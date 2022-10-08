Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 октября: 3 375,5200 руб/1 г золота и 40,4500/1 г серебра ЦБ РФ с 8 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 375,5200 руб.

1 грамм серебра - 40,4500 руб.

1 грамм платины - 1 823,4301 руб.

1 грамм палладия - 4 532,9902 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,3301 р. (2,47%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8600 р. (2,17%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,2100 р. (2,31%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 120,0701 р. (2,72%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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