Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 октября: 3 094,0801 руб/1 г золота и 35,2000/1 г серебра ЦБ РФ с 4 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 094,0801 руб.

1 грамм серебра - 35,2000 руб.

1 грамм платины - 1 599,0900 руб.

1 грамм палладия - 4 097,6699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 152,0199 р. (5,17%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0100 р. (6,06%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,2100 р. (3,98%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 175,6400 р. (4,48%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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