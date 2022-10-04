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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 октября: 3 094,0801 руб/1 г золота и 35,2000/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 094,0801 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,2000 руб.
  • 1 грамм платины - 1 599,0900 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 097,6699 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 152,0199 р. (5,17%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0100 р. (6,06%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,2100 р. (3,98%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 175,6400 р. (4,48%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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