II квартала был пересмотрен с падения на 1,6% до снижения всего на 0,6%. Число первичных заявок на получение пособия по безработице упало на прошлой неделе до 193 тыс. с 209 тыс. неделей ранее. То есть статистика подтверждает позицию ФРС по необходимости охлаждения рынка труда. · Фьючерсы на основные индексы США указывали на очередной день активного падения от 1,0% в Dow Jones до 1,5% в NASDAQ. · По сути, инвесторы задают себе вопрос, а что поменялось на рынке после решения Банка Англии неограниченно скупать государственные облигации? Фактически, это ничего не меняет. Банк Японии сталкивается со схожими проблемами, но это не помогает экономике и рынку, а лишь стимулирует бегство капитала. · Плюс ко всему прочему, министр финансов США Джанет Йеллен начала говорить о вероятности повышения налогов. Вкупе с растущими ставками подобные решения администрации Белого дома и Конгресса могут существенно сказаться на прибылях корпораций. · Бумаги Apple теряли более 2%. Bank of America снизил рекомендации по бумаге до «нейтрально», указывая на слабость потребительского рынка. · Акции поставщика комплектующих для автомобилей CarMax провалились на 12%. Рост цен привёл к существенному замедлению продаж, что вынудило компанию резко понизить свои финансовые ожидания. · Berkshire Hathaway снова удивляет своей покупкой акций Occidental Petroleum. Компания из Омахи купила ещё 5,99 млн бумаг, доведя свою долю до 20,9%. info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня Новые вводные. Реакция иркутского бизнеса на частичную мобилизацию Дети мобилизованных москвичей смогут бесплатно посещать детские сады Штаб помощи семьям мобилизованных будет создан в Приангарье Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги