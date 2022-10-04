Комментарии «Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать позитивным Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать позитивным. Нефть торгуется в плюсе, азиатские рынки растут, индекс доллара в лёгком минусе, а Резервный Банк Австралии неожиданно повышает ставку меньше, чем ожидалось. Вероятно, что российский рынок продолжит попытки роста, хотя и не столь агрессивно, как накануне. Динамика рубля скорее выглядит загадкой, так как могут продолжится продажи средств с европейских счетов с последующей конвертацией в юани. Юань активней прочих валют на Московской Бирже Российский рынок смог закрыть торги понедельника в плюсе. Более того, индекс МосБиржи сходу взял уровень в 2000 пунктов и остался выше этой психологической отметки. Заметную роль в повышении рынка сыграл сектор нефти и газа, который получил основания для веры в долгосрочно высокие цены на нефть. Хотя основным поводом для оптимизма стало то, что предполагаемые европейские новые санкции далеко не являются чем-то угрожающим. Более того, саботаж на российских газопроводах «Северного потока» частично меняет глобальное распределение морали. Активность, была средней. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 44,257 млрд рублей.

По итогам торгов 3 октября индекс МосБиржи - 2041,96 п. (+4,32%), а индекс РТС - 1091,87 п. (+3,42%). Лидеры роста на 23:50 мск: Polymetal 292,6 16,62% GLTR-гдр 293,05 13,15% OZON-адр 1 184,5 12,7% TCS-гдр 2 636 11,04% Полюс 5 558,5 10,77% Лидеры снижения на 23:50 мск: ГАЗПРОМ ао 215,83 -0,86% РусГидро 0,69 -0,8% ФосАгро ао 6 288 -0,27% Все 10 отраслевых индекса показали положительную динамику. Самыми сильными были транспортный (+7,87%) и потребление (+7,28%). Сектор химии и нефтехимии занял последнее место с ростом всего на 1,47%.

Сектор нефти и газа поднялся на 4,34%. Нефть Brent демонстрировала рост более 4% большую часть дня. По слухам, в ОПЕК+ готовят решение по сокращению добычи более чем на 1,0 млн бар. Иными словами, российские нефтяники почувствовали долгосрочную поддержку цены нефти со стороны крупнейших производителей.

Бумаги «Газпрома» торговались в минусе. С одной стороны, компания сообщила о вероятной целостности одной из ниток «Северного потока 2», что предполагает возможность восстановления поставок в Европу. Однако перспективы ремонта всей газотрубной системы остаются туманными. Кроме того, добыча компании за 9 месяцев упала на 17,1% до 313,3 млрд кубометров. Экспорт в дальнее зарубежье сократился на 40,4% до 86,9 млрд кубометров. Также продолжают сокращаться поставки на внутренний рынок. За 9 месяцев сокращение достигло 4,1%. Позитивную динамику демонстрируют лишь поставки в Китай. В сентябре было зафиксировано два абсолютных рекорда дневных поставок.

Акции Polymetal подскочили более чем на 15%. Во-первых, акции реагировали на динамику золота. За неделю цены на золото подорожали почти на $90 за тройскую унцию., Кроме того, наступает некая определённость относительно организационной структуры. Компания сегодня провела онлайн-презентацию для инвесторов, сообщив, что не планирует делистинга с Московской биржи, но планирует редомиляцию в дружественную для России юрисдикцию. Относительно дивидендов было сказано то, что пока нет условий для их выплаты.

Бумаги «Алроса» прибавили более 8%. Посол Польши в Брюсселе сообщил, что Евросоюз не смог согласовать запрет на импорт алмазов из России из-за позиции Бельгии. По сути, это победа одного лишь Антверпена, который считается мировым центром огранки драгоценных камней.

Также удивительной была макроэкономическая статистика. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ вырос в сентябре до 52,0 п. с 51,7 п. Это говорит о том, что российская промышленность вполне успешно проходит период адаптации к условиям ухода иностранных компаний.

И, наконец, немного уточнений в отношении налогов. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, который сегодня выступал на парламентских слушаниях по проекту бюджета в Совете Федерации, предусматривается временное повышение НДПИ на уголь в течение I квартала 2023 г. и введение экспортной пошлины на уголь и удобрения в случае, если цены на мировых рынках превысят базовые показатели цен: для коксующего угля - $170/тонна, для энергетического - $150/тонна, для фосфорных и азотных удобрений - $500/тонна, для калийных удобрений - $400/тонна.

В начале дня рубль активно укреплялся против евро и доллара. Затем уже давление сосредоточилось исключительно на единой европейской валюте. То есть мы можем говорить о конвертации европейских счетов российских экономических субъектов в рубли и юани. Счета многих российских компаний в Европе находятся под риском заморозки, либо по решению Евросоюза в рамках нового пакета санкций, либо по решению местных властей, как это случилось с «Газпром Экспортом» в Польше в конце прошлой недели. Пока сложно говорить, как долго продлится подобная ситуация, но явный перекос продаж в евро говорит именно в пользу данной версии. На неё также указывают объёмы торгов. Торговый объем в паре USD-RUB составил 68,2 млрд рублей по сравнению с 120,6 млрд рублей в предыдущий торговый день; торговый объем в паре EUR-RUB составил 47,5 млрд рублей против 47,7 млрд рублей в предыдущий день; торговый объем в паре CNY-RUB составил 70,3 млрд рублей против 100,1 млрд рублей в предыдущий день. Напомним, что ещё в сентябре представители ЦБ РФ и Минфина говорили о вероятности того, что юань станет более активно торгуемой валютой, чем евро и доллар. Похоже, что данное обстоятельство состоялось без лишнего шума.

Доллар доминировал большую часть дня, но начал сдавать свои позиции на фоне слабой американской статистики. В первый день октября на рынках облигаций наблюдалось падение доходностей. Особенно это касается британских 10-летних бумаг, которые отреагировали на отмену планов сокращения налогов на богатых в Великобритании. Речь идёт лишь о 2 млрд фунтов стерлингов из общей стимулирующей программы на 45 млрд фунтов, но для рынка это психологический момент отражения гибкости нового кабинета министров. Естественно, что британский фунт стерлингов заметно укрепился, хотя, по сути, основная часть инфляционной программы премьер-министра Трасс осталась без изменений. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 111,562 (-0,47%),

EUR-USD - $0,9824 (+0,23%),

GBP-USD - $1,1321 (+1,48%),

USD-JPY - 144,58 (-0,16%),

USD-RUB – 58,86 (+0,7%),

EUR-RUB – 53,60 – (-5,47%),

CNY-RUB – 8,268 (-0,88%). Американский рынок пытается снять перепроданность Американские индексы завершили день в плюсе, показав весьма солидный рост на фоне перепроданности рынка. Однако поводом для отскока стала коррекция доходностей казначейских обязательств США. Нельзя сказать, что вышедшая статистика была особенно негативной, а заявления представителей ФРС отличались миролюбием.

Индекс производственной активности США от S&P Global поднялся до 52,0 п. в сентябре с 51,8 п. в августе. Местный ISM в производственной сфере, напротив, упал до 50,9 п. с 52,8 п. Если же обратить внимание на показатель новых заказов, тогда, действительно, появляется повод для беспокойства. Индекс ISM новых заказов в производстве упал до 47,1 п. с 51,3 п. И, наконец, общая тенденция на охлаждение экономики проявляется в падении расходов на строительство за август на 0,7%.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс вновь подчеркнул, что инфляция слишком высокая и ФРС пока не закончила борьбу с ней. Он отметил, что усилия приносят плоды, но инфляционные факторы всё ещё остаются сильными. Он напомнил, что высокая инфляция снижает общий экономический потенциал, но её широкое замедление потребует какого-то времени.

Акции Tesla упали более чем на 8%. Столь негативная реакция проявилась на рынке после публикации отчётности за прошедший квартал. Компания поставила около 344 тыс. новых электромобилей, что на 42% больше, чем год назад. Однако прогнозы говорили о 358 тыс. электромобилей. Компания отмечает растущие логистические вызовы на фоне увеличения производства.

Viasat обнаружил рост своих акций почти на 27% после сообщения о продаже подразделения по военной связи оборонной компании L3Harris почти за $2 млрд.

Динамика рынка по секторам: Energy +5,77%, Materials +3,4%, Technology +3,15%, Industrials +3,05%, Utilities +2,99%, Communication Services +2,98%, Financials +2,84%, Health +2,14%, Real Estate +1,86%, Consumer Staples +1,74%, Consumer Discretionary +0,24%. По итогам торгов: DJIA - 29490,89 п. (+2,66%),

S&P 500 - 3678,43 п. (+2,59%),

NASDAQ - 10815,44 п. (+2,27%). Резервный Банк Австралии удивил своим сдержанным повышением ставки Азиатские рынки преимущественно дорожали, реагируя на отскок индексов в США. Росту даже не помешали очередные испытания баллистической ракеты в Северной Кореи, которая запустила учебный снаряд над территорией Японии.

Собственно говоря, в Ю. Корее рынок повышался более чем на 2%. Основной вклад в рост обеспечивали местные полупроводниковые гиганты. Бумаги Samsung Electronics поднялись почти на 4%, а SK Hynix почти на 4,1%. Южнокорейская Naver покупает американскую Poshmark за $1,2 млрд с целью получить доступ к возможностям интернет рекламы в США.

Резервный Банк Австралии удивил всех. Ставка повышена лишь на 25 базисных пункта до 2,60%, хотя на рынке ждали повышения на 50 базисных пункта. Впрочем, для фондового рынка Австралии это было позитивом. Однако доллар Австралии терял более 0,6% против своего американского коллеги после решения РБА.

Японские акции заметно повышались, как и ожидалось после сильного финиша на американском рынке. Местные инвесторы даже не стали обращать внимание на испытание баллистической ракеты Северной Кореей. Примечательно, что самый сильный рост демонстрировали торговые дома, которые получают прибыль от операций экспорта и импорта. Так, бумаги Itochu подскочили на 6% после улучшения корпоративного прогноза и объявления программы обратного выкупа акций. Акции разведчика месторождений нефти Inpex подскочили на 4% на фоне дорожающей нефти. Из самых активных бумаг также отметим рост инвестора в технологичные компании Softbank Group на 4,9%, Tokyo Electron на 2,3%, а Toyota Motor на 2,8%. По состоянию на 8:25 мск: KOSPI - 2206,49 п. (+2,37%),

ASX 200 - 6699,3 п. (+3,75%),

NIKKEI 225 - 26949,16 п. (+2,8%). Рынок ждёт сокращения добычи ОПЕК+ Нефть продолжила дорожать. Brent уже торгуется выше $89 за баррель. Основной идеей на рынке остаётся вероятное решение ОПЕК+ снизить производство более чем на 1,0 млн бар. в рамках совещания 5 октября. Кстати, это будет первая встреча с 2020 года, которая пройдёт не в формате видео конференции.

Сдержать рост котировок могут ожидания по американским запасам. Предварительные итоги опроса Reuters указывают на то, что на рынке ждут роста запасов нефти на 2 млн бар. Впрочем, как и прежде, мы предлагаем дождаться статистики по стратегическим резервам. Вероятность увеличения коммерческих запасов за счёт продаж из резервов остаётся крайне высокой. При этом приближение промежуточных выборов в США может заставить демократическую администрацию Белого дома действовать ещё более отчаянно, так как цены на бензин это крайне чувствительный вопрос для избирателей. Впрочем, многие аналитики рынка нефти указывают на то, что уже после выборов можно ждать мощной волны роста котировок, так как продажи из резервов завершатся, а коммерческие запасы начнут сокращаться более активно. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $89,4 (+0,61%),

WTI - $83,98 (+0,42%),

Алюминий - $2246,5 (+1,22%),

Золото - $1708,3 (+0,37%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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