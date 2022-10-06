Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 октября: 3 275,1799 руб/1 г золота и 39,9600/1 г серебра ЦБ РФ с 6 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 275,1799 руб.

1 грамм серебра - 39,9600 руб.

1 грамм платины - 1 766,6500 руб.

1 грамм палладия - 4 421,3999 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 121,5999 р. (3,86%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2600 р. (8,88%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 103,2900 р. (6,21%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 259,2198 р. (6,23%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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