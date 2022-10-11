Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 11 октября: 62,3126 руб/доллар США и 60,8019 руб/евро

ЦБ РФ с 11 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,3126 руб.
  • 1 евро - 60,8019 руб.
  • 10 китайских юаней - 86,1548 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,0651 р. (1,74%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8263 р. (1,38%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2189 р. (0,25%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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