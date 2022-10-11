Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 октября: 3 398,0601 руб/1 г золота и 41,3200/1 г серебра ЦБ РФ с 11 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 398,0601 руб.

1 грамм серебра - 41,3200 руб.

1 грамм платины - 1 863,1600 руб.

1 грамм палладия - 4 519,6602 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,5400 р. (0,67%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8700 р. (2,15%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,7299 р. (2,18%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,3302 р. (0,29%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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