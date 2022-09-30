«Открытие»: Санкционная тема доминирует на российском рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Санкционная тема доминирует на российском рынке

· Отечественный рынок проводит весьма нервные торги. Фоном выступают новости из Европы где готовят очередной санкционный пакет. Кроме того, под давлением евро и доллар на опасениях санкций против НКЦ, или полного запрета операций РФ в этих валютах. Бумаги «Газпрома торгуются в широком диапазоне, но подтверждение акционерами выплаты дивидендов облегчения не принесло. Будущие выплаты акционерам под вопросом из-за возможных действий Европы и потери «Северных потоков». Активность резко выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 67 млрд рублей к середине дня по сравнению с 23,1 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 1938,80 п. (-0,77%), а индекс РТС - 1084,83 п. (+1,17%).

· К середине дня растущих индексных бумаг не осталось. Лидерами снижения были «ФосАгро», N+ Group, TCS Group, «РусАл» и Polymetal.

· Итак, стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали позиции по очередному пакету ограничений для РФ. Подробности пока не раскрываются, но ранее появлялась информация, что запреты коснуться продукции российских металлургов (возможно производителей цветных металлов), будут введён потолок цен на газ, будет запрещён ввоз драгоценных металлов и камней российского происхождения. Частично создаётся впечатление, что какие-то из этих мер уже были предусмотрены в предыдущих пакетах, но, вероятно, для Европы повторение — это «мать учения».

· Бумаги «Газпрома» торговались в диапазоне 189,42-238,72 рублей на ожиданиях решения акционеров по дивидендам. Само решение состоялось, но акции ушли в минус, так как уже будущие дивиденды вызывают множество вопросов в свете вероятных ценовых ограничений поставок в Европу, а также окончательного закрытия темы «Северных потоков».

· «Со второй попытки акционеры «Газпрома» все-таки получат дивиденды в текущем году, - комментирует решение акционеров газовой компании главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - В принципе, мы ждали такого решения, руководствуясь принципом о снаряде, который не попадает дважды в одну воронку. Очевидно, что из причитающихся миноритариям почти 600 млрд руб. какая-то часть дойдет до фондового рынка и с учетом сегодняшней низкой ликвидности станет для него неплохим подспорьем. Что же касается инвестиционного кейса самого «Газпрома», то, как мы уже неоднократно отмечали, с учетом резкого сокращения поставок в Европу и роста налоговой нагрузки будущие финансовые результаты концерна, а следовательно и размер дивидендов, приобретают все менее радостные очертания».

· Совет директоров Positive Technologies рекомендовал выплатить дополнительные дивиденды за 2021 год в размере 5,16 рублей на акцию. Если акционеры одобрят данную рекомендацию, то общие выплаты за 2021 год составят уже 83,36 рублей на акцию. Дата дивидендной отсечки рекомендована на 14 ноября 2022 года.

· Самые необычные события происходят на валютном рынке. Потенциальные санкции против НКЦ, а также вероятные действия против российских компаний в Европе, как накануне санкции и заморозка активов в Польше против «Газпром Экспорта», привели к резкой просадке доллара и евро с одновременным укреплением юаня. Мы предположили, что российские компании могут выводить свои средства из Европы с конвертацией в рубли и юани. Соответственно, предложение не встречает достаточного спроса в сложившейся ситуации. Евро на этом фоне слабел до 51,00 рублей, а доллар до 53,23 рублей. Текущие обстоятельства на рынке пока не позволяют говорить о каких-либо прогнозах по биржевому курсу. Однако Московская Биржа утверждает, что уже разработаны механизмы валютных торгов, даже в случае действий против НКЦ.

· Доллар преимущественно укреплял свои позиции на Forex, а вот евро и фунт отступали. Банк Японии занял оборону с валютными интервенциями в районе 144,5 иен за доллар. Лишь за прошлую неделю на поддержку иены было потрачено около $19,7 млрд. Меж тем доходности по наиболее ликвидным облигациям снижались. Германские и американские 10-летние обязательства теряли в доходности около 9 б.п., британские, испанские и итальянские аналоги — от 10 до 14 Б.П.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 112,573 (+0,33%),

· EUR-USD - $0,9752 (-0,65%),

· GBP-USD - $1,1047 (-0,63%),

· USD-JPY - 144,65 (+0,12%),

· USD-RUB – 56,42 (-1,38%),

· EUR-RUB – 52,77 (-4,86%),

· CNY-RUB – 8,234 (+1,40%).

Инфляция в Европе обновляет рекорд

· Очередной рекорд инфляции в Еврозоне не остановил рост европейских индексов. Впрочем, после разгромного сентября можно говорить об эффекте конца квартала, когда могут проводиться покупки управляющими портфелями. За квартал Stoxx 600 потерял 5%, но лишь за один сентябрь упал на 6,8%. Кстати, это уже третий подряд квартал снижения.

· В первой половине дня инвесторы покупали сильно перепроданные бумаги розничного сектора, акции нефтегазовых компаний и банков. Последние фигурируют в ожидании более высоких ставок. Однако сектор энергетики может в ближайшем будущем вновь стать зоной продаж, так как чиновники Евросоюза близки к согласованию налога на сверхприбыль.

· Акции Puma и Adidas теряли 5 и 4% соответственно. Накануне отчиталась американская Nike, сообщив о резком росте складских запасов и о слабых продажах в Китае. Это может свидетельствовать о падении интереса потребителей.

· Вышедшие данные по инфляции оказались весьма удивительными. В Голландии инфляция ускорилась до 17,0%, а в еврозоне общий показатель составил 10,0% при ожиданиях 9,7%. В любом случае, это рекордные значения, которые не может игнорировать ЕЦБ. Во Франции инфляция замедлилась до 5,6% с 5,9% за счёт значительной доли атомной энергетики и государственного регулирования. В Италии инфляция ускорилась до 8,9% с 8,4% в августе.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 6886,30 п. (+0,07%),

· DAX - 12000,85 п. (+0,21%),

· CAC 40 - 5702,49 п. (+0,45%).

Участники ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи на 0,5-1,0 млн бар. в сутки

· Нефть дешевела на опасениях слабого спроса. Однако источники Reuters утверждают, что переговоры членов ОПЕК+ ведутся вокруг сокращения производства на 0,5-1,0 млн бар. в сутки. Окончательного решения пока не принято, но, вероятно, другие варианты сохранения производства на прежнем уровне, или повышение, не рассматриваются.

· Текущее состояние рынка нефти в Европе пока сложно назвать напряжённым. Во Франции забастовка работников продолжается на четырёх НПЗ компании Total SA. Соответственно, снизилась физическая потребность в сырой нефти и начинает формироваться дефицит нефтепродуктов.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $86,32 (-0,99%),

· WTI - $80,42 (-1,00%),

· Алюминий - $2192 (-0,23%),

· Золото - $1671,6 (+0,18%),

· Никель - $22150 (-0,89%).

Инфляция в США пока не даёт поводов для оптимизма

· В США очередной день оценки инфляции. Базовый индекс цен личного потребления ускорил рост в августе до 4,9% с 4,7% при ожиданиях 4,7%. Общий PCE поднялся до 6,4% с 6,2%. Доходы физических лиц выросли за август на 0,3%, как и ожидалось, а расходы увеличились на 0,4% при прогнозе роста на 0,2%.

· Реакция фьючерсов на основные индексы США была весьма скромной. Они указывали почти на нейтральный старт дня.

· Более важным для рынка может стать динамика казначейских обязательств. В утренние часы доходность по 10-летним бумагам упала ниже 3,70%.

· Бумаги Nike могут начать день с падения на 9% после своего слабого отчёта, показавшего резкий рост складских запасов и падение прибыли на 22%.

· Бумаги Micron Technology дорожают на новостях о том, что Япония предоставит компании субсидию на $320 млн, дабы она организовала производство высокопроизводительных чипов памяти в Хиросиме.

· До конца дня в США выступят представители ФРС, включая управляющего Лейла Брейнард, президента ФРБ Кливленда Лоретту Мейстер, президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Также выйдет окончательный сентябрьский индекс потребительского доверия от Университета Мичигана.