«Открытие»: Рубль и рынок акций РФ стабилизировались

Сыроваткин Олег, «Открытие Research»

ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут вместе с фьючерсами на S&P 500, а цены на нефть колеблются около уровней закрытия четверга. Фондовый индекс MSCI Asia Pacific может закрыть ростом первую сессию из последних пяти

· Доллар продолжает дешеветь против большинства валют G10. Вчерашний разворот рынка после публикации данных по инфляции в США за сентябрь еще раз подтвердил правильность тактики «покупай (доллар) на ожиданиях и продавай по факту»

· Темпы роста потребительских цен в Китае ускорились в сентябре до 2,8% г/г с 2,5% г/г, но оказались ниже ожиданий рынка на уровне 2,9% г/г. Рост цен на продукты питания был уравновешен общим снижением потребительской активности на фоне локдаунов

· Темпы роста цен производителей в Китае замедлились в сентябре до 0,9% г/г с 2,3% г/г и оказались ниже ожиданий рынка на уровне 1,0% г/г

Инфляция в США остается высокой

Из опубликованных вчера данных выяснилось, что широкий индекс потребительских цен вырос в США в сентябре на 8,2% г/г, превысив ожидания рынка на уровне 8,1% г/г, а базовый — на 6,6% г/г (рекордное значение с августа 1982 года), также выше консенсуса. Первый показатель снижается третий месяц подряд, а второй показатель растет второй месяц подряд.

На этом фоне инвесторы быстро заложили в ожидания по ставкам еще одно полное повышение на 25 б.п. Перед публикацией фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывали в ценах ее рост до 4,65% к марту 2023 года, а спустя полчаса этот показатель достиг 4,90%, где и остается до сих пор.

Теперь фьючерсы оценивают вероятность очередного повышения ставки на 0,75% на заседании FOMC 2 ноября в 98,6%. Кроме того, они впервые начали закладывать в цены вероятность ее повышения и на 1,00%, правда вероятность такого события пока оценивает всего в 1,4%.

Рынок акций РФ продолжает консолидироваться после резкого бычьего разворота в понедельник

В четверг, 13 октября, индекс Мосбиржи вырос на 0,18% до 1 955,20 п., а индекс РТС — на 1,45% до 968,34 п. Разница в динамике индексов была обусловлена снижением курса доллара к рублю.

6 из 10 отраслевых индексов закрылись в плюсе. Наилучшую динамику показали строители (+2,24%), транспорт (+1,88%) и финансы (+1,38%). Отстали ИТ (-1,30%), химия/нефтехимия (-0,29%) и потребительский сектор (-0,16%).



Рынок акций РФ продолжает консолидироваться после резкого бычьего разворота в понедельник, и такая динамика выглядит вполне здоровой. Для устойчивого роста рынку акций РФ необходимо отстояться и сконсолидироваться, и этот процесс может занять пару недель.

Лидером роста вновь стал индекс строительных компаний, которые, с нашей точки зрения, представляют собой интересную долгосрочную историю роста. Здесь у нас есть актуальные инвестидеи в бумагах «Самолета» и «Эталона».

В лидерах роста среди отдельных имен можно отметить акции НМТП (+11,56%) и «Совкомфлота» (+8,35%), показавших сильную динамику после заявления вице-премьера России Александра Новака о планах расширения портовых мощностей для переориентации поставок нефти на восток.

Акции «Русала» отскочили на 2,28% после снижения накануне: судя по относительно спокойной динамике бумаг, инвесторы слабо верят в то, что США введут против компании санкции. Либо весь возможный негатив уже и так учтен в ценах.

Динамику заметно лучше рынка показали акции «Газпромнефти»: компания сообщила, что не будет сокращать добычу, так как она соответствует квоте в рамках сделки ОПЕК+.

Лучше рынка выглядел и «Новатэк» на фоне комментариев главы компании Леонида Михельсона о том, что она сумела нивелировать санкционные риски и перенаправить экспортные потоки.

Акции «Лензолота» подскочили на 33,37% (обычные) и 18,85% (преф) и стали лидерами роста на Московской бирже. Совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2022 года дивиденды в размере 3 508 руб. на обыкновенную акцию.

Акции VEON подорожали более чем на 10%. Драйвером роста стали новости в СМИ о том, что принадлежащий нидерландскому телеком-холдингу VEON сотовый оператор «Вымпелком» может стать компанией с российским капиталом.

Рубль стабилизировался после многодневного снижения к доллару и евро

В четверг рубль укрепился к доллару, немного ослаб к евро, сохранил позиции против китайского юаня. До пика октябрьского налогового периода еще далеко, но российские экспортеры, похоже, пользуются ростом доллара для продаж.

На 19:00 мск:

USD/RUB (Мосбиржа) — 63,63 (-1,23%), с начала года -15,4%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 62,735 (-0,02%), с начала года -26,6%

Согласно опубликованному сегодня Банком России «Обзору рисков финансовых рынков», СЗКО — основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров — оставались крупнейшими продавцами валюты на рынке в сентябре. Нетто-продажи валюты этой категории участников рынка в сентябре составили 693,6 млрд руб. (в августе — 431,1 млрд руб.). Крупнейшие покупатели валюты — банки, не относящиеся к СЗКО. Они приобретали валюту для импортеров, а также иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов. Объем покупок данной категории участников значительно вырос — с 320,5 млрд руб. в августе до 544,3 млрд руб. в сентябре.

Также значительные объемы валюты приобретали дружественные нерезиденты — 129,5 млрд руб. (в августе — 35,7 млрд руб.). С начала года эта группа участников постепенно наращивает покупки долларов США и евро, что может быть связано с активизацией валютных расчетов российских граждан через банковские системы дружественных стран.

Недавний повышенный спрос на валюту, который отчасти мог быть связан с проходящими в октябре дивидендными выплатами, похоже, удовлетворен в большей степени. Если же нет, то он найдет более насыщенное встречное предложение со стороны экспортеров уже в рамках октябрьского налогового периода. Поэтому мы пока сохраняем нашу точку зрения, согласно которой прочно закрепиться выше 64 рублей за доллар будет затруднительно.

Нефть и другие сырьевые активы

Утром пятницы декабрьские фьючерсы на нефть Brent торговались в области уровней закрытия четверга, рискую завершить неделю снижением. Спрос на нефть со стороны Китая остается подавленным: объемы пассажирских авиаперевозок в стране в первую неделю октября оказались на 42% ниже аналогичного показателя прошлого года, пишет Bloomberg со ссылкой на China Aviation Daily. Автомобильные путешествия также сократились на 30% г/г, и все это — следствие проводимой Пекином политики нулевой терпимости к Covid. На долю транспорта приходится около половины всего потребления нефти в Китае.

Международное энергетическое агентство сообщило, что сокращение добычи нефти на 2 млн б/с в рамках ОПЕК+, которое начнется в ноябре, создает риски роста цен, который подтолкнет мировую экономику к рецессии. А в среду Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2023 году. Все это накладывается на скорое вступление в силу «потолка» цен на российскую нефть и создает предпосылки для заметного сдвига рыночного баланса в сторону дефицита.

Участники рынка видят эти риски и действуют соответствующим образом. По данным Bloomberg, в последние дни наблюдался высокий спрос на колл-опционы на нефть, а в среду объем торгов колл-опционами на смесь WTI достиг максимального уровня с 2019 года.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти выросли в стране на наделе до 7 октября на 9,9 млн барр. против консенсус-прогноза на уровне +1,067 млн барр. и против -1,356 млн барр. неделей раньше. Запасы бензина выросли на 2 млн барр., а запасы дистиллятов сократились на 4,85 млн барр.

Золото также рискует закрыть неделю снижением: перспективы дальнейшего и, возможно, еще более агрессивного повышения ставок со стороны ФРС выступают не лучшим фоном для драгметаллов.

Цены на алюминий растут третий день подряд: рынок опасается запрета на поставки в США алюминия из России. В среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники о том, что администрация Байдена рассматривает три варианта: полный запрет импорта, повышение импортных пошлин до запретительного уровня и введение санкций в отношении компании «РУСАЛ». Более подробно об этом можно прочитать в нашем обзоре.

В Китае растет спрос на медь на фоне дефицита металла внутри страны. По данным Bloomberg, вчера премия, которую покупатели меди платят в порту Яншань относительно цен на LME, достигла годового максимума в $137,5 за тонну. Еще один признак дефицита — расширение спреда между двумя ближайшими фьючерсами на медь в Шанхае до рекордного значения с 2007 года. Аналогичный спред во фьючерсах на цинк также достиг многолетнего максимума.

На 07:55 мск:

Brent, $/бар. — 94,57 (+0,00%) с нач. года +21,6%

WTI, $/бар. — 89,13 (+0,02%) с нач. года +18,5%

Urals, $/бар. — 72,75 (-0,30%) с нач. года -5,3%

Золото, $/тр. унц. — 1 667,72 (+0,08%) с нач. года -8,8%

Серебро, $/тр. унц. — 18,97 (+0,42%) с нач. года -17,7%

Алюминий, $/т — 2 381,50 (+0,93%) с нач. года -15,2%

Медь, $/т — 7 658,50 (+1,13%) с нач. года -21,2%

Никель, $/т — 22 427,00 (+0,61%) с нач. года +8,0%

Рынок акций США показал мощный рост после большого гэпа вниз на старте торгов

В четверг, 13 октября, S&P 500 вырос на 2,60% до 3 669,91 п. (самое высокое закрытие с 6 октября). Все 11 основных секторов индекса завершили сессию в плюсе. Наилучшую динамику показали финансы (+4,14%), энергетика (+4,08%) и ИТ (+3,12%). Отстали производство товаров длительного пользования (+0,98%), производство товаров первой необходимости (+1,61%), и недвижимость (+1,84%).

S&P 500 находится на 24,5% ниже исторического (январского) максимума. Скользящий коэффициент «цена/прибыль» индекса составляет 17,8х, форвардный — 16,2х. Скользящая дивидендная доходность S&P 500 (12 месяцев) составляет 1,8%.

За час до открытия рынка в США были опубликованы данные по потребительской инфляции за сентябрь, которые превысили консенсус-прогнозы. На этом фоне S&P 500 начал торги с большого гэпа вниз, но быстро развернулся и рос до самого закрытия. Такое часто бывает на излете продаж, когда рынок находится в затяжном даунтренде (например, нечто подобное мы видели в этот понедельник на рынке акций РФ). Господствующие на рынке пессимизм и медвежье позиционирование создают предпосылки для дальнейшего роста S&P 500 в ближайшие недели на фоне закрытия коротких позиций. Особенно, если начинающийся сезон корпоративной отчетности окажется неплохим.

Для дальнейшего восстановления рынка акций США есть и технические предпосылки: S&P 500 отыграл 50% роста с минимумов марта 2020 года до максимумов этого января и протестировал 200-дневную скользящую среднюю, которая в прошлом часто выступала сильной поддержкой.

На 23:00 мск: