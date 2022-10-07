Комментарии «Открытие»: Внешний фон сложно назвать позитивным Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Ожидания на старт дня Внешний фон сложно назвать позитивным. Азиатские рынки снижаются, но основные потери связаны с проблемами на рынке жилья Китая, или негативными предупреждениями производителей чипов. Нефть удерживается на достигнутых позициях, но в США уже поднимается волна демократического возмущения недальновидным поведением ОПЕК+. Доллар торговался без особой волатильности. В целом, до выхода данных по рынку труда в США рынки будут склонны к консолидации. Аналогичное ждём от российских акций. Бумаги «Татнефти» и «Газпрома» продолжат пользоваться спросом перед дивидендной отсечкой. Дивидендные акции пока удержали российский рынок от активного снижения Российский рынок не смог удержаться в плюсе по итогам четверга. Однако и провала ниже 2000 пунктов не случилось. Негативный настрой инвесторов обусловлен публикацией деталей нового 8-го пакета санкций Евросоюза. Большая его часть уже была известна, но нашлось место для удивлений запрета на любые операции с криптоактивами для резидентов РФ. Поддержку рынку оказывали две дивидендные истории «Татнефти» и «Газпрома». Активность сложилась довольно низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 35,095 млрд рублей по сравнению с 53,461 млрд днём ранее. Это самый низкий объём с 19 сентября.

По итогам торгов 6 октября индекс МосБиржи - 2020,63 п. (-0,46%), а индекс РТС - 1044,82 п. (-1,61%). Лидеры роста на 23:50 мск: FIXP-гдр 311,4 2,6% Татнфт 3ао 391,7 2,35% ГАЗПРОМ ао 212,86 1,82% Роснефть 286,8 1,34% ИнтерРАОао 2,75 1,05% Лидеры снижения на 23:50 мск: Новатэк ао 963,2 -3,68% АЛРОСА ао 67,06 -2,95% НЛМК ао 78,22 -2,74% Сургнфгз-п 23,35 -2,36% OZON-адр 1 158 -2,32% 4 отраслевых индекса смогли показать рост, а 6 завершили день в минусе. Самый сильный подъём в секторе потребления (+0,91%), а самое большое снижение в информационных технологиях (-1,49%).

Оптимизм в секторе потребления может быть связан с вниманием главы государства к слабой покупательской активности. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на слабость потребительского спроса и попросил доложить о том, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора.

"Белуга" за 9 месяцев увеличила отгрузки на 8,4%. «Если комментировать результаты «Белуга групп» коротко, то можно отметить замедление динамики продаж в сегменте производства и дистрибьюции на фоне ускорения розничного сегмента в III квартале текущего года, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Напомним, что по итогам I полугодия общие отгрузки группы выросли на 13,6%, однако из-за санкций в июне-сентябре экспорт на рынки США, Европы и в магазины duty free был приостановлен. В результате в отчетном периоде продажи собственных брендов снизились на 1,5%, до 3,27 млн декалитров, и рост продажи партнерских брендов на 6,6%, до 705,9 тыс. декалитров смог лишь компенсировать этот спад и не более. Как следствие в III квартале общие отгрузки остались на уровне прошлогоднего показателя (3,97 млн декалитров). А вот результаты сети "ВинЛаб", которая сейчас является главным локомотивом роста финансовых показателей группы, безусловно, порадовали: после впечатляющего роста продаж на 33,8% за I полугодие по итогам 9 месяцев динамика ускорилась до 56%. Сохраняем позитивный взгляд на компанию рекомендацию ПОКУПАТЬ по ее акциям».

акции металлургов преимущественно торговались в минусе на фоне санкций Лондонской Биржи Металлов и продления запрета на поставки стальной продукции из РФ. LME ограничила новые поставки меди и цинка, произведённых Уральской горно-металлургической компанией и её дочерним заводом. Исключение делается для металла УГМК и ЧЦЗ, если он был куплен до оглашения санкций. Соответственно, все акционеры российских металлургов чувствуют рост санкционной уязвимости сектора. Если кто-то избежал санкционной нагрузки в рамках 8-ми пакетов, то вполне может попасть в следующие. В плюсе торговались бумаги «РусАл» и «Полюс», как наименее зависимые от санкционных действий Европы.

Большую часть дня рубль пытался укрепляться против доллара и евро, но под закрытие торгов всё же не удержал свои позиции. Однако ослабление происходило на сниженных объёмах, что заставляет сомневаться в устойчивости укрепления европейской валюты. Дневное укрепление рубля может быть связано с продажами экспортёров, которые решили не испытывать судьбу, дожидаясь более выгодного курса.

Доллар активно укреплялся на Forex. Наиболее заметно слабел фунт, который продолжает испытывать давление из-за планов нового кабинета министров увеличить бюджетные расходы. Премьер Трасс обещает сократить бюджетный дефицит, но сильно в будущем. Фунт терял до 1,6% против американской валюты. Также отметим рост доходности по американским 10-летним обязательствам на 6 Б.П. до 3,82%, а по британским аналогам на 13,5 Б.П. почти до 4,17%. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 112,195 (+1,07%),

EUR-USD - $0,9791 (-0,93%),

GBP-USD - $1,1166 (-1,42%),

USD-JPY - 145,13 (+0,32%),

USD-RUB – 60,90 (+1,21%),

EUR-RUB – 59,10 (+1,19%),

CNY-RUB – 8,555 (-0,23%). AMD сигнализирует об очень слабом рынке чипов Американский рынок завершил торги четверга с потерями. Экономическая статистика пока остаётся относительно сильной, что не позволяет рассчитывать на смягчение политики ФРС, о чём представители регулятора постоянно заявляют.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю до 219 тыс. при ожиданиях 203 тыс. Неделей ранее число обращений составило 190 тыс.

Управляющий ФРС Лиза Кук заявила, что возвращение ценовой стабильности требует повышения ставки и сохранения её на высоком уровне какое-то время. Соответственно, денежная политика будет оставаться жёсткой до тех пор, пока не появится уверенность снижения инфляции до целевых 2%. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари был необычно оптимистичен. Он полагает, что США могут избежать рецессии. Особенно это возможно, если не будет проблем с поставками. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс также сообщил о том, что инфляция является главным фокусом внимания Федрезерва. Он отметил наличие определённой прочности в американской экономике, но усилия по обузданию инфляции всё же приведут к росту безработицы. Плюс к этому он поделился информацией о дискуссии в ФРС по поводу следующего повышения на 50, или 75, базисных пункта. Так, или иначе, но какого-либо «мягкого» момента в речах представителей регулятора рынок не обнаружил.

Акции начинали торги достаточно спокойно, но в течение дня ситуация ухудшалась вместе с ростом доходностей казначейских обязательств. Однако самое неприятное состоялось уже после завершения регулярной сессии. Падение спроса на персональные компьютеры, а также резкое сокращение интереса к майнингу криптовалют неизбежно должно было сказаться на производителях соответствующих чипов.

Компания Advanced Micro Devices сообщила, что её выручка за прошедший квартал составит $5,60 млрд вместо прежнего прогноза $6,71 млрд. Слабый результат обусловлен резким падением спроса на персональные компьютеры, а также снижением цен на процессоры и компоненты. Рынок теперь ждёт аналогичные заявления от Intel и особенно от NVDA, которая в большей степени могла пострадать из-за падения интереса к майнингу криптовалют.

Динамика по секторам: Utilities -3,3%, Real Estate -3,2%, Consumer Staples -1,46%, Financials -1,45%, Health -1,3%, Industrials -1,09%, Materials -1,02%, Technology -0,85%, Consumer Discretionary -0,71%, Communication Services -0,65%, Energy +1,82%. По итогам торгов: DJIA - 29926,94 п. (-1,15%),

S&P 500 - 3744,52 п. (-1,02%),

NASDAQ - 11073,31 п. (-0,68%). Акции застройщиков КНР остаются под давлением Азиатские рынки снижались. В Гонконге продавцы доминировали в бумагах сектора недвижимости, а в Японии акцент продаж был сделан на полупроводниковой индустрии.

Материковый Китай продолжает отдыхать в рамках Золотой недели. В Гонконге доминировали продавцы. Если потери в энергетике и финансов составляли около 0,5%, то в технологиях падение уже достигало 2%. В секторе недвижимости снижение превышало 2%. Бумаги застройщика Country Garden Holdings теряли более 11%. Также под давлением были бумаги CIFI Holdings на фоне снижения кредитного рейтинга Moody’s. В отличие от США, в Гонконге дорожали на 0,9% бумаги китайского производителя микрочипов Semiconductor Manufacturing International Corp. Поскольку США ограничили поставки самых передовых чипов в Китай, то рынок освободился для будущей продукции SMIC. Из утренней статистики обратим внимание на то, что международные резервы КНР снизились уже до $3,029 трлн по сравнению с $3,055 на предыдущую дату отчётности. То есть Китай, скорее всего, продолжает избавляться от долларовых активов.

Японский рынок торговался в минусе. Вновь можно говорить о влиянии новостей от AMD по поводу слабости рынка чипов. Лидировали среди растущих бумаг акции железнодорожных компаний. На предстоящей неделе Японские власти снимают последние ограничения для иностранного туризма. Собственно говоря, сектор железнодорожного транспорта был в лидерах вместе с авиатранспортом. Однако отметим, что после распродаж в начале дня рынок постепенно восстанавливался. Бумаги инвестора в технологии Softbank Group уже демонстрировали рост на 0,5%. Акции Toyota Motor теряли лишь 0,5%. По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 27128,02 п. (-0,67%),

Hang Seng - 17770,89 п. (-1,34%). Демократы в США крайне раздосадованы непослушанием ОПЕК+ Нефть, в целом, удерживала достигнутые позиции, торгуясь около отметки $94 за баррель Brent. Решение ОПЕК+ сократить добычу создаёт долгосрочную поддержку котировкам. На этом фоне GoldmanSachs повысил прогноз цены нефти на $10 до $110 в IV квартале.

Однако без последствий подобный шаг вряд ли останется. Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что Белый Дом проводит консультации с Конгрессом с целью выработки ответных мер на решение ОПЕК+. В Конгрессе немедленно заговорили о сокращении продаж вооружений для Саудовской Аравии, а также вспомнили гражданские жертвы в рамках конфликта с Йеменом. Для демократов вопрос цены бензина перед промежуточными выборами является одним из важнейших, так как может лишить их большинства, как в сенате, так и в палате представителей.

Лидер демократов в сенате Чак Шуммер заявил о рассмотрении различных инициатив, включая законопроект NOPEC «Нет картелям производителей и экспортёров нефти». Естественно, что в решении ОПЕК+ сенаторы обнаружили след влияния Кремля. Параллельно появились новости о том, что США готовы сделать послабления для Венесуэлы, если президент Николас Мадуро возобновит диалог с оппозицией. Позже эта информация была опровергнута.

В случае принятия законопроекта NOPEC, национальные производители нефти потеряют иммунитет перед американским судом. Однако в данном вопросе есть определённая проблема – ограничения могут привести к дальнейшим ограничениям добычи. Применение принципа экстерриториальности американского законодательства может автоматически включить санкционный режим для нефтедобывающих стран, что вряд ли будет способствовать увеличению предложения на рынке. По состоянию на 9:05 мск: Brent - $94,39 (-0,03%),

WTI - $88,42 (-0,03%),

Алюминий - $2346 (-0,04%),

Золото - $1720,3 (-0,03%). info4

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