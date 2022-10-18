«Открытие»: Отсутствие негатива уже большой позитив для российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отсутствие негатива уже большой позитив для российского рынка

· Отечественный рынок довольно бодро повышался в первой половине дня в понедельник. Примечательно, что в середине торгов падающих историй среди индексных бумаг не было. Возглавляли рост металлурги и представители потребления. Активность была довольно низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 18,8 млрд рублей к середине дня.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2000,09 п. (+2,52%), а индекс РТС - 1015,21 п. (+2,48%).

· Лидерами среди индексных бумаг были ММК, НЛМК, OZON Holdings, Polymetal и «Магнит».

· Бумаги X5 торговались в плюсе, но за пределами лидирующей группы своего сектора, или рынка. X5 в III квартале увеличила продажи на 19,5%, до 647,4 млрд рублей. «X5 представила солидные операционные результаты за III квартал, - полагает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Динамика выручки ритейлера в отчетном периоде ускорилась. Напомним, что в апреле-июне общие продажи X5 выросли на 18,6%, LfL-продажи - на 11,7% (преимущественно за счет среднего чека, который увеличился на 11%, в то время как трафик повысился всего на 0,6%). В то же время темпы роста цифровых продаж перестали замедляться и продемонстрировали в годовом сопоставлении ту же динамику, что и кварталом ранее. Теперь ждем от X5 сильных финансовых результатов и по-прежнему стратегически позитивно смотрим как на перспективы бизнеса ритейлера, так и на его расписки. Впрочем, последние выросли в 1,5 раза за последние три недели, так что тактически выглядят несколько перекупленными».

· Активность в секторе металлов и добычи связана с ожиданиями публикации операционных результатов. В конце прошлой неделе свои данные предоставила «Северсталь» и нельзя сказать, что они были разочаровывающими, хотя без финансовой составляющей отчётности пока сложно судить про эффективность роста продаж в объёмах продукции.

· Рубль укреплял свои позиции. Страны ОПЕК+ выступили в поддержку экономической обоснованности своего решения по сокращению производства, что создаёт долгосрочную основу для высоких цен на нефть. Плюс к этому поступают сведения, что Китай предписал своим компаниям не перепродавать СПГ в Европу. Соответственно, оставшийся российский экспорт газа также получает некую поддержку и будет обеспечивать поступление валютной выручки. Мы прогнозировали, что приближение налогового периода активизирует продажи валюты экспортёрами. Соответственно, на текущей неделе может состояться откат доллара, если не ниже 60,0 рублей, то отметка 61,0 будет рублю вполне по силам.

· Доходности наиболее ликвидных облигаций снижались на внешних рынках. Наиболее сильное движение было в британских бумагах. Доходность по 10-летним обязательствам упала на 44 базисных пункта ниже 3,95%. Новый министр финансов Соединённого Королевства Джереми Хант сообщил о том, что планы по сокращению налогов премьер-министра Лиз Трасс поставлены на паузу и пересмотр. По его мнению, нельзя наращивать одновременно расходы и снижать налоги. Теперь в планах правительства получение дополнительного дохода от налогов в размере 32 млрд фунтов стерлингов в год. Британский фунт стерлингов отреагировал на новости укреплением более чем на 1% против доллара США. Впрочем, сам факт случившегося кризиса говорит о крайне узком пространстве для маневра Великобритании в сфере финансов. Также можно говорить о том, что ставка Банка Англии около 4,0-4,5% может оказаться максимально возможной, но этого явно недостаточно, чтобы затормозить инфляцию около 10%.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 112,898 (-0,27%),

· EUR-USD - $0,9739 (+0,15%),

· GBP-USD - $1,1291 (+0,99%),

· USD-JPY - 148,87 (+0,07%),

· USD-RUB – 62,05 (-0,09%),

· EUR-RUB – 60,70 (-0,01%),

· CNY-RUB – 8,549 (-0,62%).

Европейские рынки вздохнули с облегчением на фоне отказа Великобритании от разрушительной финансовой политики

· Европейские индексы повышались, реагируя на признаки завершения мини финансового кризиса. Более заметно повышались секторы нефти и газа, коммунальных услуг, а также банки.

· Акции Credit Suisse повышались почти на 1% на фоне информации о достижении договорённостей по выплате $495 млн в рамках дела, заведённого в США. Акции британской вещательной корпорации ITV повышались почти на 8% на новостях о рассмотрении различных вариантов для своего производственного подразделения.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 6918,43 п. (+0,87%),

· DAX - 12591,52 п. (+1,24%),

· CAC 40 - 5987,38 п. (+0,93%).

Виртуальные союзники РФ придерживают нефть и газ для Европы

· Нефть, в целом, удерживала позиции, хотя утренний плюс сменился на послеобеденный минус. Поводом для утреннего оптимизма были новости из Китая. Власти КНР намерены усилить меры энергетического контроля, увеличить резервы нефти, газа и угля. Кроме того, некоторые источники утверждают, что государственным компаниям предписано остановить перепродажу СПГ в Европу. Вероятно, что аналогичное касается и нефти. То есть попытки США задавить рынок за счёт продаж стратегических резервов встречают весьма сильное сопротивление. Если инфляция в долларе составляет около 8%, то производители нефти также хотят иметь ощутимый прирост цены, а не решать финансовые проблемы американской экономики за свой счёт. Как минимум, американская экономика чувствовала себя вполне сильной в период с 2010 по 2015 годы, хотя цены с учётом инфляции были заметно выше.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $90,97 (-0,72%),

· WTI - $83,84 (-0,96%),

· Алюминий - $2244 (-2,69%),

· Золото - $1664,6 (+0,95%),

· Никель - $21650 (-0,58%).

Американский рынок демонстрирует готовность возобновить рост

· Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в октябре до -9,1 п. с -1,5 п. в сентябре.

· Однако фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 1,0% в Dow Jones до 1,45% в NASDAQ.

· Акции Bank of America подскочили на 3% в рамках утренних торгов. Финансовая структура отчиталась по верхней планке ожиданий благодаря росту доходов от торговли облигациями. Схожая история в Bank of NY Mellon, где также отчитались о росте процентных доходов на 44%.

· Бумаги Goldman Sachs дорожали на 1%. Финансовая организация планирует объединить разнообразные подразделения под тремя основными структурами: одна будет заниматься инвестициями и торговлей недвижимости, другая займётся управлениями активами и капиталами, а третья будет обеспечивать банковские платежи.

· Акции Fox News дешевели на 4%, а бумаги и News Corp. повышались на 3,5%. Компании сформировали объединённый комитет для изучения возможности обратного слияния. Их разделение произошло ещё в 2013 году.

· Бумаги производителя природного газа Archaea Energy подскочили на 50% на новостях о продаже бизнеса в пользу британской BP PLC.