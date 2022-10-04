Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 4 октября: 57,5664 руб/доллар США и 54,3947 руб/евро

ЦБ РФ с 4 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 57,5664 руб.
  • 1 евро - 54,3947 руб.
  • 10 китайских юаней - 81,3315 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,2677 р. (4,10%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,6568 р. (3,14%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2217 р. (0,27%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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