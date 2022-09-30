Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 сентября: 3 049,6499 руб/1 г золота и 33,7000/1 г серебра ЦБ РФ с 30 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 049,6499 руб.

1 грамм серебра - 33,7000 руб.

1 грамм платины - 1 567,1400 руб.

1 грамм палладия - 3 863,3999 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,4601 р. (0,70%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4000 р. (3,99%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,0600 р. (2,92%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 64,0500 р. (1,63%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



