Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 октября: 3 275,0801 руб/1 г золота и 37,2600/1 г серебра ЦБ РФ с 18 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 275,0801 руб.

1 грамм серебра - 37,2600 руб.

1 грамм платины - 1 809,0100 руб.

1 грамм палладия - 4 142,2500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 66,0999 р. (1,98%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6100 р. (4,14%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,1901 р. (2,21%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,9702 р. (0,81%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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