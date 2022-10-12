Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 октября: 3 432,7100 руб/1 г золота и 40,5900/1 г серебра ЦБ РФ с 12 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 432,7100 руб.

1 грамм серебра - 40,5900 руб.

1 грамм платины - 1 867,3101 руб.

1 грамм палладия - 4 612,9902 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,6499 р. (1,02%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7300 р. (1,77%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,1500 р. (0,22%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 93,3298 р. (2,06%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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