Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 октября: 2 942,0601 руб/1 г золота и 33,1900/1 г серебра ЦБ РФ с 1 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 942,0601 руб.

1 грамм серебра - 33,1900 руб.

1 грамм платины - 1 537,8800 руб.

1 грамм палладия - 3 922,0300 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 107,5899 р. (3,53%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (1,51%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,2600 р. (1,87%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 58,6301 р. (1,52%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



