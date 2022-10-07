Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 7 октября: 60,2534 руб/доллар США и 58,2392 руб/евро ЦБ РФ с 7 октября установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 60,2534 руб.

1 евро - 58,2392 руб.

10 китайских юаней - 85,9078 руб. Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8491 р. (1,43%) . Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1779 р. (0,31%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,2708 р. (2,72%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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