Комментарии «Открытие»: Отечественный рынок пытается вернуться в коридор меньшей тревожности Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Азиатские рынки преимущественно растут. Власти КНР продолжают обещать стимулы и придерживаться социалистического пути развития . Нефть дорожает, а доллар демонстрирует некоторую слабость. Кризис в Великобритании пока откладывается. На этом фоне российский рынок имеет шанс удержаться выше отметки 2000 пунктов по индексу МосБиржи, а то и продолжить восхождение. Как минимум, сектор нефти и газа может отыграть улучшение среднесрочных перспектив по нефти. Отечественный рынок пытается вернуться в коридор меньшей тревожности Российский рынок показал солидный рост на относительно спокойном внешнем фоне. Сектор металлов и добычи показал лучшую динамику благодаря вполне позитивным операционным результатам металлургов. Инвесторы в ожидании дивидендных выплат, часть из которых может вернуться в виде дополнительной ликвидности. Активность, впрочем, остаётся низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 32,246 млрд рублей по итогам дня.

По итогам торгов 17 октября индекс МосБиржи - 2012,85 п. (+3,17%), а индекс РТС - 1027,83 п. (+3,75%). Лидеры роста на 23:50 мск: ММК 28,14 7,57% Polymetal 270,4 7,22% OZON-адр 1 279,5 6,94% ЭН+ГРУП ао 386,5 6,77% СевСт-ао 655,4 6,4% Лидеры снижения на 23:50 мск: GLTR-гдр 297,65 -0,3% FIVE-гдр 1 511,5 -0,2% Все 10 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в плюсе. Рост более 4% был в секторах телекоммуникаций (+4,08%), а также металлах и добыче (+4,28%). Более 3% прироста показали нефть и газ, финансы, химия и нефтехимия, а также строительные компании.

Если оценивать ситуацию в целом, то рост на рынке поддерживается после образования дивидендного разрыва по акциям «Газпрома». Руководство газовой компании утверждает, что существуют варианты полностью перенаправить газовый экспорт из «Северных потоков» по другим маршрутам, хотя такой технической возможности пока нет. Сами бумаги «Газпрома» пока весьма вяло пытаются закрывать дивидендный разрыв, но бумага отягощается крайне негативным внешним наполнением.

Сектор металлов и добычи остаётся самым слабым, хотя смог по итогам дня сократить своё падение с начала года до 55,60%. Операционная отчётность сталеваров указывает на то, что ситуация всё же стабилизировалась в какой-то мере.

Группа НЛМК в III квартале снизила выплавку стали на 11% кв/кв, продажи выросли на 8% кв/кв. «Как и в случае «Северстали», продажи российского сегмента НЛМК в июле-сентябре выросли в квартальном сопоставлении, хотя динамика и была куда менее впечатляющей, - полагает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Группа связывает это с нормализацией ранее сформированных запасов, а также с восстановлением спроса на плоский прокат на рынках России и Турции. При этом результаты европейского и североамериканского дивизионы продолжили стагнировать. В то же время падение выплавки было связано в первую очередь с сокращением производства на липецкой площадке на фоне снижения спроса на сталь в Европе и санкционных ограничений. Дополнительно необходимо отметить, что по данным НЛМК в сентябре цены на сталь в РФ продемонстрировали позитивную динамику за счет пополнения запасов потребителями в сегменте производства труб и металлоконструкций, тогда как в США и ЕС их падение также прекратилось. Мы, в свою очередь, продолжаем с осторожностью смотреть на акции российских сталелитейных компаний и пока не рекомендуем их к покупке».

Единственной историей потерь по итогам дня в секторе потребления оказались бумаги X5 Retail. Впрочем, даже сильная отчётность не отрицает того факта, что бумага остаётся одной из самых дорогих среди конкурентов. X5 в III квартале увеличила продажи на 19,5%, до 647,4 млрд рублей. «X5 представила солидные операционные результаты за III квартал, - полагает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Динамика выручки ритейлера в отчетном периоде ускорилась. Напомним, что в апреле-июне общие продажи X5 выросли на 18,6%, LfL-продажи - на 11,7% (преимущественно за счет среднего чека, который увеличился на 11%, в то время как трафик повысился всего на 0,6%). В то же время темпы роста цифровых продаж перестали замедляться и продемонстрировали в годовом сопоставлении ту же динамику, что и кварталом ранее. Теперь ждем от X5 сильных финансовых результатов и по-прежнему стратегически позитивно смотрим как на перспективы бизнеса ритейлера, так и на его расписки. Впрочем, последние выросли в 1,5 раза за последние три недели, так что тактически выглядят несколько перекупленными».

В МЭР допускают, что к концу года рубль может ослабнуть до 68 за доллар. Текущих оснований торгового баланса для этого мало, но в Минфине готовы воспользоваться средствами ФНБ для финансирования бюджетных расходов. То есть это обратное вливание резервных средств в экономику, которые могут частично конвертироваться в дополнительный спрос на валюту.

Впрочем, пока рубль реагирует на приближение налоговых выплат. Экспортёры явно активизировали продажи валюты для пополнения рублёвых запасов. Вероятно, что данный фактор будет оказывать поддержку рублю до конца следующей недели. Если падение американца ниже 60,0 пока не кажется гарантированным, то возвращение рубля ниже 61,0 за доллар вполне возможно.

Одной из мер, которые могут ослабить рубль, является указ президента, который предписывает ЦБ РФ выдавать разрешение на вывоз наличной валюты в больших объёмах, чем это установлено с марта. Одним из оснований такого решения может быть поддержка «челночной» торговли. В самом деле, объём до $10 тыс. вряд ли можно назвать удобным для параллельного импорта. Суммы от $200 тыс. уже способны обеспечить сделки по ввозу транспортных средств, или оборудования.

Главной историей на внешних рынках Forex и облигаций в последние дни является отказ британского кабинета министров Лиз Трасс от снижения налогов. Британцы даже сменили министра финансов, дабы восстановить доверие к правительству. Новый министр финансов Соединённого Королевства Джереми Хант сообщил о том, что планы по сокращению налогов премьер-министра Лиз Трасс поставлены на паузу и пересмотр. По его мнению, нельзя наращивать одновременно расходы и снижать налоги. Теперь в планах правительства получение дополнительного дохода от налогов в размере 32 млрд фунтов стерлингов в год. Британский фунт стерлингов отреагировал на новости укреплением более чем на 1,5% против доллара США. Сам же доллар по индексу терял более 1% на фоне улучшения аппетитов к риску. Впрочем, ещё одним источником проблем может оказаться иена. По сути, Банк Японии остаётся главным покупателем государственных бондов, проводя валютные интервенции, дабы удержать доходности 10-летних бумаг ниже 0,25%. На этом фоне иена ослабла почти до 149 за доллар, что является минимальным значением за 32 года. С одной стороны, это делает японский экспорт более конкурентоспособным, но, с другой, повышает стоимость импорта в период высоких цен на энергоносителей, а это уже рост издержек промышленных компаний. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 111,94 (-1,11%),

EUR-USD - $0,9845 (+1,24%),

GBP-USD - $1,1363 (+1,64%),

USD-JPY - 149,05 (+0,19%),

USD-RUB – 61,65 (-0,74%),

EUR-RUB – 60,80 (+0,15%),

CNY-RUB – 8,533 (-0,8%). Корпоративные события помогли американским инвесторам сосредоточиться на покупках акций Американские инвесторы решили отвлечься от беспокойств в отношении политики ФРС и сосредоточились на корпоративной отчётности, которая не перестаёт удивлять благодаря скромным ожиданиям аналитиков.

Впрочем, статистика в стиле «чем хуже – тем лучше», также не подкачала. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в октябре до -9,1 п. с -1,5 п. в сентябре. То есть, чем хуже будет состояние в экономике, тем оптимистичней рынок будет смотреть на политику ФРС.

Для начала инвесторы успокоились относительно возникшей финансовой нестабильности в Великобритании. Отмена планов кабинета Лиз Трасс в отношении снижения налогов с одновременным увеличением заимствований благотворно сказалась на общем восприятии риска. Затем уже в действие вступили корпоративные отчёты.

Bank of America (+6,06%)смог отчитаться лучше ожиданий по прибыли и выручке. Основной вклад в сильные финансовые результаты внесли доходы от торговли облигациями. Схожий результат показал банк Bank of NY Mellon (+5,08%).

Goldman Sachs (+2,2%) намерен реорганизовать свой бизнес, объединив свои разнообразные бизнесы под тремя основными структурами: торговля и инвестиции в недвижимость, управление активами и капиталами, а также традиционные банковские операции.

Fox Corp. (-9,41%) и News Corp. (+3,4%) создают комитет, который займётся проработкой слияния двух компаний. Ранее в 2013 году они разделились на две независимые структуры.

Бумаги производителя природного газа Archaea Energy подскочили на 54% на новостях о продаже бизнеса британской BP PLC за $4,1 млрд.

Также движение в ряде бумаг, включая Apple и Netflix, были обеспечены повышением рекомендаций крупными банками.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary +4,23%, Real Estate +3,9%, Communication Services +3,34%, Technology +3,09%, Financials +2,58%, Materials +2,55%, Industrials +2,25%, Utilities +2,18%, Health +1,75%, Energy +1,24%, Consumer Staples +1,13%. По итогам торгов: DJIA - 30185,82 п. (+1,86%),

S&P 500 - 3677,95 п. (+2,65%),

NASDAQ - 10675,80 п. (+3,43%). Ставка в Новой Зеландии продолжит расти Азиатские рынки преимущественно повышались. Японские акции традиционно позитивно реагируют на динамику американского рынка, а также слабую иену. В Китае инвесторы внимательно следят за стимулирующими заявлениями на партийном съезде.

Иена подошла вплотную к уровню 149 за доллар, что является минимальным значением за 32 года. Для экспортёров слабая национальная валюта создаёт дополнительные преимущества на международном рынке, если это не выливается в рост издержек на импорте материалов. Акции Toyota Motor дорожали на 0,55%, Sony на 1,1%, Fanuc Corp. на 2,3%. Также преимущественно в плюсе продолжают торговаться акции транспортных компаний, реагируя на снятие коронавирусных ограничений для иностранных туристов: East Japan Railway (+2,1%), Japan Airlines (+1,6%), Central Japan Railway (+1,2%). Все сектора японского рынка торговались в плюсе, исключая коммунальные услуги.

Акции в Шанхае торговались неуверенно. В Китае проходит партийный съезд. Одновременно со стимулирующими заявлениями звучат слова о построении высококлассной армии и сохранении варианта силового решения проблемы Тайваня. Кроме того, рынок обеспокоен тем, что в рамках предстоящей встречи G20 могут не состояться переговоры США и КНР, так как Пекин крайне недоволен политикой Вашингтона и, по сути, игнорирует попытки организовать двухстороннюю встречу Си Цзиньпиня и Джо Байдена. Плюс к этому власти КНР пока задерживают публикацию экономической статистики за III квартал и сентябрь, что на рынке связывают с проходящим партийным съездом. Динамика по секторам была разнообразной. Если в недвижимости наблюдалось снижение на 1,5%, то в здравоохранении рост продолжается пятую сессию подряд. Определённый оптимизм демонстрировали акции, связанные с туризмом. Частично это связано с облегчением условий пребывания для иностранных туристов в соседней Японии.

Нельзя обойти вниманием статистику из Новой Зеландии. Новозеландский доллар укреплялся более чем на 1%. Инфляция в III квартале замедлилась лишь до 7,2% с 7,3% в II квартале. Ожидалось снижение показателя до 6,6% годового прироста. Таким образом, условия для дальнейшего повышения ставки Резервного Банка сохраняются. В перспективе NZD становится одной из привлекательных валют с высокой доходностью, как это было ранее до эпохи около нулевых ставок центральных банков. По состоянию на 8:40 мск: NIKKEI 225 - 27165,54 п. (+1,46%),

Hang Seng - 16824,13 п. (+1,27%),

Shanghai Composite - 3084,04 п. (-0,03%) Разорение стратегических резервов в США приводит к улучшению долгосрочных ожиданий по ценам на нефть Рынок нефти продолжил отыгрывать решение ОПЕК+ по сокращению добычи и ситуацию с дефицитом реальных поставок. Впрочем, также можно говорить о влиянии слабого доллара и улучшении аппетитов к риску на мировом рынке. Одновременно с этим отметим, что заявления властей США о продолжении продаж нефти из стратегических резервов скорее поддерживают цены, чем приводят их к снижению. Упорные попытки демократов в Белом доме поддержать позитивное отношение к себе граждан через низкие цены на бензин приведут к ещё более жестокому повышению котировок в будущем.

Минэнерго США ожидает, что в октябре добыча нефти в бассейне Пермиан увеличится на 50 тыс. бар. в сутки до рекордных 5,54 млн бар. в сутки. Благодаря этому и продажам из стратегических резервов коммерческие запасы могли увеличиться за прошлую неделю на 1,6 млн бар. Как минимум, об этом говорят предварительные результаты опроса Reuters. По состоянию на 9:00 мск: Brent - $92,32 (+0,76%),

WTI - $85,19 (+0,78%),

Алюминий - $2240,5 (+0,52%),

Золото - $1661,4 (-0,16%). info4

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