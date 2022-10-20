«Открытие»: Российский рынок пока не готов демонстрировать длинные периоды роста

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок пока не готов демонстрировать длинные периоды роста

· Российский рынок активно снижался в первой половине дня. Под давлением акции металлургов и «Яндекс». В остальном, можно сказать, что вновь подтверждается принципиальная стратегия торгов последнего времени. Рынок не в состоянии долго расти, или падать. Вчерашние чемпионы становятся аутсайдерами, а аутсайдеры оказываются среди лидеров роста. То есть рынок может сформировать новый диапазон торговли в районе 1850-2050 пунктов по индексу МосБиржи. Активность существенно не меняется. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 19,6 млрд рублей к середине дня по сравнению с 20,5 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 1987,44 п. (-2,21%), а индекс РТС - 1019,57 п. (-1,94%).

· Лидерами среди индексных бумаг были Fix Price, X5 Retail Group и «Ростелеком». Слабее всех оказались «РусАл», «Яндекс», ММК, МКБ и ГМК «Норникель».

· Группа ММК в III квартале снизила выплавку стали на 3,3% кв/кв, продажи выросли на 17,4% кв/кв. «После опубликованных ранее результатов «Северстали» и НЛМК, в принципе, качественная динамика показателей ММК была понятна, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - На фоне восстановления деловой активности на рынке России компания активно распродавала сформированные ранее запасы металлопродукции. При этом до феноменальной динамики «Северстали», у которой продажи в июле-сентябре прибавили 38% в квартальном сопоставлении, ММК дотянуться не смог. Тем не менее, нам до сих пор не очевидно, что III квартал – это не история разового успеха для отечественных сталеваров. Поэтому мы по-прежнему с осторожностью смотрим на их акции».

· В секторе металлургии лишь одна бумага сохраняет стабильность на фоне общей слабости рынка. Это акции «ВСМПО-Ависма». Если американский Boeing готов отказаться от российских поставок титана, так как это лишь треть от потребностей, то в европейском Airbus такой отказ будет означать отказ от поставок двух третей потребляемого металла. Плюс к этому можно ожидать существенное увеличение спроса на титан со стороны китайской и российской авиапромышленностей. Бумаги «ВСМПО-Ависма» торговались в небольшом плюсе.

· "Белуга" продала международные права на свой флагманский бренд Beluga за $75 млн. «Как уже отмечалось, на фоне введения санкций в июне-сентябре экспорт водки Beluga на рынки США, Европы и в магазины duty free был приостановлен, что негативно сказалось на операционных результатах группы в III квартале, - подчеркивает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Более того, пока совершенно непонятно, когда указанные ограничения могут быть сняты. В таких условиях продажа международных прав на данный бренд может быть для «Белуги» оптимальным решением. В любом случае, по итогам 2021 года экспортные продажи водки Beluga составляли лишь 4% от консолидированной выручки группы, и потому вся эта история с санкциями не окажет существенного влияния на консолидированные результаты «Белуги». Мы сохраняем рекомендацию покупать по акциям компании».

· Сектор нефти и газа среди лидеров снижения. Если бумаги «Газпрома» отыграли рост инвестиционных расходов накануне, то «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» реагируют на общую ситуацию с ожиданиями по спросу. Впрочем, планы администрации США продать дополнительно 10-15 млн бар. из стратегических резервов для обеспечения позитивного фона демократам перед промежуточными выборами не отменяют факта более дорогой нефти в ближайшем будущем. Даже власти США уже говорят о том, что будут покупать нефть на внутреннем рынке для восстановления резервов при падении цены ниже $67-$72 за баррель WTI.

· Минфин вернулся на рынок заимствований с размещением классических ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК (с плавающей ставкой). На первом из аукционов были размещены ОФЗ-ПК выпуска 29021 с погашением 27 ноября 2030 года. Минфин смог разместить весь предложенный объём 25 млрд по номиналу. Средневзвешенная цена размещения составила 97,9% от номинала.

· Размещение ОФЗ и активность экспортёров обеспечили рубль поддержкой. Российская валюта укреплялась относительно основных конкурентов. Подобное положение дел может сохраниться до конца будущей недели, пока будет реализовываться спрос на рубли в рамках налогового периода.

· Индекс доллара усилил свой рост против основных конкурентов в рамках европейских торгов. Доходность по 10-летним бумагам повышалась более чем на 7 базисных пункта выше 4,08%. Также возобновился рост доходности по 10-летним британским облигациям на 6 базисных пункта до 4,10%. Инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1%, но Банк Англии пока вынужден проводить достаточно мягкую политику, хотя регулятор обещал вернуться с продажами государственных облигаций в начале ноября. Наиболее удручающая ситуация в японской иене. Валюта Японии незначительно слабела против доллара, но её значение опускалось уже до 149,7 за доллар. Банк Японии пытается одновременно проводить валютные интервенции с целью поддержания курса национальной валюты и покупки облигаций с целью удержания их доходности ниже 0,25%. Таким образом, создаются идеальные условия для бегства капитала из Японии в более высокодоходные инструменты. Соответственно, проба уровня 150 иен за доллар уже на горизонте, но давление на иену сохранится с перспективой тестирования 154-155 за доллар.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 112,752 (+0,68%),

· EUR-USD - $0,9773 (-0,83%),

· GBP-USD - $1,1236 (-0,72%),

· USD-JPY - 149,67 (+0,25%),

· USD-RUB – 61,39 (-0,3%),

· EUR-RUB – 59,68 (-1,76%),

· CNY-RUB – 8,416 (-1,05%).

Инфляция в Европе и Великобритании обещает дальнейший рост ставок Центробанков

· Европейские индексы начинали день с повышения, но затем растеряли свои достижения на фоне сохраняющихся рисков инфляции и бегства, как капитала, так и реального производства из Европы.

· Британская инфляция ускорилась в сентябре до 10,1% с 9,9% в августе. Инфляция в еврозоне подтверждена на уровне 10,0% в сентябре. Таким образом, от Банка Англии, как и от ЕЦБ, требуется дальнейшее агрессивное повышение ставки, хотя признаки охлаждения в экономике уже видны невооруженным глазом. Самые большие потери были в секторе недвижимости, так как этот сектор наиболее чувствителен к росту ставок.

· Технологичный сектор пытался удержаться в плюсе благодаря сильной отчётности производителя оборудования для выпуска микросхем ASML Holding. Компания заявляет, что не ощущает больших рисков из-за американских ограничений на поставку оборудования в Китай. К слову говоря, сам Китай уже добился определённых результатов по производству оборудования литографии микропроцессоров по технологиям 10 и 7 НМ. Бумаги Just Eat Takeaway.com торговались в плюсе. Компания по доставке еды сообщила, что достигла показателей базовой прибыли ранее календарных рамок. Nestle повысила свой прогноз по выручке в текущем финансовом году, но руководство выражает сомнения в том, что потребители сохранят свою активность на прежнем уровне из-за роста цен.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 6925,29 п. (-0,17%),

· DAX - 12756,85 п. (-0,07%),

· CAC 40 - 6076,74 п. (+0,16%).

Ожидания снижения запасов в США удерживают котировки нефти от падения

· Нефть пытается удержаться выше $90 за баррель Brent. Основной идеей остаётся сокращение запасов в США за прошлую неделю при сохранении продаж стратегических резервов. То есть баланс поставок и спроса остаётся строго отрицательным. Планы администрации Джо Байдена поддержать демократов на промежуточных выборах продажей дополнительных 10-15 млн бар. из резервов лишь усугубляют среднесрочную ситуацию с обеспечением нефти в США. Если же будут приняты ограничения на поставку нефтепродуктов за пределы Америки, то это приведёт к ещё большему ценовому разрыву между WTI и Brent. Следующей точкой волатильности нефти станет публикация официального отчёта Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов в США в 17:30 мск. В случае сокращения запасов и существенного снижения резервов можно ожидать разворот котировок вверх.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $90,5 (+0,52%),

· WTI - $82,76 (+0,84%),

· Алюминий - $2179 (-0,64%),

· Золото - $1638,3 (-1,06%),

· Никель - $21810 (-0,30%).

Рост доходностей облигаций в США вновь мешает фондовому рынку

· Фьючерсы на основные индексы США торговались в минусе, указывая на падение рынка от 0,5% в Dow Jones до 0,6% в NASDAQ.

· Сильная отчётность Netflix могла поддержать растущую тенденцию. Однако повышение доходностей по казначейским обязательствам не позволило оптимизму разлиться по рынку.

· Число новых строительств в США сократилось за сентябрь на 8,1%, а число разрешений выросло на 1,4%. В соседней Канаде базовая инфляция ускорила рост в сентябре до 6,0% с 5,8% в августе, а вот общая инфляция замедлилась до 6,9% с 7,0%.

· Акции Procter & Gamble дорожали на утренних торгах. Компания отчиталась о прибыли в размере $1,5 на акцию, что на $0,03 выше прогноза. Органический рост продаж составил 7%. Однако в P&G отмечают негативное влияние крепкого доллара на доходы от продаж за границами США.

· Бумаги Adobe торговались в плюсе. Производитель программного обеспечения подтвердил свой прогноз по финансовым показателям, что стало позитивом среди многих пессимистичных представителей IT отрасли.

· United Airlines отчиталась о лучшей квартальной прибыли за три года. Компания подтвердила улучшенный прогноз на финансовый год на фоне восстановления объёма авиаперевозок. Акции United Airlines дорожали более чем на 5%.