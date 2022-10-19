«Открытие»: Отсутствие свежего негатива продолжает поддерживать покупки российских акций

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отсутствие свежего негатива продолжает поддерживать покупки российских акций

· Российский рынок смог выйти в плюс к середине дня. Основным фактором роста выступает отсутствие негативных новостей и относительно спокойный внешний фон. При этом нефть растеряла утренний оптимизм. Активность была чуть выше. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 20,5 млрд рублей к середине дня по сравнению с 18,8 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 2028,55 п. (+0,78%), а индекс РТС - 1035,74 п. (+0,77%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Полюс», ВТБ, АФК «Система», «ЛУКОЙЛ» и МКБ. Самыми слабыми оказались GlobalTrans, МТС, НЛМК, X5 Retail Group и «Яндекс».

· Растут бумаги застройщиков. ГК «ПИК» прибавляет около 1,0%, а ЛСР около 0,4%. Накануне правительство продлило условия льготной ипотеки для семей до 1 июля 2024 года. В условиях некоторого падения спроса на недвижимость, что привело к снижению цен, актуальность таких программ существенно возрастает.

· Также отметим слабость бумаг X5 Retail Group и рост OZON Holdings. Судя по всему, инвесторы перестают верить в активное расширение офлайн торговли, но закладывают более высокие ожидания по онлайн продажам.

· Акции «Газпрома» торговались в плюсе. Слухи в СМИ говорят о том, что Евросоюз пока отказался от идеи потолка цен на газ, так как это вызывает противоречия между членами союза и может привести к ухудшению ситуации с поставками.

· «Детский Мир» отчитается чуть позже. От компании ждут расширения онлайн бизнеса, а вот продажи в магазинах могут пострадать. Впрочем, в условиях потерь населения по различным факторам данные по продажам будут ощущать негативное влияние, как офлайн, так и онлайн.

· Рубль слабел против доллара США, но укреплялся к евро и юаню. Основным фактором поддержки остаётся налоговый период. Собственно говоря, объёмы также указывают на более высокую активность экспортёров.

· Фунт стерлингов корректируется после взлёта на 1,6% накануне. Ликвидация планов сокращения налогов кабинетом министров Лиз Трасс ещё не означает полный отказ от стимулирующих мер, которые потребуют расширения заимствования. Одним из лидеров дня остаётся новозеландский доллар. Инфляция Новой Зеландии в III квартале замедлилась всего до 7,2% с 7,3% в II квартале при ожиданиях падения до 6,6%. Соответственно, Резервный Банк страны может повысить ставку до 4,0% уже на ближайшем заседании.

По состоянию на 15:55 мск:

· DXY - 111,88 (-0,03%),

· EUR-USD - $0,985 (+0,11%),

· GBP-USD - $1,1327 (-0,27%),

· USD-JPY - 149,01 (-0,02%),

· USD-RUB – 61,71 (+0,1%),

· EUR-RUB – 60,61 (-0,31%),

· CNY-RUB – 8,510 (-0,27%).

Успокоение британского рынка облигаций продолжает поддерживать оптимизм в Европе

· Британский фактор продолжает успокаивать рынок. Банк Англии может приостановить программу количественного ужесточения, дабы успокоить инвесторов.

· Французская рекламная Publicis Groupe второй раз в этом году улучшила свой прогноз по выручке и прибыли в текущем году. Акции компании дорожали почти на 4%. Акции швейцарской фармацевтической компании Roche теряли более 1%. Компания сообщает о падении продаж продукции, связанной с пандемией коронавируса.

· И, немного негативной статистики, которая может заставить ЕЦБ действовать более осмотрительно. Индекс текущих экономических условий Германии упал в октябре до -72,2 п. с -60,5 п. в сентябре при ожиданиях снижения до -68,0 п. Более оптимистичным оказался индекс экономических настроений, который улучшился до -59,2 п. с -61,9 п. в сентябре при ожиданиях падения до -65,7 п.

По состоянию на 15:55 мск:

· FTSE 100 - 7015,25 п. (+1,37%),

· DAX - 12906,50 п. (+2,04%),

· CAC 40 - 6132,51 п. (+1,52%).

Ожидания роста запасов в США давят на котировки нефти

· Ближе к американским торгам нефть находилась под давлением. Опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов на 1,6 млн бар. нефти. Однако в статистике важным будут цифры продаж из стратегических резервов. Если рост обеспечивается из неприкосновенных резервов, то в краткосрочной перспективе это всё ещё может удержать нефть от подорожания, но уже после промежуточных выборов в США продажи остановятся и котировки пойдут вверх.

По состоянию на 15:55 мск:

· WTI - $85,12 (-0,40%),

· Brent - $91,42 (-0,22%),

· Natural Gas (США) - $5,97 (-0,50%),

· Gold - $1 661,70 (-0,14%),

· Пшеница - $8,5650 |(-0,52%).

Старт периода отчётности в США продолжает приятно удивлять

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на очередной день оптимизма, указывая на рост от 2,0% в Dow Jones до 2,4% в NASDAQ. Статистика дня выйдет чуть позже, включая динамику промышленного производства и индекс рынка жилья.

· Позитив на утренней сессии создавали корпоративные отчёты.

· Goldman Sachs заработал $8,25 на акцию за прошедший квартал при ожиданиях $7,69 на бумагу. Банк также подтвердил планы по реорганизации бизнеса.

· Johnson & Johnson также отчиталась лучше ожиданий за счёт фармацевтического подразделения. Однако компания выражает некоторую осторожность из-за влияния сильного доллара на свои зарубежные продажи.

· Бумаги производителя игрушек Hasbro теряли более 3%. Компания отчиталась о прибыли $1,42 на акцию, что хуже прогноза. Однако ещё ранее менеджмент предупреждал о сложностях работы в условиях, когда потребители становятся более чувствительными к ценам.

· В целом, старт сезона отчётности можно назвать вполне позитивным. Однако это является традицией, когда аналитики Wall Street намеренно занижают свои ожидания, дабы получить ещё более впечатляющий результат.