Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 октября: 3 271,8899 руб/1 г золота и 37,2300/1 г серебра ЦБ РФ с 19 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 271,8899 руб.

1 грамм серебра - 37,2300 руб.

1 грамм платины - 1 825,1000 руб.

1 грамм палладия - 4 029,1001 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1901 р. (0,10%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0300 р. (0,08%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,0900 р. (0,89%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 113,1500 р. (2,73%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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