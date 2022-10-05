Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 октября: 3 153,5801 руб/1 г золота и 36,7000/1 г серебра ЦБ РФ с 5 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 153,5801 руб.

1 грамм серебра - 36,7000 руб.

1 грамм платины - 1 663,3600 руб.

1 грамм палладия - 4 162,1802 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,4999 р. (1,92%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5000 р. (4,26%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 64,2700 р. (4,02%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 64,5101 р. (1,57%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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