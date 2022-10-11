«Открытие»: Внешний фон выглядит негативным: азиатские фондовые индексы снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть

Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон выглядит негативным: азиатские фондовые индексы снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть. Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific терял утром вторника около 2%, рискуя закрыть в минусе третью сессию подряд. Аутсайдерами рынка, как и вчера, являются акции технологических компаний: в пятницу США расширили санкции против этой отрасли, отрезав ее от некоторых видов чипов и ужесточив условия продажи оборудования китайским компаниям

Власти Китая подают сигнал о том, что политика нулевой терпимости к Covid, вероятно, продолжится. Во вторник государственные СМИ страны сообщили, что этот подход является залогом стабильности экономики и защиты жизней граждан Китая

Индекс доллара BBDXY находится в 1% от исторического максимума, а курс доллара к материковому юаню вернулся в область 7,20. Укрепление доллара объясняется ростом доходностей гособлигаций США, а слабость юаня – продолжением политики нулевой терпимости к Covid в Китае

Главы МВФ и Всемирного банка предупредили в понедельник о растущих рисках глобальной рецессии. Главная причина заключается в том, что ФРС продолжает агрессивно повышать ставки на фоне замедления экономик развитых стран

Рынок акций РФ, возможно, сформировал как минимум краткосрочное дно

В понедельник, 10 октября, индекс Мосбиржи снизился на 1,43% до 1 916,97 п., а индекс РТС – на 4,10% до 963,88 п. Разница в динамике индексов была обусловлена ростом курса доллара к рублю на 2,77%.

Несмотря на снижение индекса Мосбиржи, 7 из 10 его отраслевых подындексов закрылись в плюсе. Кроме того, на каждый подешевевший компонент индекса Мосбиржи пришлось 4 подорожавших. Наилучшую динамику показали транспорт (+3,46%), ИТ (+2,58%) и финансы (+2,29%). Отстали нефть/газ (-2,37%), телекомы (-1,04%) и химия/нефтехимия (-0,69%).

Снижение индекса нефти и газа было обусловлено слабостью акций «Газпрома» (-16,02%) и «Татнефти» (-3,44% обычные и -6% преф), которые первый день торговались без дивидендов, а остальные компоненты индекса подорожали.

Индекс транспорта показал сильную динамику благодаря росту бумаг Globaltrans на 8,38%, вес которых в этом индексе превышает 30%.

Бумаги «Полюса» и Polymetal подешевели на фоне заметного снижения цен на золото.

Оба индекса – Мосбиржи и РТС – начали торги с большого гэпа вниз, но сразу же начали расти, закрыв сессию в области максимумов дня. Такое – большой гэп в направлении доминирующего тренда с дальнейшим быстрым и резким разворотом – часто происходит после затяжного однонаправленного движения. Учитывая высокий объем торгов, можно предположить, что рынок акций РФ сформировал как минимум локальное дно и вскоре может закрыть вчерашние гэпы.

Из интересных для российских инвесторов новостей может отметить, что «СПБ Биржа» 12 октября начнет торги акциями 42 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), увеличив общее число предлагаемых акций региона до 58. Площадка предоставит доступ к акциям компаний из 26 отраслей экономики Китая.

Рубль продолжает дешеветь

По состоянию на 8:45 вторника рубль дешевел против доллара на 1,11% до 63,80, против евро – на 0,67% до 62,08, а против юаня – на 0,08% до 8,74.

На неделе с 26 по 30 сентября рубль дорожал, т.к. российские компании и инвесторы опасались санкций против НКЦ, в результате которых принадлежащая им валюта недружественных стран могла бы оказаться замороженной. На прошлой неделе (3-7 октября) наблюдалась прямо противоположная картина: рубль всю неделю дешевел на фоне снижения указанных выше рисков и постепенного исчерпания продавцов (кто хотел продать доллары и евро, тот уже продал).

Таким образом, рубль начинает показывать более привычное поведение в условиях роста геополитической напряженности – он дешевеет.

Еще одним фактором вчерашнего снижения спроса на рубль могли выступать пятничные отсечки по акциям «Газпрома» и «Татнефти».

Мы сохраняем нашу цель по USDRUB на уровне 64,00. Все же обвального падения цен на нефть мы не наблюдаем. На текущей неделе USDRUB может протестировать диапазон 63–64, но пока мы не видим потенциала закрепиться в этом диапазоне на этой неделе.

Доллар и нефть

Доллар растет против основных валют, продолжая тренд прошлой недели. Поддержку американской валюте оказывает рост доходностей гособлигаций США и общее расширение кредитных спредов. Утром вторника Индекс доллара BBDXY находится в 1% от исторического максимума.

Цены на нефть утром вторника колебались неподалеку от уровней закрытия понедельника, консолидируясь после заметного снижения. Рынок пытается заложить в цены сразу несколько факторов: сокращение добычи в рамках ОПЕК+ на 2 млн б/с, начиная с ноября, риски глобальной рецессии, введение «потолка» цен на российскую нефть 5 декабря и низкие мировые запасы.

Тем не менее вчера календарный спред между двумя ближайшими фьючерсами на Brent достиг максимального уровня с июня, что говорит о силе рынка. Кроме того, по данным Bloomberg, инвесторы активно покупают колл-опционы на Brent, что указывает на доминирование бычьих настроений.

На 09:20 мск:

Brent, $/бар. — 96,02 (-0,18%) с нач. года +23,5%

WTI, $/бар. — 90,89 (-0,26%) с нач. года +20,8%

Urals, $/бар. — 73,51 (+0,12%) с нач. года -4,3%

Золото, $/тр. унц. — 1 667,38 (-0,07%) с нач. года -8,8%

Серебро, $/тр. унц. — 19,46 (-0,77%) с нач. года -15,6%

Алюминий, $/т — 2 238,00 (+2,59%) с нач. года -20,3%

Медь, $/т — 7 534,00 (+1,15%) с нач. года -22,5%

Никель, $/т — 22 412,00 (-0,03%) с нач. года +8,0%

S&P 500 вернулся в область годовых минимумов

В понедельник, 10 октября, S&P 500 снизился на 0,75% до 3 612,39 п. (самое низкое закрытие с 30 сентября). 7 из 11 основных секторов индекса завершили сессию в минусе: наилучшую динамику показали промышленность (+0,33%), производство товаров первой необходимости (+0,29%) и производство материалов (+0,25%). Главными аутсайдерами выступили энергетика (-2,06%), ИТ (-1,56%) и недвижимость (-1,19%).

S&P 500 начал сессию понедельника с небольшого гэпа вверх, который был быстро закрыт, после чего ушел вниз, возобновив даунтренд пятницы. За три часа до закрытия торгов индекс протестировал область годовых минимумов, достигнутых 30 сентября, но, не дойдя до них четыре пункта, скорректировался вверх. Индекс Dow Jones вновь показал лучшую динамику, чему S&P 500 и Nasdaq 100, т.к. технологические компании, которые в последние дни входят в число аутсайдеров рынка, имеют в нем меньший вес.

Тон вчерашнего выступления вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард оказался довольно мягким: она высказалась о необходимости проявлять осторожность при повышении ставок, ориентируясь на поступающую макроэкономическую статистику. Тем не менее, по ее словам, монетарная политика будет оставаться ограничительной на протяжении какого-то времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Это выступление никак не изменило ожиданий по ставкам, и рынок фьючерсов продолжает оценивать вероятность очередного повышения ставки по федеральным фондам на 75 б.п. на заседании FOMC 2 ноября в 78,3%.

В США начинается сезон корпоративной отчетности за третий квартал, и на этой неделе свои результаты представят, помимо прочих, JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo и Delta Airlines. Вероятно, сезон окажется непростым, учитывая целый ряд вызовов, стоящих перед американскими компаниями, включая рост расходов и снижение спроса.

В четверг в США будут опубликованы данные по потребительской инфляции за сентябрь. Это - последний из двух важнейших пакетов данных (после пятничной публикации данных по рынку труда), которые ФРС получит перед заседанием 2 ноября.

На 23:00 мск: