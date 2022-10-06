Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 6 октября: 59,4043 руб/доллар США и 58,0613 руб/евро ЦБ РФ с 6 октября установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 59,4043 руб.

1 евро - 58,0613 руб.

10 китайских юаней - 83,6370 руб. Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6130 р. (1,04%) . Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,8888 р. (3,36%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,8140 р. (2,22%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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