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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 октября: 2 942,0601 руб/1 г золота и 33,1900/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 942,0601 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,1900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 537,8800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 922,0300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 107,5899 р. (3,53%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (1,51%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,2600 р. (1,87%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 58,6301 р. (1,52%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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